Воины 24-й ОМБр ликвидировали группу российских штурмовиков в Часовом Яре

В Часовом Яре очередная группа российских штурмовиков решила пересечь канал Северский Донец - Донбасс. Оккупанты вступили в бой с подразделениями 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

Контакт с нашими воинами у россиян "не задался", поскольку их начали добивать FPV-дронами пилоты стрелкового батальона 24-й бригады, передает Цензор.НЕТ.

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