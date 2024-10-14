Воины 24-й ОМБр ликвидировали группу российских штурмовиков в Часовом Яре
В Часовом Яре очередная группа российских штурмовиков решила пересечь канал Северский Донец - Донбасс. Оккупанты вступили в бой с подразделениями 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.
Контакт с нашими воинами у россиян "не задался", поскольку их начали добивать FPV-дронами пилоты стрелкового батальона 24-й бригады, передает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+15 Urs
показать весь комментарий14.10.2024 21:53 Ссылка
+12 Андрей Моисеенко #594341
показать весь комментарий14.10.2024 22:15 Ссылка
+10 Oleksii Pilevych #582021
показать весь комментарий15.10.2024 00:27 Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Urs
показать весь комментарий14.10.2024 21:53 Ответить Мне нравится 15 Ссылка
Amber
показать весь комментарий14.10.2024 22:08 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
ватникобой
показать весь комментарий14.10.2024 22:17 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Андрей Моисеенко #594341
показать весь комментарий14.10.2024 22:15 Ответить Мне нравится 12 Ссылка
phantom4
показать весь комментарий15.10.2024 02:19 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Игор Штимац
показать весь комментарий14.10.2024 22:21 Ответить Мне нравится 8 Ссылка
Oleksii Pilevych #582021
показать весь комментарий15.10.2024 00:27 Ответить Мне нравится 10 Ссылка
Yaroslav Vinnitsa
показать весь комментарий15.10.2024 09:20 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
время
показать весь комментарий15.10.2024 01:57 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
Dmitry MG
показать весь комментарий15.10.2024 03:37 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Leonidas 4503 #341111
показать весь комментарий15.10.2024 12:01 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль