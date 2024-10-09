Оператори дронів 5-ї ОШБр нищать окупантів поблизу Іванівського на Донеччині. ВIДЕО
Оператори дронів 5-ї ОШБр зафільмували фрагменти своєї бойової роботи поблизу Іванівського на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі можна нарахувати шість атак із застосуванням дронів-камікадзе та скидів боєприпасів із безпілотника на осередки скупчення ворога.
"Знищення російської піхоти в околицях Іванівського. Бойова робота РУБАК і групи бомберів 2 ШБ", - зазначають бійці у дописі до кадрів своєї роботи.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль