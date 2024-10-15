Войска РФ продвинулись в Торецке, возле Невского и Золотой Нивы, - DeepStat. КАРТА

Аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий и сообщили о продвижении вражеских войск в Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал проекта.

"Враг продвинулся возле Невского, Водяного, Золотой Нивы, Приютного и в Торецке", - говорится в сообщении.

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