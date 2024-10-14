Нацгвардейцы остановили колонну вражеской техники, подорвав российский танк и вражеский десант. ВИДЕО

Бойцы 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия" остановили колонну вражеской техники, подорвав российский танк и вражеский десант на противотанковых минах.

"Птички" бригады уничтожили, в частности, вражескую технику, блиндажи и даже укрытия операторов дронов противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале бригады.

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