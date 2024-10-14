Зеленский провел Ставку: РФ пятые сутки пытается прорвать оборону ВСУ в Курщине

Президент Владимир Зеленский провел очередную Ставку Верховного Главнокомандующего.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Был доклад Главкома Александра Сырского по оперативной ситуации. Активные действия сейчас по всей длине фронта, но особенно жестокие бои на Покровском и Кураховском направлениях. Пятые сутки продолжаются попытки россиян прорвать нашу оборону на Курщине. Ребята держатся и контратакуют", - говорится в сообщении.

Также, по словам Зеленского, "была глубокая аналитика" ГУР и СВР относительно того, кто именно помогает России вести войну против Украины и какие шаги нужно предпринять, чтобы ослабить эти преступные союзы.

"Был доклад Министерства обороны по контрактации на текущий и следующий периоды, в частности с использованием партнерской помощи, по инвестициям наших ключевых партнеров в украинский ОПК", - подытожил президент.

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