Вблизи Старицы произошло боестолкновение, Силы обороны контролируют ситуацию, - ОК "Харьков"
Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОК "Харьков".
Как отмечается, за прошедшие сутки произошло 1 боевое столкновение вблизи Старицы.
"Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов", - отмечают в ОК "Харьков".
Потери оккупантов на Харьковском направлении
Также отмечается, что потери врага за минувшие сутки составили 97 человек, из них безвозвратные - 44, санитарные - 53.
Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 37 единиц вооружения и военной техники, в частности:
- 3 артиллерийские системы,
- 2 боевые бронированные машины,
- 4 автомобиля,
- 1 единицу спецтехники,
- 27 БпЛА.
Уничтожено:
- 41 укрытие для личного состава,
- 1 стартовую позицию для запуска БпЛА,
- 1 пункт управления БпЛА.
"Силы обороны Украины контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии российской федерации", - резюмируют в ОК "Харьков".
Ранее в ОК "Харьков" информировали, что враг приводил в боевую готовность средства на Харьковском направлении.
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