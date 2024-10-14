"Мы не поклоняемся пеплу. Мы поддерживаем огонь". Командир "Азова" Денис Прокопенко поздравил бойцов с Днем создания УПА
Командир бригады "Азов" Денис "Редис" Прокопенко опубликовал обращение к бойцам по случаю Дня создания Украинской повстанческой армии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что задолго до вторжения России в Украину в 2014 году все будущие "азовцы" были влюблены в украинскую военную историю, восхищались Освободительной борьбой и подпольной борьбой за свободу Украины прошлых поколений, а имена Романа Шухевича, Евгения Коновальца, Петра Болбочана, Василия Кука и других выдающихся украинских военных деятелей воспринимали как важнейшие указатели.
"Прошли годы, и то, о чем мы тогда читали в книжках, стало для нас ежедневной реальностью. Тот же враг. Та же нечеловеческая жестокость оккупантов к украинцам. И тот же гнев к врагам.
Отмечая этот день, мы не поклоняемся пеплу. Мы поддерживаем огонь. Тот огонь, который горел в упивских крыивках. Тот огонь, который сжигает в наших сердцах слабость, страх и отчаяние. Тот огонь, который проявлен в залпах нашего оружия, и которого так боятся наши враги", - написал Денис Прокопенко.
Он поздравил личный состав 12-й бригады "Азов" с этим праздником. Командир отметил, что все воины подразделения достойны того, чтобы нести этот огонь и в дальнейшем. Они доказали это своим мужеством, своими потом и кровью, своей непреодолимой волей к борьбе.
"Когда я слышу, как наши бойцы, которые только что вернулись из плена, рвутся вернуться в строй; когда я вижу, как вчерашние рекруты без страха вступают в бой, останавливая российские штурмы; когда я думаю обо всех тех, кто погиб в боях, и кто почти два с половиной года держится в плену, я каждый раз убеждаюсь - вы лучшее, что могло произойти с Украиной.
Я уверен, что воины УПА смотрят на ваш ежедневный чин, гордятся вами и улыбаются, потому что дело защиты Украины - в надежных руках. О лучших потомках нечего и мечтать.
Помните, что в темноте кровавых боев, у вас есть то, что никогда не предаст и навсегда останется с вами. Огонь, который освещал путь тысячам и тысячам украинских рыцарей до вас", - написал Денис Прокопенко.
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Роман ШУХЕВИЧ
Євген КОНОВАЛЕЦЬ
Якось все це не в'яжеться з усіма їхніми патріотичними заявами.
АЗОВ - СТАЛЬ!
На відміну від цієї продажної нечисті про-сталінських комуно-фашистiв, кривавих червоних партизан, УПА на 46,9% складалася з селян, на 34,5% - з робітників і ремісників, і з 17,3% інтелігенції і службовців. Професійних військових було лише 0,3%.
90% патріотів повстанців мали юний вік до 28 років .... Вік членів УПА в середньому становив 18-22 роки. Більшість воїнів УПА бандерівців відрізнялися незвичайною молодістю. Так, за часів розквіту боротьби УПА - в 1943-45-му роках - 20% партизан були в віці до 18- років (народилися до 1925 році), 15% у віці 20 років, 13% - у віці 23 років, 12% у віці 21 року, 8% у віці 22 років.... Десятки тисяч молодих зовсім юних українських патріотів героїв УПА не замислюючись вмирали, але вони до останньої краплі своєї крові мужньо боролися за свободу і незалежність своєї рідної Української держави як з гітлерівськими фашистами окупантами так і з точно такими ж сталінськими кремлівськими комуно-фашистами окупантами, що зазіхнули на нашу святу суверенну українську землю.
То я так зрозумів, що ще хтось поклоняється моцковській церкві... Шкода, шкода, що цього не помічає влада !!!
Дякую п. Денису, за такі важливі слова!