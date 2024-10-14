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Силы обороны отразили штурм врага, уничтожили БМП и взяли в плен оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО

Воины бригады "Спартан" Национальной гвардии Украины отразили штурм врага на Харьковщине. В результате оккупанты потеряли технику и усиленный взвод пехоты, несколько россиян попали в плен.

Об этом сообщил командующий Нацгвардии Александр Пивненко в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Противник совершил очередную попытку штурма и пытался продвинуться к украинским позициям малыми группами. Впрочем российский штурм не удался. Аэроразведчики бригады обнаружили перемещение личного состава противника и мгновенно нанесли огневые поражения ударными дронами и сбросами с БПЛА. В результате точной работы штурм россиян остановлен. Враг потерял технику, в частности БМП, и взвод пехоты", - сообщил Пивненко.

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Автор: 

Харьковщина (5577) штурм (533) уничтожение (7171) Национальная гвардия (2153)


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Слава ЗСУ. Кацапська худоба буде знищена.
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14.10.2024 20:32 Ответить
Хлопці, не беріть кацапів у полон. Тільки смерть кацапів очистить землю від зла.
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15.10.2024 02:06 Ответить
дохнуть як мухи і все одно лізуть. Що за ідіоти!!
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15.10.2024 10:36 Ответить
Жалко що взяли в полон а не стратили на камеру як це роблять кацапи. Вони тілкі за це чеченів і боялися всі 90-і по тим відео де глотку солдатіку перерізали як барану. А наші їм котлетки с макарошками да пюрешкой по три раза на день
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15.10.2024 13:12 Ответить
 
 