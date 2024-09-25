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Росію виключили з Асоціації омбудсманів Середземномор’я, - Лубінець

Росію виключили з Асоціації омбудсманів Середземномор’я

Асоціації омбудсманів Середземномор'я схвалила рішення про виключення російського омбудсмана зі свого складу.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини України Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на позачерговому засіданні Генеральної Асамблеї Асоціації омбудсманів Середземномор'я схвалили рішення про виключення російського омбудсмана зі свого складу", - йдеться в повідомленні.

Він наголосив, що це вже третя організація омбудсманів, яка виключила Росію: найпершим це зробив Міжнародний інститут омбудсманів у серпні 2022 року, а у квітні 2023 року – Європейська мережа національних захисних інституцій.

Також читайте: Представники Червоного Хреста вкотре проігнорували зустріч із родинами військовополонених і зниклих безвісти, - Лубінець

"Поки в Раді Безпеки ООН бояться навіть розпочати процедуру виключення РФ, дружна сімʼя омбудсманів впевнено діє. Якщо міжнародні організації братимуть приклад, то представники Росії будуть ізольовані й не зможуть поширювати свою пропаганду.

Країна-терорист не повинна мати право голосу на світовій арені", - додав Лубінець.

Читайте: Вчора на обміні вперше були представники Москалькової. Російська сторона зафіксувала порушення норм утримання, озвучені українськими полоненими, - Лубінець

Автор: 

омбудсмен (474) Лубінець Дмитро (600)


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Топ коментарі
+2
Судячи з того як ти захищаєш права людей в Україні, тебе б там мали повісити. І не факт що ногами униз.
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25.09.2024 20:24
+2
Так ви ж теж ухилянт. Відповім, коли ви доведете що не є ухилянтом. Час пішов.
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25.09.2024 20:29
+1
Це потужно.Чи незламно? А може iсторично?
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25.09.2024 20:25
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Судячи з того як ти захищаєш права людей в Україні, тебе б там мали повісити. І не факт що ногами униз.
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25.09.2024 20:24 Відповісти
От цікаво, а що ви маєте на увазі? Це він мав припинити призов, відкрити кордони і випустити всіх ухилянтів за кордон?
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25.09.2024 20:26 Відповісти
Так ви ж теж ухилянт. Відповім, коли ви доведете що не є ухилянтом. Час пішов.
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25.09.2024 20:29 Відповісти
Так я ж казав, що відповім коли доведете що не є ухилянтом. А спілкуватися з ухилянтами зась... Ви ухилянтка, чи ні?)))
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25.09.2024 20:44 Відповісти
Це потужно.Чи незламно? А може iсторично?
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25.09.2024 20:25 Відповісти
Поки в Раді Безпеки ООН бояться навіть розпочати процедуру виключення РФ, дружна сімʼя омбудсманів впевнено діє. Джерело:
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25.09.2024 20:25 Відповісти
Порівняв бл. Коли вже цей кровавий цирк ідіотів закінчиться?
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25.09.2024 20:37 Відповісти
Як вона взагалі могла там перебувати?
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25.09.2024 21:03 Відповісти
Це нам дуже домпоможе у війні. А ще можна виключити з асоціації любителів світлого пива. А, може, навіть темного!!!
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25.09.2024 21:21 Відповісти
 
 