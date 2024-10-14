Бойцы "Химеры" Отдельной Президентской бригады уничтожили пикап с пехотой, грузовик с БК и танк противника. ВИДЕО

Бойцы 20-го Отдельного батальона специального назначения Отдельной Президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого продолжают уничтожать врага в Донецкой области.

Воины ликвидировали российского солдата на мотоцикле, уничтожили пикап с пехотой, грузовик с БК и танк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Оперативный ВСУ.

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