Оператори дронів 5-ї ОШБр нищать окупантів поблизу Іванівського на Донеччині. ВIДЕО

Оператори дронів 5-ї ОШБр зафільмували фрагменти своєї бойової роботи поблизу Іванівського на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі можна нарахувати шість атак із застосуванням дронів-камікадзе та скидів боєприпасів із безпілотника на осередки скупчення ворога.

"Знищення російської піхоти в околицях Іванівського. Бойова робота РУБАК і групи бомберів 2 ШБ", - зазначають бійці у дописі до кадрів своєї роботи.

