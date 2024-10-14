Поблизу Стариці відбулося боєзіткнення, Сили оборони контролюють ситуацію, - ОК "Харків"
Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОК "Харків".
Як зазначається, упродовж минулої доби відбулося 1 бойове зіткнення поблизу Стариці.
"Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів", - наголошують в ОК "Харків".
Втрати окупантів на Харківському напрямку
Також зазначається, що втрати ворога за минулу добу становили 97 осіб, з них безповоротні - 44, санітарні - 53.
Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 37 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:
- 3 артилерійські системи,
- 2 бойові броньовані машини,
- 4 автомобілі,
- 1 одиницю спецтехніки,
- 27 БпЛА.
Знищено:
- 41 укриття для особового складу,
- 1 стартову позицію для запуску БпЛА,
- 1 пункт управління БпЛА.
"Сили оборони України контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії російської федерації", - резюмують в ОК "Харків".
Раніше в ОК "Харків" інформували, що ворог приводив у бойову готовність засоби на Харківському напрямку.
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