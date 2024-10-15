Войска РФ продвинулись в Торецке, возле Невского и Золотой Нивы, - DeepStat. КАРТА
Аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий и сообщили о продвижении вражеских войск в Донецкой области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал проекта.
"Враг продвинулся возле Невского, Водяного, Золотой Нивы, Приютного и в Торецке", - говорится в сообщении.
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+6 Александр Мовчан #575353
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+5 Дорофеев Сергей
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+3 Евгений Пономарев #542031
показать весь комментарий15.10.2024 07:40 Ссылка
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Без "походу", ему просто хана
https://glavred.net/ukraine/vsu-vernuli-pozicii-v-torecke-analitiki-isw-podelilis-uspehami-na-fronte-10605332.html
Знову наш "доблесний" deepstate сів у калюжу зі своєю брехнею.
deepstate вже не однаразово на брехні був спійманий.
Що характерно: ці масові здачі відбуваються час.коли наш побєдоносець гастролює по світах з демонстрацією "власного ПЛАНУ ПЕРЕМОГИ " Можливо йому НЕ доповідають про халепу на фронтах??? Наше .старше покоління. чітко пам*ятає рупора 2-ої Світової Левітана: --После тяжельіх. упорньіх бойов наши войська оставили ---.йшов перелік...А унас на теле-марафоні хіба щось бовкнуть... а.здебільшого. замовчування...
Єдина "відрада" .коли ЗЕ-хрипунець поважно родувши щічки запевнить нас.що вже провів ставку і все беде гаразд ...