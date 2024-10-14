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Новости Война
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"Мы не поклоняемся пеплу. Мы поддерживаем огонь". Командир "Азова" Денис Прокопенко поздравил бойцов с Днем создания УПА

Денис Прокопенко привітав

Командир бригады "Азов" Денис "Редис" Прокопенко опубликовал обращение к бойцам по случаю Дня создания Украинской повстанческой армии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что задолго до вторжения России в Украину в 2014 году все будущие "азовцы" были влюблены в украинскую военную историю, восхищались Освободительной борьбой и подпольной борьбой за свободу Украины прошлых поколений, а имена Романа Шухевича, Евгения Коновальца, Петра Болбочана, Василия Кука и других выдающихся украинских военных деятелей воспринимали как важнейшие указатели.

"Прошли годы, и то, о чем мы тогда читали в книжках, стало для нас ежедневной реальностью. Тот же враг. Та же нечеловеческая жестокость оккупантов к украинцам. И тот же гнев к врагам.

Отмечая этот день, мы не поклоняемся пеплу. Мы поддерживаем огонь. Тот огонь, который горел в упивских крыивках. Тот огонь, который сжигает в наших сердцах слабость, страх и отчаяние. Тот огонь, который проявлен в залпах нашего оружия, и которого так боятся наши враги", - написал Денис Прокопенко.

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Он поздравил личный состав 12-й бригады "Азов" с этим праздником. Командир отметил, что все воины подразделения достойны того, чтобы нести этот огонь и в дальнейшем. Они доказали это своим мужеством, своими потом и кровью, своей непреодолимой волей к борьбе.

"Когда я слышу, как наши бойцы, которые только что вернулись из плена, рвутся вернуться в строй; когда я вижу, как вчерашние рекруты без страха вступают в бой, останавливая российские штурмы; когда я думаю обо всех тех, кто погиб в боях, и кто почти два с половиной года держится в плену, я каждый раз убеждаюсь - вы лучшее, что могло произойти с Украиной.

Я уверен, что воины УПА смотрят на ваш ежедневный чин, гордятся вами и улыбаются, потому что дело защиты Украины - в надежных руках. О лучших потомках нечего и мечтать.

Помните, что в темноте кровавых боев, у вас есть то, что никогда не предаст и навсегда останется с вами. Огонь, который освещал путь тысячам и тысячам украинских рыцарей до вас", - написал Денис Прокопенко.

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поздравление (1062) Азов (800)


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Топ комментарии
+17
Краще вмерти стоячи, ніж жити на колінах.
Роман ШУХЕВИЧ
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14.10.2024 10:37
+16
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14.10.2024 10:43
+13
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14.10.2024 10:59
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Краще вмерти стоячи, ніж жити на колінах.
Роман ШУХЕВИЧ
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14.10.2024 10:37 Ответить
ухилянти вас не зрозуміють
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14.10.2024 10:44 Ответить
Вікі говорить, що ці слова вперше були сказані кібінцем Хосе Марті! Хоча цілком можливо, що їх повторював і Роман Шухевич!
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14.10.2024 11:12 Ответить
У великій світовій драмі наших днів ми маємо до вибору: або бути творцями, або жертвами історії.
Євген КОНОВАЛЕЦЬ
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14.10.2024 10:39 Ответить
Але я щось не пригадую жодного речення від всіх авторитетів, які тут згадують, про знищення про-українських політиків і про підтримку блазня начолі держави! Чому ж тоді оті "азовці" підтримали відвертого анти-українця, маланця за походженням, а знищили(вони приклали ДУЖЕ багато зусиль для цього під проводом авакова!) ту владу, що вела Україну в цивілізований світ? Мало того, вони ще й мовчать про це й досі, а значить, що вони й досі на його боці і допомагають отому напів-єврею з його шоблою...знищувати Україну.
Якось все це не в'яжеться з усіма їхніми патріотичними заявами.
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14.10.2024 11:24 Ответить
Вони керуються думкою - провідники української держави наши провідники, а хто кого зрадив вони в цьому , як і всі войни вони в політиці не сильні.
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14.10.2024 12:16 Ответить
Покращувати кацапів - то сенс теперішнього життя українців. Святий той, хто забаранив хоч одного кацапа.
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14.10.2024 10:41 Ответить
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14.10.2024 10:43 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА!
АЗОВ - СТАЛЬ!
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14.10.2024 10:46 Ответить
денис прокопенко, не хоче спитати у зе!поца, за своїх азовців?
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14.10.2024 10:48 Ответить
І як мінімум створити український "моссад" ...
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14.10.2024 13:52 Ответить
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14.10.2024 10:48 Ответить
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14.10.2024 10:59 Ответить
УПА була створена 28 червня 1941 року Тарасом Боровцем . А 14 жовтня 1942 року була створена ОУН-УПА.
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14.10.2024 11:03 Ответить
Архів. Унікальна статистика з облікових карток УПА виявлена ​​в секретних документах офіційного військового архіву. Виявила що УПА була набагато більш «робітничо-селянською», ніж продажні кремлівські холуї так звані "радянські партизани", які в основній своїй масі складалися з кривавих комуно-фашистів похилого віку , комісарів, ідеологічних працівників, московських маріонеток, чиновників комуняк, катів НКВС... кривавих опричників кацапів засланих в Україну кремлівськими окупантами кривавого ката сталіна.
На відміну від цієї продажної нечисті про-сталінських комуно-фашистiв, кривавих червоних партизан, УПА на 46,9% складалася з селян, на 34,5% - з робітників і ремісників, і з 17,3% інтелігенції і службовців. Професійних військових було лише 0,3%.
90% патріотів повстанців мали юний вік до 28 років .... Вік членів УПА в середньому становив 18-22 роки. Більшість воїнів УПА бандерівців відрізнялися незвичайною молодістю. Так, за часів розквіту боротьби УПА - в 1943-45-му роках - 20% партизан були в віці до 18- років (народилися до 1925 році), 15% у віці 20 років, 13% - у віці 23 років, 12% у віці 21 року, 8% у віці 22 років.... Десятки тисяч молодих зовсім юних українських патріотів героїв УПА не замислюючись вмирали, але вони до останньої краплі своєї крові мужньо боролися за свободу і незалежність своєї рідної Української держави як з гітлерівськими фашистами окупантами так і з точно такими ж сталінськими кремлівськими комуно-фашистами окупантами, що зазіхнули на нашу святу суверенну українську землю.
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14.10.2024 11:15 Ответить
Молодому легше переносити всю важкість війни , але чому ЗСУ , зараз - найстарша армія світу ?! От питання ...
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14.10.2024 12:49 Ответить
Загально відомо, що УПА створено на Покрова, а це свято було 1 жовтня!
То я так зрозумів, що ще хтось поклоняється моцковській церкві... Шкода, шкода, що цього не помічає влада !!!
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14.10.2024 12:03 Ответить
На той час коли створювалось УПА , Покрова і у УГКЦ та УАПЦ була 14 жовтня!
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14.10.2024 12:18 Ответить
Дякуємо пане Денисе за добру промову, за нагадування про Героїв, за захист Батьківщини сьогодні! Ви та всі воїни "Азову" наша гордість! Бережи вас Бог!
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14.10.2024 12:32 Ответить
Для зеленського УПА це вороги! Нажаль маємо антинародну владу на найвищій посаді у країні.
Дякую п. Денису, за такі важливі слова!
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14.10.2024 16:16 Ответить
Tak dla przypomnienia! Nie zapominajcie że wasza historia jest obecnie powtórką z przeszłości gdzie mordowaliście naród polski jak i własny w przypadkach wielu mieszanych małżeństw polsko ukraińskich ale przede wszystko Polaków jak i tych którzy im pomagali. O Wołyniu i innych miejscach chyba przypominać wam nie trzeba. Dziś potomkowie tych pomordowanych rodaków wam pomagają abyście nie utracili wolności .Jeśli ktokolwiek zasługuje na gloryfikacje to na pewno nie powstańcza banda morderców Ukraińskich UPA/OUN. Wasz dowódca okrywa się nie sławą przypominając o UPA to byli mordercy kobiet i dzieci gwałciciele zboczeńcy i inne pedofile mordującą nie winną ludność Polską i nie tylko. Popatrzcie sobie sami na historię hańbiącą waszą nację Ukraińską choć i Rosjanie nie byli lepsi oni wraz z wami dokonywali tego samego. https://www.youtube.com/watch?v=-ibtPIyMuCg&ab_channel=TVPVOD
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15.10.2024 06:22 Ответить
 
 