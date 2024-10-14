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Воины 24-й ОМБр ликвидировали группу российских штурмовиков в Часовом Яре

В Часовом Яре очередная группа российских штурмовиков решила пересечь канал Северский Донец - Донбасс. Оккупанты вступили в бой с подразделениями 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

Контакт с нашими воинами у россиян "не задался", поскольку их начали добивать FPV-дронами пилоты стрелкового батальона 24-й бригады, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Силы обороны отразили штурм врага, уничтожили БМП и взяли в плен оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19592) ликвидация (3663) 24 омб имени князя Данила Галицкого (259) Часов Яр (363)


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Топ комментарии
+15
квадробери.
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14.10.2024 21:53
+12
Живучі підори.
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14.10.2024 22:15
+10
Кацапи реально дегенерати! Вже б які нормальні люди сказали "та нах7я нас ця війна"! "В ср4ку ті гроші від Х7йла - життя дорожче ". Ні бл#дь лізуть- дохнуть-лізуть іньші, 36ануті нелюди!!!
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15.10.2024 00:27
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квадробери.
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14.10.2024 21:53 Ответить
Хоже на те, що кацапам пі@ець
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14.10.2024 22:08 Ответить
один вже 100% стане самоваром як мінімум
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14.10.2024 22:17 Ответить
Живучі підори.
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14.10.2024 22:15 Ответить
На адреналіні, ще не таке бува.
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15.10.2024 02:19 Ответить
Ці два кацапи - "друзі до гробової дошки"
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14.10.2024 22:21 Ответить
Кацапи реально дегенерати! Вже б які нормальні люди сказали "та нах7я нас ця війна"! "В ср4ку ті гроші від Х7йла - життя дорожче ". Ні бл#дь лізуть- дохнуть-лізуть іньші, 36ануті нелюди!!!
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15.10.2024 00:27 Ответить
Це вибір у них був до того, як вони в армію нанялись. А коли вже нанялись, то їх уже ніхто не питає, що їм дорожче. Не полізеш,
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15.10.2024 09:20 Ответить
Смерть кацапам!
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15.10.2024 01:57 Ответить
********* 👎😀
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15.10.2024 03:37 Ответить
красиво сдохли
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15.10.2024 12:01 Ответить
 
 