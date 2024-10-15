Россияне не готовятся к зиме и пытаются максимально использовать сухую погоду, - Силы обороны
Россияне стараются максимально использовать погоду, пока не наступили холода.
Об этом заявила спикер оперативно-тактической группировки "Луганськ" Анастасия Бобовникова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
"По данным нашей разведки, враг не готовится к зимнему периоду. Они пытаются максимально использовать сухую погоду, которая сейчас в Донецкой области", - рассказала она.
Также, добавила Бобовникова, оккупанты максимально используют артиллерию, FPV-дроны и другие имеющиеся средства поражения именно сейчас, надеясь "достичь каких-то целей до морозов".
В то же время Силы обороны проводят мероприятия подготовки к зимнему периоду, поэтому россиянам будет гораздо труднее штурмовать украинские позиции.
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+5 ALEX SUROVV #593022
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Взяв кацап Авдіївку суто тому, що США дуже допомагали кацапу.
А по-друге, на рівних ми з кацапами мірятися піпіськами з обстрілів ТЕЦ не зможемо фізично. На їхньому боці велика територія, ППО і можливість херячити ракетами щодня.
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Не будьте наївними. Вас якось зачіпає як Ізраїль із муслімами воює? Для звичайних американців же війна на іншому континенті ще на порядок менше цікавить. І вже тим більше зустріч Трампа із самим Зеленським
Що Камала, що Трамп уріжуть допомогу до мінімуму.
перекладуть навантаження на Європу.
Ну як непідготовлені чмобікі - наркомани і алкаші, з одним іржавим автоматом на десятьох, які тільки і мріють, аби заробити на "ладу каліну" і дизертувати з поля бою, можуть готуватись до зими?
Інша справа - наші генерали, які відповідають за забезпечення війська...