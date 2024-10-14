Сутки на Харьковщине: оккупанты дважды атаковали Купянск БпЛА

Российские оккупанты не прекращают обстрелы Харьковщины. За минувшие сутки враг ударил по Купянску и Боровской ТГ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Дважды под удар БпЛА попал Купянск. В результате ударов пострадал 56-летний мужчина, а также горела трава на площади 1 га.

2 FPV-дронами враг атаковал Боровскую ТГ, попал по открытой территории.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении боевые столкновения продолжались в районе Старицы. По предварительным подсчетам потери врага на направлении за сегодня составляют 67 военнослужащих убитыми и ранеными, также наши воины уничтожили боевую бронированную машину и 16 БпЛА, повреждены три артсистемы, два автомобиля и единица специальной техники.

На Купянском направлении враг в течение дня 16 раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку Петропавловки, Песчаного, Вишневого, Копанок и Лозовой. Пять атак отражены Силами обороны, 11 боестолкновений продолжаются.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг обстрелял 4 района Харьковщины: есть пострадавшие и повреждения