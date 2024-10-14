"Ми не поклоняємося попелу. Ми підтримуємо вогонь". Командир "Азову" Денис Прокопенко привітав бійців із Днем створення УПА

Командир бригади "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко опублікував звернення до бійців з нагоди Дня створення Української повстанської армії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що задовго до вторгнення Росії в Україну в 2014 році усі майбутні "азовці" були закоханими в українську військову історію, захоплювались Визвольними змаганнями і підпільною боротьбою за свободу України минулих поколінь, а імена Романа Шухевича, Євгена Коновальця, Петра Болбочана, Василя Кука та інших видатних українських військових діячів сприймали за найважливіші дороговкази.

"Минули роки, і те, про що ми тоді читали в книжках, стало для нас щоденною реальністю. Той самий ворог. Та сама нелюдська жорстокість окупантів до українців. І той самий гнів до ворогів.

Відзначаючи цей день, ми не поклоняємося попелу. Ми підтримуємо вогонь. Той вогонь, що горів в упівських криївках. Той вогонь, що спалює у наших серцях кволість, страх та відчай. Той вогонь, що проявлений в залпах нашої зброї, і якого так бояться наші вороги", – написав Денис Прокопенко.

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Він привітав особовий склад 12-ої бригади "Азов" із цим святом. Командир зазначив, що усі воїни підрозділу гідні того, щоб нести цей вогонь і надалі. Вони довели це своєю мужністю, своїми потом та кровʼю, своєю нездоланною волею до боротьби.

"Коли я чую, як наші бійці, які щойно повернулись з полону, рвуться повернутись у стрій; коли я бачу, як вчорашні рекрути без страху вступають у бій, зупиняючи російські штурми; коли я думаю про всіх тих, хто поліг у боях, та хто майже два з половиною роки тримається у полоні, я щораз переконуюсь — ви найкраще, що могло статись з Україною.

Я впевнений, що вояки УПА, дивляться на ваш щоденний чин, пишаються вами, і посміхаються тому, що справа захисту України в надійних руках. Про кращих нащадків годі й мріяти.

Памʼятайте, що в темряві кривавих боїв, у вас є те, що ніколи не зрадить та назавжди залишиться з вами. Вогонь, який освітлював шлях тисячам і тисячам українських лицарів до вас", – написав Денис Прокопенко.

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