Прикордонники знищили ворожу гармату-гаубицю Д-20 та атакували укриття окупантів на Вовчанському напрямку. ВIДЕО
Прикордонники бригади "Гарт" знищили ворожу гармату-гаубицю Д-20 на Вовчанському напрямку. Також безпілотниками та мінометами бійці завдали ударів по укриттях особового складу противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Hanka Panyanka
показати весь коментар14.10.2024 17:14 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль