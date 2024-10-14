На фронте произошло 189 боевых столкновений, горячее всего на Кураховском, Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб

С начала этих суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 189 боевых столкновений. Горячее всего сегодня на Кураховском, Покровском и Лиманском направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар, 38 авиаударов, сбросив 67 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения более 400 дронов-камикадзе и осуществили более 2250 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении противник дважды безуспешно штурмовал позиции наших подразделений в районе Тихого. В то же время, авиация врага нанесла удар двумя авиабомбами по населенному пункту Гарбузы.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия возле Синьковки, Степной Новоселовки, Кругляковки, Колесниковки, Голубовки, Петропавловки, Лозовой и Вишневого. Украинские защитники остановили шестнадцать вражеских атак. Еще девять боестолкновений продолжаются.

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Боевые действия на Донетчине

На Лиманском направлении российские захватчики 31 раз атаковали позиции Сил обороны неподалеку от населенных пунктов Новоегоровка, Новолюбовка, Грековка, Невское, Терны, Ямполевка, Торское и Заречное. Десять боестолкновений еще продолжаются.

На Северском направлении наши защитники отразили три штурма оккупационных войск в районе Верхнекаменского.

На Краматорском направлении враг штурмовал наши позиции вблизи Орехово-Васильевки и Дилиевки. Силы обороны остановили все атаки захватчиков.

На Торецком направлении произошло три боя. Россияне штурмовали позиции украинских подразделений у Щербиновки. Здесь все атаки также завершились неудачей для оккупантов.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 38 раз атаковал в районах Миролюбовки, Луча, Мирнограда, Лисовки, Селидово, Гродовки, Новотроицкого и Новопавловки. Наши защитники остановили все штурмовые действия противника. Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено около 300 оккупантов, из них 148 - безвозвратно. Также уничтожено пять БМП, четыре единицы автомобильной техники, один мотоцикл. Четыре БМП, две БМД и два БТР захватчиков были повреждены.

На Кураховском направлении враг осуществил 50 попыток прорвать нашу оборону вблизи населенных пунктов Измайловка, Горняк, Зоряное, Кураховка, Цукурино, Новодмитровка, Новоселидовка, Антоновка, Константиновка, Екатериновка, Георгиевка и Водяное. 39 боестолкновений завершены, еще одиннадцать - до сих пор продолжаются. На этом направлении, по предварительным данным, потери врага безвозвратными и ранеными составили более 70 человек. Также уничтожены две боевые бронированные машины и повреждены два танка.

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Ситуация на других направлениях

На Времевском и Гуляйпольском направлениях враг наступательных действий не проводил, однако, наносил авиаудары по Новодаровке и Шахтерскому.

На Ореховском направлении войска захватчиков два раза штурмовали позиции Сил обороны вблизи Малой Токмачки и Новоданиловки. Одно боестолкновение еще продолжается.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Восемь неудачных штурмов осуществлено агрессором в течение дня.

Продолжается операция в Курской области РФ. Авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по своим селам и городам.

На остальных направлениях без особых изменений.