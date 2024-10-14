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Новини Війна
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"Ми не поклоняємося попелу. Ми підтримуємо вогонь". Командир "Азову" Денис Прокопенко привітав бійців із Днем створення УПА

Денис Прокопенко привітав

Командир бригади "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко опублікував звернення до бійців з нагоди Дня створення Української повстанської армії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що задовго до вторгнення Росії в Україну в 2014 році усі майбутні "азовці" були закоханими в українську військову історію, захоплювались Визвольними змаганнями і підпільною боротьбою за свободу України минулих поколінь, а імена Романа Шухевича, Євгена Коновальця, Петра Болбочана, Василя Кука та інших видатних українських військових діячів сприймали за найважливіші дороговкази.

"Минули роки, і те, про що ми тоді читали в книжках, стало для нас щоденною реальністю. Той самий ворог. Та сама нелюдська жорстокість окупантів до українців. І той самий гнів до ворогів.

Відзначаючи цей день, ми не поклоняємося попелу. Ми підтримуємо вогонь. Той вогонь, що горів в упівських криївках. Той вогонь, що спалює у наших серцях кволість, страх та відчай. Той вогонь, що проявлений в залпах нашої зброї, і якого так бояться наші вороги", – написав Денис Прокопенко.

Також дивіться: Піхотинець 12-ої бригади "Азов" із засідки впритул знищив ворожу бронемашину: "Єсть! Єсть пітушара!". ВIДЕО

Він привітав особовий склад 12-ої бригади "Азов" із цим святом. Командир зазначив, що усі воїни підрозділу гідні того, щоб нести цей вогонь і надалі. Вони довели це своєю мужністю, своїми потом та кровʼю, своєю нездоланною волею до боротьби.

"Коли я чую, як наші бійці, які щойно повернулись з полону, рвуться повернутись у стрій; коли я бачу, як вчорашні рекрути без страху вступають у бій, зупиняючи російські штурми; коли я думаю про всіх тих, хто поліг у боях, та хто майже два з половиною роки тримається у полоні, я щораз переконуюсь — ви найкраще, що могло статись з Україною.

Я впевнений, що вояки УПА, дивляться на ваш щоденний чин, пишаються вами, і посміхаються тому, що справа захисту України в надійних руках. Про кращих нащадків годі й мріяти.

Памʼятайте, що в темряві кривавих боїв, у вас є те, що ніколи не зрадить та назавжди залишиться з вами. Вогонь, який освітлював шлях тисячам і тисячам українських лицарів до вас", – написав Денис Прокопенко.

Також дивіться: Бійці спецпризначення "Азов" вночі атакують окупантів на Торецькому напрямку. ВIДЕО

Автор: 

привітання (735) Азов (784)


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Топ коментарі
+17
Краще вмерти стоячи, ніж жити на колінах.
Роман ШУХЕВИЧ
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14.10.2024 10:37
+16
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14.10.2024 10:43
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14.10.2024 10:59
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Краще вмерти стоячи, ніж жити на колінах.
Роман ШУХЕВИЧ
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14.10.2024 10:37 Відповісти
ухилянти вас не зрозуміють
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14.10.2024 10:44 Відповісти
Вікі говорить, що ці слова вперше були сказані кібінцем Хосе Марті! Хоча цілком можливо, що їх повторював і Роман Шухевич!
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14.10.2024 11:12 Відповісти
У великій світовій драмі наших днів ми маємо до вибору: або бути творцями, або жертвами історії.
Євген КОНОВАЛЕЦЬ
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14.10.2024 10:39 Відповісти
Але я щось не пригадую жодного речення від всіх авторитетів, які тут згадують, про знищення про-українських політиків і про підтримку блазня начолі держави! Чому ж тоді оті "азовці" підтримали відвертого анти-українця, маланця за походженням, а знищили(вони приклали ДУЖЕ багато зусиль для цього під проводом авакова!) ту владу, що вела Україну в цивілізований світ? Мало того, вони ще й мовчать про це й досі, а значить, що вони й досі на його боці і допомагають отому напів-єврею з його шоблою...знищувати Україну.
Якось все це не в'яжеться з усіма їхніми патріотичними заявами.
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14.10.2024 11:24 Відповісти
Вони керуються думкою - провідники української держави наши провідники, а хто кого зрадив вони в цьому , як і всі войни вони в політиці не сильні.
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14.10.2024 12:16 Відповісти
Покращувати кацапів - то сенс теперішнього життя українців. Святий той, хто забаранив хоч одного кацапа.
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14.10.2024 10:41 Відповісти
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14.10.2024 10:43 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА!
АЗОВ - СТАЛЬ!
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14.10.2024 10:46 Відповісти
денис прокопенко, не хоче спитати у зе!поца, за своїх азовців?
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14.10.2024 10:48 Відповісти
І як мінімум створити український "моссад" ...
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14.10.2024 13:52 Відповісти
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14.10.2024 10:48 Відповісти
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14.10.2024 10:59 Відповісти
УПА була створена 28 червня 1941 року Тарасом Боровцем . А 14 жовтня 1942 року була створена ОУН-УПА.
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14.10.2024 11:03 Відповісти
Архів. Унікальна статистика з облікових карток УПА виявлена ​​в секретних документах офіційного військового архіву. Виявила що УПА була набагато більш «робітничо-селянською», ніж продажні кремлівські холуї так звані "радянські партизани", які в основній своїй масі складалися з кривавих комуно-фашистів похилого віку , комісарів, ідеологічних працівників, московських маріонеток, чиновників комуняк, катів НКВС... кривавих опричників кацапів засланих в Україну кремлівськими окупантами кривавого ката сталіна.
На відміну від цієї продажної нечисті про-сталінських комуно-фашистiв, кривавих червоних партизан, УПА на 46,9% складалася з селян, на 34,5% - з робітників і ремісників, і з 17,3% інтелігенції і службовців. Професійних військових було лише 0,3%.
90% патріотів повстанців мали юний вік до 28 років .... Вік членів УПА в середньому становив 18-22 роки. Більшість воїнів УПА бандерівців відрізнялися незвичайною молодістю. Так, за часів розквіту боротьби УПА - в 1943-45-му роках - 20% партизан були в віці до 18- років (народилися до 1925 році), 15% у віці 20 років, 13% - у віці 23 років, 12% у віці 21 року, 8% у віці 22 років.... Десятки тисяч молодих зовсім юних українських патріотів героїв УПА не замислюючись вмирали, але вони до останньої краплі своєї крові мужньо боролися за свободу і незалежність своєї рідної Української держави як з гітлерівськими фашистами окупантами так і з точно такими ж сталінськими кремлівськими комуно-фашистами окупантами, що зазіхнули на нашу святу суверенну українську землю.
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14.10.2024 11:15 Відповісти
Молодому легше переносити всю важкість війни , але чому ЗСУ , зараз - найстарша армія світу ?! От питання ...
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14.10.2024 12:49 Відповісти
Загально відомо, що УПА створено на Покрова, а це свято було 1 жовтня!
То я так зрозумів, що ще хтось поклоняється моцковській церкві... Шкода, шкода, що цього не помічає влада !!!
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14.10.2024 12:03 Відповісти
На той час коли створювалось УПА , Покрова і у УГКЦ та УАПЦ була 14 жовтня!
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14.10.2024 12:18 Відповісти
Дякуємо пане Денисе за добру промову, за нагадування про Героїв, за захист Батьківщини сьогодні! Ви та всі воїни "Азову" наша гордість! Бережи вас Бог!
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14.10.2024 12:32 Відповісти
Для зеленського УПА це вороги! Нажаль маємо антинародну владу на найвищій посаді у країні.
Дякую п. Денису, за такі важливі слова!
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14.10.2024 16:16 Відповісти
Tak dla przypomnienia! Nie zapominajcie że wasza historia jest obecnie powtórką z przeszłości gdzie mordowaliście naród polski jak i własny w przypadkach wielu mieszanych małżeństw polsko ukraińskich ale przede wszystko Polaków jak i tych którzy im pomagali. O Wołyniu i innych miejscach chyba przypominać wam nie trzeba. Dziś potomkowie tych pomordowanych rodaków wam pomagają abyście nie utracili wolności .Jeśli ktokolwiek zasługuje na gloryfikacje to na pewno nie powstańcza banda morderców Ukraińskich UPA/OUN. Wasz dowódca okrywa się nie sławą przypominając o UPA to byli mordercy kobiet i dzieci gwałciciele zboczeńcy i inne pedofile mordującą nie winną ludność Polską i nie tylko. Popatrzcie sobie sami na historię hańbiącą waszą nację Ukraińską choć i Rosjanie nie byli lepsi oni wraz z wami dokonywali tego samego. https://www.youtube.com/watch?v=-ibtPIyMuCg&ab_channel=TVPVOD
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15.10.2024 06:22 Відповісти
 
 