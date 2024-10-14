Силы обороны отразили штурм врага, уничтожили БМП и взяли в плен оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО

Воины бригады "Спартан" Национальной гвардии Украины отразили штурм врага на Харьковщине. В результате оккупанты потеряли технику и усиленный взвод пехоты, несколько россиян попали в плен.

Об этом сообщил командующий Нацгвардии Александр Пивненко в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Противник совершил очередную попытку штурма и пытался продвинуться к украинским позициям малыми группами. Впрочем российский штурм не удался. Аэроразведчики бригады обнаружили перемещение личного состава противника и мгновенно нанесли огневые поражения ударными дронами и сбросами с БПЛА. В результате точной работы штурм россиян остановлен. Враг потерял технику, в частности БМП, и взвод пехоты", - сообщил Пивненко.

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