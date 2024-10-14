Зеленский провел Ставку: РФ пятые сутки пытается прорвать оборону ВСУ в Курщине
Президент Владимир Зеленский провел очередную Ставку Верховного Главнокомандующего.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Был доклад Главкома Александра Сырского по оперативной ситуации. Активные действия сейчас по всей длине фронта, но особенно жестокие бои на Покровском и Кураховском направлениях. Пятые сутки продолжаются попытки россиян прорвать нашу оборону на Курщине. Ребята держатся и контратакуют", - говорится в сообщении.
Также, по словам Зеленского, "была глубокая аналитика" ГУР и СВР относительно того, кто именно помогает России вести войну против Украины и какие шаги нужно предпринять, чтобы ослабить эти преступные союзы.
"Был доклад Министерства обороны по контрактации на текущий и следующий периоды, в частности с использованием партнерской помощи, по инвестициям наших ключевых партнеров в украинский ОПК", - подытожил президент.
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Там просто вздовж кордону - потужні оборонні споруди, Бутусов показував. Що, їх теж кинути, тільки тому, що вони за порєбріком?
Цікаво на кого ?
Сили на це у русні є. Чи ви сподівались, що русня, маючи сили, не відкриє нові напрямки, як навесні на Харківщині?
https://www.youtube.com/watch?v=KX2Ag_jspEw Дмитро Литвин / маленький чужий гвинтик у машині
Чи для дебілів це вже не Україна?
https://x.com/boikobogdan1
Богдан
https://x.com/boikobogdan1
@boikobogdan1
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https://x.com/boikobogdan1/status/1845839382219038769 13 мин
Про Фронти.Курськ-Дуже Погано.Перевага Рашки "Один до Десяти"у Всьому.В кращому випадку-Відступ із Шаленними Втратами!Донецьк:Все Сипеться.Ключові Міста В Оточенні.Далі-Відступ У Поле!Зачепитись За Оборонні Споруди Не Вийде.ВОНИ ВІДСУТНІ! Аналогічно На Запоріжжі.Стамбул ВИКОНАНО!
а насправді, він робить багато вкидів (типу Байден продовжить гонку, чи що трампа посадять, чи що зе вже тікає), які не збуваються.
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-zelenskiy-16-zhovtnya-vistupit-u-verkhovniy-radi-ta-predstavit-plan-peremogi-op