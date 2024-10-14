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Новости Война
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Зеленский провел Ставку: РФ пятые сутки пытается прорвать оборону ВСУ в Курщине

Зеленський провів засідання Ставки: Що відомо?

Президент Владимир Зеленский провел очередную Ставку Верховного Главнокомандующего.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Был доклад Главкома Александра Сырского по оперативной ситуации. Активные действия сейчас по всей длине фронта, но особенно жестокие бои на Покровском и Кураховском направлениях. Пятые сутки продолжаются попытки россиян прорвать нашу оборону на Курщине. Ребята держатся и контратакуют", - говорится в сообщении.

Также, по словам Зеленского, "была глубокая аналитика" ГУР и СВР относительно того, кто именно помогает России вести войну против Украины и какие шаги нужно предпринять, чтобы ослабить эти преступные союзы.

"Был доклад Министерства обороны по контрактации на текущий и следующий периоды, в частности с использованием партнерской помощи, по инвестициям наших ключевых партнеров в украинский ОПК", - подытожил президент.

Также читайте: На Купянщине продолжаются 14 боестолкновений, враг пытается прорвать нашу оборону возле Верхнекаменского на Сиверском направлении, - Генштаб

Зеленський провів засідання Ставки: Що відомо?

Автор: 

Зеленский Владимир (20742) Ставка (130)


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Топ комментарии
+16
Бонапарт Оманський,чому ще досі не генералісімус,дивно!!))
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14.10.2024 17:15
+12
Ставка . воно косить під сталіна ?
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14.10.2024 17:11
+12
Ставки потужні є.Тільки толку від них немає
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14.10.2024 17:14
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Валіть звідти нахер, мало вам Кринок?
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14.10.2024 17:08 Ответить
Хоча може вже і звалили, тільки на ставку ніхто не доповів, бо туди погані новини не доповідають. Дронщики, яких полонили і розстріляли, думали, що вони на контрольованій нашими військами території, виявилось що ні.
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14.10.2024 17:17 Ответить
Так просто - ні. Доведеться русні повоювати за своє, як і нам.
Там просто вздовж кордону - потужні оборонні споруди, Бутусов показував. Що, їх теж кинути, тільки тому, що вони за порєбріком?
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14.10.2024 17:18 Ответить
Повірте, пару "фірмених" ротацій - і наші прос*руть і захоплені оборонні споруди, набудовані русньою. Це називається "дезорганізація" і "втрата контролю". можете зараз не вірити, але час все покаже. Поки що всі провтики, про які волає Бутусов з початку повномасштабки, вирішуються "на гірше". В мене немає надій на покращення.
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14.10.2024 17:21 Ответить
Тобто коли ЗСУ вийдуть з курвщини, вони точно не пропустять русню на сумщину?
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14.10.2024 17:22 Ответить
Коли кудись заходиш, то треба думати, як звідти будеш виходити. Яка була мета? Далі на москву? Чи так, "головне влізти в драку, а там побачимо"?
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14.10.2024 17:28 Ответить
Якщо так думати, то взагалі була ця вся війна? Треба було здатись вже 25-го - та й поготів. Хіба не бачите, русні неможливо завдати втрат, вони постійно відновлюються. Отже, і перемогти їх теж неможливо.
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14.10.2024 17:30 Ответить
От і мені цікаво, навіщо була ця курська операція? Як казав Лобановський "Результат - на табло". Поки що на табло 3:0 не в нашу користь. Галіма суджа не компенсує наших втрат. Якби ще курськ захопили, чи АЕСку, а так питається "якого хрєна наші туди полізли?" Кожна дія має якусь мету. Якщо з допомогою діє мета де досягається, то треба щось змінювати - або дію, або мету.
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14.10.2024 17:34 Ответить
Навіщо було взагалі воювати з росією? Ви подивіться на табло: там все не в нашу користь. Це наша економіка зруйнована, наше населення розбіглось, у нас поголовна мобілізація та втрата кращих людей.
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14.10.2024 17:45 Ответить
Це правда, і далі буде гірше. Навіть захід каже, якщо перестане допомагати, то зброї у нас на два тижні. То для цього треба робити самовбивчі операції? Якщо у людини мало ресурсу, то людина або старається десь той ресурс отримати, або розходує економно. Наш ресурс це люди, їх мало, то нащо ними розкидатись? "баби ще нарожають?" Голову включати треба, а не піаром займатись. Скільки Бутусов кричав про SWOT-аналіз, щоб провтики не повторювались? І толку, новий більш потужний контрнаступ з тим же плачевним результатом. Думаєте мене це радує? Ні, я в розпачі!
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14.10.2024 17:55 Ответить
Справа в тому, що вже немає різниці, де витрачати той ресурс. Буде він витрачений чи в курвській, чи під Покровськом. Все одно він буде витрачений, а у русні все одно візьметься новий.
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14.10.2024 18:06 Ответить
Ставка . воно косить під сталіна ?
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14.10.2024 17:11 Ответить
Так , бо виховували його батьки в радянському дусі . Там дід на всю голову комуняка був нквдешник .
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14.10.2024 18:15 Ответить
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14.10.2024 17:11 Ответить
Ставки потужні є.Тільки толку від них немає
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14.10.2024 17:14 Ответить
Зе зробив ставку
Цікаво на кого ?
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14.10.2024 17:25 Ответить
Бонапарт Оманський,чому ще досі не генералісімус,дивно!!))
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14.10.2024 17:15 Ответить
ти зечмо навіть не служив - не суйся у військову справу...
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14.10.2024 17:17 Ответить
Так закінчуй вже нарешті з цією Курською авантюрою ,тобі що Донбасу ,Харківщини і Запоріжжя мало?
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14.10.2024 17:17 Ответить
Наївний, думаєте, русня на кордоні візьме та зупиниться?
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14.10.2024 17:20 Ответить
А чому наші не стояли в обороні на Сумщині ,а поперлись на Курщину , на Сумщині хоч лінія оборони була ,а на Курщині взагалі нічого немає , вже 9 хлопців-дронщиків через це попали в полон і кацапи їх розстріляли .
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14.10.2024 17:30 Ответить
Нам би таке "нічого", як Бутусов показував.
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14.10.2024 17:31 Ответить
ти читати і розуміти не вмієш бачу я.
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14.10.2024 17:36 Ответить
Ну прямо цілий "укріпрайон " побудували ,якщо кацапи перейдуть в справжній наступ ,скільки часу той "укріпрайон " протримається ,от тоді вже дійсно русня на кордоні не зупиниться .
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14.10.2024 17:36 Ответить
Тут лише один вихід: треба здаватись просто зараз. Бо коли русня перейде у справжній наступ, її і Дніпро не зупинить.
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14.10.2024 17:43 Ответить
Кому і куди здаватись , це питання не до мене ,а до нашого нєдонаполєончика з вулиці Банкової .
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14.10.2024 17:57 Ответить
Що значить "кому і куди"? мєдвєдєв давно озвучив формулу "мягкого міра", тільки виконати залишилось.
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14.10.2024 18:08 Ответить
Так мало ,що там з "білочки " дмітрій алкагол"євіч "зморозить,що всій тій маячні вірити?
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14.10.2024 18:20 Ответить
Це не зморозив по білочці, це серйозна пропозиція, що унеможливить прихід нової війни на нашу землю, адже на росії ніхто напасти не наважиться.
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14.10.2024 18:21 Ответить
Ну так нехай і наш вєлікій стратєг з Банкової і обговорює цю пропозицію , наркоша і алкаш швидко порозуміються.
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14.10.2024 18:24 Ответить
Там немає що обговорювати, треба або прийняти, або тебе поставлять у цю позицію силою.
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14.10.2024 18:26 Ответить
Ти вже сраку вазеліном змазав?
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14.10.2024 18:29 Ответить
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14.10.2024 18:35 Ответить
Це питання не до мене ,ви краще зверніться до спеціалістів з цього питання .
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14.10.2024 18:34 Ответить
З курвщини ЗСУ виб'ють найближчим часом, і поженуть в напрямку Сум.
Сили на це у русні є. Чи ви сподівались, що русня, маючи сили, не відкриє нові напрямки, як навесні на Харківщині?
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14.10.2024 18:43 Ответить
І погонять тебе пєтушок брать Щецен, і пох що ти гнида пенсійного віку
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14.10.2024 18:38 Ответить
Вбивати ворога треба скрізь, де це можливо.
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14.10.2024 18:05 Ответить
А ти вже багато вбив?
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14.10.2024 18:21 Ответить
Ти ворог?
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15.10.2024 01:02 Ответить
А ти заброньований диванний патріот ?
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15.10.2024 17:16 Ответить
Це військова таємниця. А ти чого ворогів захищаєш?
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15.10.2024 17:38 Ответить
А ти кого захищаєщ ,чи це військова таємниця ? Чи ти, як казали за совітів, "боєц нєвідімого фронта "
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15.10.2024 19:31 Ответить
Я захищаю Україну і відповідно самого себе від ворогів України. А ти так і не відповів на питання, чи ти ворог України.
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15.10.2024 20:47 Ответить
Ну якщо ти на фронті ,то респект і повага ,але якщо не на фронті - то нічого мене вчити патріотизму. Я не ворог і ніколи їм не був ,просто не люблю наших заброньованих диванних патріотів ,які корчать з себе героїв а мобілізуватись не хочуть. А тобі я задам зустрічне питання - Єрмак ,Татаров та інші колишні риги, а нині зеліні прислужники ,вони вороги України ?
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15.10.2024 21:39 Ответить
Я не фронті, а ти?
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15.10.2024 21:59 Ответить
А мені вже 54 ,так що нехай молоді і здорові багаті бугаї йдуть воюють , а не їздять по Києву в дорогих іномарках і не жеруть в дорогих ресторанах( ненавиджу їх ,чим вони кращі за кацапів.) ,вони ж мотивовані ,а то набусифікували простих селян і робітників ,а те багате бидло відкупилося і забронювалося.
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15.10.2024 22:18 Ответить
Прозріло, ля...
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14.10.2024 17:17 Ответить
Хто нашому ставочнику пише такі потужні та незламні тексти?
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14.10.2024 17:21 Ответить
Дмитро Литвин. Текстів написав на кілька "місячних" книг.
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14.10.2024 17:29 Ответить
ти шо - не знав? оце ось чмо:
https://www.youtube.com/watch?v=KX2Ag_jspEw Дмитро Литвин / маленький чужий гвинтик у машині
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14.10.2024 17:31 Ответить
Литвин.
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14.10.2024 17:33 Ответить
Як сліпии поводир - провів Ставку - хоча б не в прірву
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14.10.2024 17:22 Ответить
Ага. Ворог наступає, значить треба класти дороги, садити клюмби і співати гучніше дифірамби на марафоні. Так і живемо в межах стратеї найвеличнішого клована і його 5 ефективних менеджерів.
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14.10.2024 17:22 Ответить
5-6 дефективних менеджерів
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14.10.2024 17:27 Ответить
І інтервью з квадробершою на телегівномарафоні.
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14.10.2024 17:30 Ответить
Вони досить успішно ведуть наступ на Донеччині.
Чи для дебілів це вже не Україна?
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14.10.2024 17:23 Ответить
Іди краще коропів розводь у ставку, недопаліон!
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14.10.2024 17:28 Ответить
А що робится на Донбасі тебе цікавить ворог за два місяці захопив три міста і понад десяток сіл і продовжує наступ ,чи утримання Донбасу не входить в плани "найвеличнішого" всеодно рейтинг намалюють.
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14.10.2024 17:29 Ответить
ну якщо глянути на карту то все у кацапів виходить
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14.10.2024 17:34 Ответить
https://x.com/boikobogdan1





https://x.com/boikobogdan1

Богдан



https://x.com/boikobogdan1

@boikobogdan1

·

https://x.com/boikobogdan1/status/1845839382219038769 13 мин

Про Фронти.Курськ-Дуже Погано.Перевага Рашки "Один до Десяти"у Всьому.В кращому випадку-Відступ із Шаленними Втратами!Донецьк:Все Сипеться.Ключові Міста В Оточенні.Далі-Відступ У Поле!Зачепитись За Оборонні Споруди Не Вийде.ВОНИ ВІДСУТНІ! Аналогічно На Запоріжжі.Стамбул ВИКОНАНО!
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14.10.2024 18:07 Ответить
це твітерський дурачок, який експлуатує свіх статус ЕКС-депутата ВР і імітує виведення зе на чисту воду .

а насправді, він робить багато вкидів (типу Байден продовжить гонку, чи що трампа посадять, чи що зе вже тікає), які не збуваються.
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14.10.2024 18:22 Ответить
Слов'янськ, Краматорськ, Покровськ - вже в оточенні?
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14.10.2024 18:22 Ответить
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14.10.2024 18:09 Ответить
Там, де і наш, тільки з іншого боку.
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14.10.2024 18:23 Ответить
Счастья вам ребята.
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14.10.2024 18:33 Ответить
Вспомнилось...
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14.10.2024 18:41 Ответить
Ставку у повному складі на передову в курську область
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14.10.2024 18:42 Ответить
Зеленський 16 жовтня виступить у Верховній Раді та представить План перемоги, - ОП
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-zelenskiy-16-zhovtnya-vistupit-u-verkhovniy-radi-ta-predstavit-plan-peremogi-op
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14.10.2024 18:55 Ответить
Невже ішак тепер буде захоплювати Сахалін.
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14.10.2024 21:57 Ответить
 
 