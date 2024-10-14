На Купянщине продолжаются 14 боестолкновений, враг пытается прорвать нашу оборону возле Верхнекаменского на Сиверском направлении, - Генштаб

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. В настоящее время на фронте произошло 107 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, Силы обороны принимают все необходимые меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории.

Удары по территории Украины

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов на Сумщине пострадали, в частности, громады Басовки и Мирополья. Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБами по районам населенных пунктов Ревякино, Строительное, Сосновка, сбросив десять КАБов.

Читайте также: Оккупанты контролируют восточные и юго-восточные районы Торецка - ОТГ "Луганськ"

Обстановка на Харьковщине

Генштаб информирует, что на Харьковском направлении противник сбросил две управляемые авиабомбы на Гарбузы.

На Купянском направлении российские оккупанты 16 раз атаковали позиции Сил обороны в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Лозовой и Вишневого. 14 боестолкновений еще продолжаются. По Новоосиновому и Ковшаровке вражеская авиация нанесла удары восемью управляемыми авиационными бомбами.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 21 атаку на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Невское, Терны, Ямполевка, Торское и Заречное. Одиннадцать боев завершились, еще десять - продолжаются. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

Войска оккупантов продолжают искать возможности прорвать нашу оборону вблизи Верхнекаменского на Сиверском направлении. Два боестолкновения завершены без успеха для противника.

"На Краматорском направлении с начала суток подразделения Сил обороны отражали одну атаку российских захватчиков вблизи Орехово-Васильевки, еще два вражеских штурма продолжаются", - говорится в сообщении.

На Торецком направлении ведутся три штурмовые действия в районе Щербиновки. Враг применяет авиацию - по Торецку нанес удар КАБом.

Также Генштаб информирует, что на Покровском направлении российские захватчики осуществили 18 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча, Мирнограда, Лисовки, Селидово, Воздвиженки, Новоторецка, Новогродовки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 12 атак противника, шесть боестолкновений еще продолжаются.

Также читайте: На Покровском направлении россияне пытаются вести механизированные наступления, чтобы добиться успехов до ухудшения погоды, - спикер НГУ Музычук

"На Кураховском направлении вражеская армия атаковала 29 раз в районах населенных пунктов Измайловка, Горняк, Зоряное, Кураховка, Цукурино, Новодмитровка, Новоселидовка, Антоновка, Константиновка, Екатериновка и Водяное. 18 попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбиты. Кроме того, враг сбросил авиабомбу на Ильинку", - добавляют в Генштабе.

Обстановка на Юге

На Времевском и Гуляйпольском направлениях враг наступательных действий не вел, однако ударил по Новодаровке около 60 НАРов.

"На Ореховском направлении оккупационные войска два раза штурмовали позиции Сил обороны вблизи Малой Токмачки и Новоданиловки. Одно боестолкновение еще продолжается", - говорится в сводке.

На Приднепровском направлении противник потерпел поражение, два раза атакуя оборонительные рубежи украинцев.

На остальных направлениях - без особых изменений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вблизи Старицы произошло боестолкновение, Силы обороны контролируют ситуацию, - ОК "Харків"

"Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает сравнивать с землей свои села и города. С начала суток российские самолеты нанесли шесть ударов девятью КАБами по собственной территории", - резюмируют в Генштабе.

Как сообщалось, за неделю на фронте произошло 1158 боевых столкновений с врагом.