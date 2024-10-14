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Бригада "Азов" вооружилась обновленными отечественными бронемашинами "Новатор-2". ВИДЕО

12 бригада специального назначения "Азов" Нацгвардии вооружилась отечественными бронемашинами "Новатор-2".

Как передает Цензор.НЕТ, обзор на "Новатор" обнародовала пресс-служба бригады.

"Довезет на штурм, прикроет из "Браунинга", быстро эвакуирует из боя. Новейший украинский броневик второго поколения "Новатор-2" собрал в себе лучшие решения для быстрого и безопасного перемещения на боевые", - говорится в сообщении.

Что известно о "Новаторе-2"

В бригаде рассказали, что эта модификация разработана на шасси Ford F-550.

Машина также оборудована 8 цилиндровым двигателем объемом 6,7 литра с мощностью в 300 лошадиных сил.

"Производители на ошибках "Новатора" сделали вывод, что пехота должна ездить в безопасности, в броне. Поэтому они решили удлинить его на 10 см. Но они сделали очень хорошо, когда зашили все полностью броней. Он вмещает в себя 9 человек только боевой группы. Туда еще идет водитель и пулеметчик. Установлена на крыше турель 12,7 для пулемета Browning", - рассказали воины.

Известно, что "Новатор" первого поколения мог перевозить пять пассажиров.

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Непогана машина, але для штурмів потрібні здебільшого БМП, M2 Bradley, наприклад...
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14.10.2024 16:20 Ответить
"Азову" нє положено, бо "нацисти".
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14.10.2024 16:34 Ответить
Та мабуть в структурі МВС ніхто Bradley й не отримував, не тільки "Азов".
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14.10.2024 16:42 Ответить
ну добре що хоч МВС у штатах не вважали за нацистів.
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14.10.2024 16:45 Ответить
Что в тексте напутали:" Удленнили на 10 см ... вмещает 9 человек"... "Известно, что "Новатор" первого поколения мог перевозить пять пассажиров."
10 см и сразу на 4 человека больше -редактор не смотрел текст.
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14.10.2024 16:41 Ответить
був наказ МО трамбувать по дев'ять.
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14.10.2024 16:47 Ответить
 
 