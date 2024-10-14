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Прикордонники знищили ворожу гармату-гаубицю Д-20 та атакували укриття окупантів на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

Прикордонники бригади "Гарт" знищили ворожу гармату-гаубицю Д-20 на Вовчанському напрямку. Також безпілотниками та мінометами бійці завдали ударів по укриттях особового складу противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6119) знищення (7492)


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14.10.2024 17:14 Відповісти
 
 