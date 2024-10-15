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Войска РФ продвинулись в Торецке, возле Невского и Золотой Нивы, - DeepStat. КАРТА

Аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий и сообщили о продвижении вражеских войск в Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал проекта.

"Враг продвинулся возле Невского, Водяного, Золотой Нивы, Приютного и в Торецке", - говорится в сообщении.

Карта просування росіян неподалік Вугледара

Просування росіян в Торецьку

Также читайте: На фронте произошло 189 боевых столкновений, горячее всего на Кураховском, Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб

Автор: 

Донецкая область (9929)


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Топ комментарии
+6
Ось як гарно для Путла вийшов Курський ЗЕперфоманс ... та й Військовий Вождь місяць розповідв про свої величезні досягнення від захопленя курських хуторів.
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15.10.2024 10:00
+5
"Золотая нива" - это дорога на В. Новоселку и выход на границы Запорожской и Днепропетровской обл.
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15.10.2024 08:20
+3
Торецку походу хана

Без "походу", ему просто хана
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15.10.2024 07:40
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Торецку походу хана, уже второй раз захватывают, в 14г этот городок тоже захватывали, но сейчас там грозит участь Бахмута 😡
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15.10.2024 02:56 Ответить
Торецку походу хана

Без "походу", ему просто хана
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15.10.2024 07:40 Ответить
кацапа вибили з центра Торецка. кацап опять на околицах.
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15.10.2024 09:37 Ответить
Разговор не про выбили или не выбили, а про то, город есть или есть только место где был город.
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15.10.2024 20:56 Ответить
"Золотая нива" - это дорога на В. Новоселку и выход на границы Запорожской и Днепропетровской обл.
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15.10.2024 08:20 Ответить
это такой план у пианиста
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15.10.2024 08:14 Ответить
do not worry
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15.10.2024 08:15 Ответить
й цього піаніста плану немає - хіба той, що курять...
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15.10.2024 11:18 Ответить
так давай, роби 3-й До речі , підкажи будь ласка чий Крим і путін хто ?
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15.10.2024 17:21 Ответить
Ти ба, як у путіна поперло після потужної курської операції
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15.10.2024 09:38 Ответить
Поперло так, що виперло з центра Торецька. Тепер кацапу все заново треба робити.
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15.10.2024 09:43 Ответить
Українські сили успішно відновили втрачені позиції в центрі Торецька на тлі продовження наступальних операцій Росії в цьому районі 14 жовтня.

https://glavred.net/ukraine/vsu-vernuli-pozicii-v-torecke-analitiki-isw-podelilis-uspehami-na-fronte-10605332.html

Знову наш "доблесний" deepstate сів у калюжу зі своєю брехнею.
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15.10.2024 09:39 Ответить
Зато не бреше оманський ішак , падляки дермаки не брешуть ,мародерять , скоро й цепочки золоті почнуть вже здирати з загиблих , почекайте
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15.10.2024 20:23 Ответить
Ось як гарно для Путла вийшов Курський ЗЕперфоманс ... та й Військовий Вождь місяць розповідв про свої величезні досягнення від захопленя курських хуторів.
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15.10.2024 10:00 Ответить
А подляк кожного дня базікає про стабілізацію фронту, мовляв просування ворога зупинено. І кому вірити 😎?
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15.10.2024 11:08 Ответить
читайте не deepstate, а ISW.
deepstate вже не однаразово на брехні був спійманий.
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15.10.2024 11:22 Ответить
А Невське чи Невельске?
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15.10.2024 12:17 Ответить
--Можливо ці здачі територій передбачені отим (геніальним) планом ПЕРЕМОГИ ЗЕ-стратега??? Заманювання рашо--саранчі у западню ( з перспективою --котло--западні??? ) А ми по сірості своїй НЕ розуміємо геніальності нашого поводиря??? Щоправда за час війни НЕ пам*ятаю. щоб наш-і ЗСУ практикували операцію " котел--зашморг " навіть. якщо такі передумови були наявними... Швидше навпаки: по звичаям рицарського двобою ЗЕ-глашатаї по всих ЗМІ-- починали волати;--склалися передумови щодо можливості реалізації операції--КОТЕЛ !!!( аж доти.поки ті спокійно НЕ вислизнуть... НЕвільно думаєш: І що ж це було?!
Що характерно: ці масові здачі відбуваються час.коли наш побєдоносець гастролює по світах з демонстрацією "власного ПЛАНУ ПЕРЕМОГИ " Можливо йому НЕ доповідають про халепу на фронтах??? Наше .старше покоління. чітко пам*ятає рупора 2-ої Світової Левітана: --После тяжельіх. упорньіх бойов наши войська оставили ---.йшов перелік...А унас на теле-марафоні хіба щось бовкнуть... а.здебільшого. замовчування...
Єдина "відрада" .коли ЗЕ-хрипунець поважно родувши щічки запевнить нас.що вже провів ставку і все беде гаразд ...
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15.10.2024 13:07 Ответить
Просирок разом з віслюком і дермаківською опою зливають Україну, згідно з оманськими договорняком
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15.10.2024 16:42 Ответить
У відповідь буде вкрадено з бюджету потужніше ніж потужно
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16.10.2024 00:31 Ответить
 
 