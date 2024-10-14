Бригада "Азов" озброїлася оновленими вітчизняними бронемашинами "Новатор-2". ВIДЕО

12 бригада спеціального призначення "Азов" Нацгвардії озброїлася вітчизняними бронемашинами "Новатор-2".

Як передає Цензор.НЕТ, огляд на "Новатор" оприлюднила пресслужба бригади.

"Довезе на штурм, прикриє з "Браунінга", швидко евакуює з бою. Новітній український броньовик другого покоління "Новатор-2" зібрав у собі найкращі рішення для швидкого і безпечного переміщення на бойові", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про "Новатор-2"

У бригаді розповіли, що цю модифікацію розроблено на шасі Ford F-550.

Машину також обладнано 8 циліндровим двигуном об'ємом 6,7 літра з потужністю у 300 кінських сил.

"Виробники на помилках "Новатора" зробили висновок, що піхота повинна їздити в безпеці, в броні. Тому вони вирішили подовжити його на 10 см. Але вони зробили дуже добре, коли зашили все повністю бронею. Він вміщає в себе 9 осіб тільки бойової групи. Туди ще йде водій і кулеметник. Встановлено на даху турель 12,7 для кулемету Browning", - розповіли воїни.

Відомо, що "Новатор" першого покоління міг перевозити п’ять пасажирів.

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