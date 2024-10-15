Россияне не готовятся к зиме и пытаются максимально использовать сухую погоду, - Силы обороны

Россияне стараются максимально использовать погоду, пока не наступили холода.

Об этом заявила спикер оперативно-тактической группировки "Луганськ" Анастасия Бобовникова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"По данным нашей разведки, враг не готовится к зимнему периоду. Они пытаются максимально использовать сухую погоду, которая сейчас в Донецкой области", - рассказала она.

Также, добавила Бобовникова, оккупанты максимально используют артиллерию, FPV-дроны и другие имеющиеся средства поражения именно сейчас, надеясь "достичь каких-то целей до морозов".

В то же время Силы обороны проводят мероприятия подготовки к зимнему периоду, поэтому россиянам будет гораздо труднее штурмовать украинские позиции.

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