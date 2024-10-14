Зеленський провів Ставку: РФ 5 добу намагається прорвати оборону ЗСУ на Курщині

Президент Володимир Зеленський провів чергову Ставку Верховного Головнокомандувача.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Була доповідь Головкома Олександра Сирського щодо оперативної ситуації. Активні дії зараз по всій довжині фронту, але особливо жорстокі бої на Покровському та Курахівському напрямках. П’яту добу тривають спроби росіян прорвати нашу оборону на Курщині. Хлопці тримаються та контратакують", - йдеться в повідомленні.

Також, за словами Зеленського, "була глибока аналітика" ГУР та СЗР щодо того, хто саме допомагає Росії вести війну проти України та яких кроків потрібно вжити, щоб послабити ці злочинні союзи.

"Була доповідь Міністерства оборони щодо контрактації на поточний та наступний періоди, зокрема з використанням партнерської допомоги, щодо інвестицій наших ключових партнерів в український ОПК", - підсумував президент.

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