"Ми не поклоняємося попелу. Ми підтримуємо вогонь". Командир "Азову" Денис Прокопенко привітав бійців із Днем створення УПА
Командир бригади "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко опублікував звернення до бійців з нагоди Дня створення Української повстанської армії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що задовго до вторгнення Росії в Україну в 2014 році усі майбутні "азовці" були закоханими в українську військову історію, захоплювались Визвольними змаганнями і підпільною боротьбою за свободу України минулих поколінь, а імена Романа Шухевича, Євгена Коновальця, Петра Болбочана, Василя Кука та інших видатних українських військових діячів сприймали за найважливіші дороговкази.
"Минули роки, і те, про що ми тоді читали в книжках, стало для нас щоденною реальністю. Той самий ворог. Та сама нелюдська жорстокість окупантів до українців. І той самий гнів до ворогів.
Відзначаючи цей день, ми не поклоняємося попелу. Ми підтримуємо вогонь. Той вогонь, що горів в упівських криївках. Той вогонь, що спалює у наших серцях кволість, страх та відчай. Той вогонь, що проявлений в залпах нашої зброї, і якого так бояться наші вороги", – написав Денис Прокопенко.
Він привітав особовий склад 12-ої бригади "Азов" із цим святом. Командир зазначив, що усі воїни підрозділу гідні того, щоб нести цей вогонь і надалі. Вони довели це своєю мужністю, своїми потом та кровʼю, своєю нездоланною волею до боротьби.
"Коли я чую, як наші бійці, які щойно повернулись з полону, рвуться повернутись у стрій; коли я бачу, як вчорашні рекрути без страху вступають у бій, зупиняючи російські штурми; коли я думаю про всіх тих, хто поліг у боях, та хто майже два з половиною роки тримається у полоні, я щораз переконуюсь — ви найкраще, що могло статись з Україною.
Я впевнений, що вояки УПА, дивляться на ваш щоденний чин, пишаються вами, і посміхаються тому, що справа захисту України в надійних руках. Про кращих нащадків годі й мріяти.
Памʼятайте, що в темряві кривавих боїв, у вас є те, що ніколи не зрадить та назавжди залишиться з вами. Вогонь, який освітлював шлях тисячам і тисячам українських лицарів до вас", – написав Денис Прокопенко.
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Роман ШУХЕВИЧ
Євген КОНОВАЛЕЦЬ
Якось все це не в'яжеться з усіма їхніми патріотичними заявами.
АЗОВ - СТАЛЬ!
На відміну від цієї продажної нечисті про-сталінських комуно-фашистiв, кривавих червоних партизан, УПА на 46,9% складалася з селян, на 34,5% - з робітників і ремісників, і з 17,3% інтелігенції і службовців. Професійних військових було лише 0,3%.
90% патріотів повстанців мали юний вік до 28 років .... Вік членів УПА в середньому становив 18-22 роки. Більшість воїнів УПА бандерівців відрізнялися незвичайною молодістю. Так, за часів розквіту боротьби УПА - в 1943-45-му роках - 20% партизан були в віці до 18- років (народилися до 1925 році), 15% у віці 20 років, 13% - у віці 23 років, 12% у віці 21 року, 8% у віці 22 років.... Десятки тисяч молодих зовсім юних українських патріотів героїв УПА не замислюючись вмирали, але вони до останньої краплі своєї крові мужньо боролися за свободу і незалежність своєї рідної Української держави як з гітлерівськими фашистами окупантами так і з точно такими ж сталінськими кремлівськими комуно-фашистами окупантами, що зазіхнули на нашу святу суверенну українську землю.
То я так зрозумів, що ще хтось поклоняється моцковській церкві... Шкода, шкода, що цього не помічає влада !!!
Дякую п. Денису, за такі важливі слова!