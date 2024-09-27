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Новини Війна
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Угод про "обмін" дітьми між Україною та РФ не може бути. Ми не викрадали російських дітей, - Лубінець

Лубінець спростував інформацію про

Угоди про "обмін дітей" між Україною та Росією не було та не може бути.

Про це у Telegram повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

"Жодних угод про "обмін" дітьми не було і не може бути! В одному з іноземних медіа поширилася інформація, що Катар нібито оголосив про угоду з Україною та Росією про обмін дітьми. Насправді жодної угоди ніхто не укладав. Це виглядає, як відверте просування російських наративів", - зазначив він.

Лубінець нагадав, що Катар виступає посередником саме у поверненні незаконно депортованих та примусово переміщених українських дітей.

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"Водночас, Україна не викрадала і не утримує російських дітей на своїй території, не перешкоджає в їх поверненні в Росію, якщо вони перебувають на нашій території. Міжнародне гуманітарне право не передбачає такого процесу як обмін дітьми. До якого цинізму треба дійти, щоб запропонувати подібний механізм повернення українських дітей з депортації?

Тому ще раз підкреслюю, ця інформація не відповідає дійсності. Прошу українських та міжнародних журналістів не поширювати чергову російську пропаганду та звертатися до офіційних джерел!" - додав омбудсмен.

Нагадаємо, раніше, за даними ЗМІ, Катар повідомив про досягнення угоди з Україною та Росією про обмін під його егідою тринадцятьма дітьми, які були переміщені через війну.

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Лубінець заперечив угоду між Україною та РФ щодо обміну дітьми

Автор: 

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То може треба викликати ''на килим'' посла катару та й вияснити що за така ''обмінна дітьми'' ситуація в яку вліз катар. І хто про це просив?
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27.09.2024 11:05 Відповісти
Далися нашому зе піщані нігери. Ну інші у них стандарти, інші, ***** їм на людське життя, їм головне виглядати пафосно, в принципі, як і нашому зе!
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27.09.2024 11:20 Відповісти
Нагадало старий анекдот

- А помните, Денис Леонидович, как мы детьми дрались?
- Да не может быть, мы что, изверги какие-то, детьми драться!?
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27.09.2024 11:47 Відповісти
 
 