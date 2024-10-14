Доба на Харківщині: окупанти двічі атакували Куп’янськ БпЛА

Російські окупанти не припиняють обстрілів Харківщини. За минулу добу ворог вдарив по Куп'янську та Борівській ТГ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Двічі під удар БпЛА потрапив Куп'янськ. Внаслідок ударів постраждав 56-річний чоловік, а також горіла трава на площі 1 га.

2 FPV-дронами ворог атакував Борівську ТГ, влучив по відкритій території.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку бойові зіткнення тривали в районі Стариці. За попередніми підрахунками втрати ворога на напрямку за сьогодні складають 67 військовослужбовців вбитими та пораненими, також наші воїни знищили бойову броньовану машину та 16 БпЛА, пошкоджено три артсистеми, два автомобілі та одиницю спеціальної техніки.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня 16 разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Петропавлівки, Піщаного, Вишневого, Копанок та Лозової. П’ять атак відбито Силами оборони, 11 боєзіткнень тривають.

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