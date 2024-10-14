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Бойцы "Химеры" Отдельной Президентской бригады уничтожили пикап с пехотой, грузовик с БК и танк противника. ВИДЕО

Бойцы 20-го Отдельного батальона специального назначения Отдельной Президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого продолжают уничтожать врага в Донецкой области.

Воины ликвидировали российского солдата на мотоцикле, уничтожили пикап с пехотой, грузовик с БК и танк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Оперативный ВСУ.

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Автор: 

уничтожение (7171) Отдельная президентская бригада (70)


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А де танк, Я прогавив?
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14.10.2024 19:53 Ответить
Вашій бригаді пасовало-б або назву поміняти або президента .
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14.10.2024 20:01 Ответить
То прийди в бригаду і розкажи,що їм треба робити... Як вони без тебе і твоїх порад взагалі воюють?
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14.10.2024 20:09 Ответить
Буахнка з БК запалила ту ніч
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15.10.2024 11:42 Ответить
 
 