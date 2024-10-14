Бойцы "Химеры" Отдельной Президентской бригады уничтожили пикап с пехотой, грузовик с БК и танк противника. ВИДЕО
Бойцы 20-го Отдельного батальона специального назначения Отдельной Президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого продолжают уничтожать врага в Донецкой области.
Воины ликвидировали российского солдата на мотоцикле, уничтожили пикап с пехотой, грузовик с БК и танк.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Оперативный ВСУ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Александр Иванов #442761
показать весь комментарий14.10.2024 19:53 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Сергій Малецький
показать весь комментарий14.10.2024 20:01 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Дмитрий Питалов #420485
показать весь комментарий14.10.2024 20:09 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Kristobal Juan
показать весь комментарий15.10.2024 11:42 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль