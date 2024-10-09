Операторы дронов 5-й ОШБр уничтожают оккупантов вблизи Ивановского на Донетчине. ВИДЕО
Операторы дронов 5-й ОШБр сняли фрагменты своей боевой работы вблизи Ивановского в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно насчитать шесть атак с применением дронов-камикадзе и сбросов боеприпасов с беспилотника на очаги скопления врага.
"Уничтожение российской пехоты в окрестностях Ивановского. Боевая работа РУБАК и группы бомберов 2 ШБ", - отмечают бойцы в заметке к кадрам своей работы.
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