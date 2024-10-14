Бригада "Азов" вооружилась обновленными отечественными бронемашинами "Новатор-2". ВИДЕО

12 бригада специального назначения "Азов" Нацгвардии вооружилась отечественными бронемашинами "Новатор-2".

Как передает Цензор.НЕТ, обзор на "Новатор" обнародовала пресс-служба бригады.

"Довезет на штурм, прикроет из "Браунинга", быстро эвакуирует из боя. Новейший украинский броневик второго поколения "Новатор-2" собрал в себе лучшие решения для быстрого и безопасного перемещения на боевые", - говорится в сообщении.

Что известно о "Новаторе-2"

В бригаде рассказали, что эта модификация разработана на шасси Ford F-550.

Машина также оборудована 8 цилиндровым двигателем объемом 6,7 литра с мощностью в 300 лошадиных сил.

"Производители на ошибках "Новатора" сделали вывод, что пехота должна ездить в безопасности, в броне. Поэтому они решили удлинить его на 10 см. Но они сделали очень хорошо, когда зашили все полностью броней. Он вмещает в себя 9 человек только боевой группы. Туда еще идет водитель и пулеметчик. Установлена на крыше турель 12,7 для пулемета Browning", - рассказали воины.

Известно, что "Новатор" первого поколения мог перевозить пять пассажиров.

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