Росію виключили з Асоціації омбудсманів Середземномор’я, - Лубінець
Асоціації омбудсманів Середземномор'я схвалила рішення про виключення російського омбудсмана зі свого складу.
Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини України Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні на позачерговому засіданні Генеральної Асамблеї Асоціації омбудсманів Середземномор'я схвалили рішення про виключення російського омбудсмана зі свого складу", - йдеться в повідомленні.
Він наголосив, що це вже третя організація омбудсманів, яка виключила Росію: найпершим це зробив Міжнародний інститут омбудсманів у серпні 2022 року, а у квітні 2023 року – Європейська мережа національних захисних інституцій.
"Поки в Раді Безпеки ООН бояться навіть розпочати процедуру виключення РФ, дружна сімʼя омбудсманів впевнено діє. Якщо міжнародні організації братимуть приклад, то представники Росії будуть ізольовані й не зможуть поширювати свою пропаганду.
Країна-терорист не повинна мати право голосу на світовій арені", - додав Лубінець.
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