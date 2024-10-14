Вблизи Старицы произошло боестолкновение, Силы обороны контролируют ситуацию, - ОК "Харьков"

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОК "Харьков".

Как отмечается, за прошедшие сутки произошло 1 боевое столкновение вблизи Старицы.

"Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов", - отмечают в ОК "Харьков".

Потери оккупантов на Харьковском направлении

Также отмечается, что потери врага за минувшие сутки составили 97 человек, из них безвозвратные - 44, санитарные - 53.

Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 37 единиц вооружения и военной техники, в частности:

3 артиллерийские системы,

2 боевые бронированные машины,

4 автомобиля,

1 единицу спецтехники,

27 БпЛА.

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Уничтожено:

41 укрытие для личного состава,

1 стартовую позицию для запуска БпЛА,

1 пункт управления БпЛА.

"Силы обороны Украины контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии российской федерации", - резюмируют в ОК "Харьков".

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Ранее в ОК "Харьков" информировали, что враг приводил в боевую готовность средства на Харьковском направлении.