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Операторы дронов 5-й ОШБр уничтожают оккупантов вблизи Ивановского на Донетчине. ВИДЕО

Операторы дронов 5-й ОШБр сняли фрагменты своей боевой работы вблизи Ивановского в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно насчитать шесть атак с применением дронов-камикадзе и сбросов боеприпасов с беспилотника на очаги скопления врага.

"Уничтожение российской пехоты в окрестностях Ивановского. Боевая работа РУБАК и группы бомберов 2 ШБ", - отмечают бойцы в заметке к кадрам своей работы.

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Автор: 

армия РФ (19547) уничтожение (7148) Донецкая область (9902) дроны (4041) 5 ОШБр (107)


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