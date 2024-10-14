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Зеленський провів Ставку: РФ 5 добу намагається прорвати оборону ЗСУ на Курщині

Зеленський провів засідання Ставки: Що відомо?

Президент Володимир Зеленський провів чергову Ставку Верховного Головнокомандувача.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Була доповідь Головкома Олександра Сирського щодо оперативної ситуації. Активні дії зараз по всій довжині фронту, але особливо жорстокі бої на Покровському та Курахівському напрямках. П’яту добу тривають спроби росіян прорвати нашу оборону на Курщині. Хлопці тримаються та контратакують", - йдеться в повідомленні.

Також, за словами Зеленського, "була глибока аналітика" ГУР та СЗР щодо того, хто саме допомагає Росії вести війну проти України та яких кроків потрібно вжити, щоб послабити ці злочинні союзи.

"Була доповідь Міністерства оборони щодо контрактації на поточний та наступний періоди, зокрема з використанням партнерської допомоги, щодо інвестицій наших ключових партнерів в український ОПК", - підсумував президент.

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Зеленський провів засідання Ставки: Що відомо?

Автор: 

Зеленський Володимир (24253) Ставка (139)


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Топ коментарі
+16
Бонапарт Оманський,чому ще досі не генералісімус,дивно!!))
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14.10.2024 17:15
+12
Ставка . воно косить під сталіна ?
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14.10.2024 17:11
+12
Ставки потужні є.Тільки толку від них немає
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14.10.2024 17:14
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Валіть звідти нахер, мало вам Кринок?
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14.10.2024 17:08 Відповісти
Хоча може вже і звалили, тільки на ставку ніхто не доповів, бо туди погані новини не доповідають. Дронщики, яких полонили і розстріляли, думали, що вони на контрольованій нашими військами території, виявилось що ні.
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14.10.2024 17:17 Відповісти
Так просто - ні. Доведеться русні повоювати за своє, як і нам.
Там просто вздовж кордону - потужні оборонні споруди, Бутусов показував. Що, їх теж кинути, тільки тому, що вони за порєбріком?
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14.10.2024 17:18 Відповісти
Повірте, пару "фірмених" ротацій - і наші прос*руть і захоплені оборонні споруди, набудовані русньою. Це називається "дезорганізація" і "втрата контролю". можете зараз не вірити, але час все покаже. Поки що всі провтики, про які волає Бутусов з початку повномасштабки, вирішуються "на гірше". В мене немає надій на покращення.
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14.10.2024 17:21 Відповісти
Тобто коли ЗСУ вийдуть з курвщини, вони точно не пропустять русню на сумщину?
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14.10.2024 17:22 Відповісти
Коли кудись заходиш, то треба думати, як звідти будеш виходити. Яка була мета? Далі на москву? Чи так, "головне влізти в драку, а там побачимо"?
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14.10.2024 17:28 Відповісти
Якщо так думати, то взагалі була ця вся війна? Треба було здатись вже 25-го - та й поготів. Хіба не бачите, русні неможливо завдати втрат, вони постійно відновлюються. Отже, і перемогти їх теж неможливо.
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14.10.2024 17:30 Відповісти
От і мені цікаво, навіщо була ця курська операція? Як казав Лобановський "Результат - на табло". Поки що на табло 3:0 не в нашу користь. Галіма суджа не компенсує наших втрат. Якби ще курськ захопили, чи АЕСку, а так питається "якого хрєна наші туди полізли?" Кожна дія має якусь мету. Якщо з допомогою діє мета де досягається, то треба щось змінювати - або дію, або мету.
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14.10.2024 17:34 Відповісти
Навіщо було взагалі воювати з росією? Ви подивіться на табло: там все не в нашу користь. Це наша економіка зруйнована, наше населення розбіглось, у нас поголовна мобілізація та втрата кращих людей.
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14.10.2024 17:45 Відповісти
Це правда, і далі буде гірше. Навіть захід каже, якщо перестане допомагати, то зброї у нас на два тижні. То для цього треба робити самовбивчі операції? Якщо у людини мало ресурсу, то людина або старається десь той ресурс отримати, або розходує економно. Наш ресурс це люди, їх мало, то нащо ними розкидатись? "баби ще нарожають?" Голову включати треба, а не піаром займатись. Скільки Бутусов кричав про SWOT-аналіз, щоб провтики не повторювались? І толку, новий більш потужний контрнаступ з тим же плачевним результатом. Думаєте мене це радує? Ні, я в розпачі!
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14.10.2024 17:55 Відповісти
Справа в тому, що вже немає різниці, де витрачати той ресурс. Буде він витрачений чи в курвській, чи під Покровськом. Все одно він буде витрачений, а у русні все одно візьметься новий.
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14.10.2024 18:06 Відповісти
Ставка . воно косить під сталіна ?
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14.10.2024 17:11 Відповісти
Так , бо виховували його батьки в радянському дусі . Там дід на всю голову комуняка був нквдешник .
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14.10.2024 18:15 Відповісти
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14.10.2024 17:11 Відповісти
Ставки потужні є.Тільки толку від них немає
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14.10.2024 17:14 Відповісти
Зе зробив ставку
Цікаво на кого ?
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14.10.2024 17:25 Відповісти
Бонапарт Оманський,чому ще досі не генералісімус,дивно!!))
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14.10.2024 17:15 Відповісти
ти зечмо навіть не служив - не суйся у військову справу...
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14.10.2024 17:17 Відповісти
Так закінчуй вже нарешті з цією Курською авантюрою ,тобі що Донбасу ,Харківщини і Запоріжжя мало?
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14.10.2024 17:17 Відповісти
Наївний, думаєте, русня на кордоні візьме та зупиниться?
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14.10.2024 17:20 Відповісти
А чому наші не стояли в обороні на Сумщині ,а поперлись на Курщину , на Сумщині хоч лінія оборони була ,а на Курщині взагалі нічого немає , вже 9 хлопців-дронщиків через це попали в полон і кацапи їх розстріляли .
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14.10.2024 17:30 Відповісти
Нам би таке "нічого", як Бутусов показував.
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14.10.2024 17:31 Відповісти
ти читати і розуміти не вмієш бачу я.
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14.10.2024 17:36 Відповісти
Ну прямо цілий "укріпрайон " побудували ,якщо кацапи перейдуть в справжній наступ ,скільки часу той "укріпрайон " протримається ,от тоді вже дійсно русня на кордоні не зупиниться .
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14.10.2024 17:36 Відповісти
Тут лише один вихід: треба здаватись просто зараз. Бо коли русня перейде у справжній наступ, її і Дніпро не зупинить.
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14.10.2024 17:43 Відповісти
Кому і куди здаватись , це питання не до мене ,а до нашого нєдонаполєончика з вулиці Банкової .
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14.10.2024 17:57 Відповісти
Що значить "кому і куди"? мєдвєдєв давно озвучив формулу "мягкого міра", тільки виконати залишилось.
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14.10.2024 18:08 Відповісти
Так мало ,що там з "білочки " дмітрій алкагол"євіч "зморозить,що всій тій маячні вірити?
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14.10.2024 18:20 Відповісти
Це не зморозив по білочці, це серйозна пропозиція, що унеможливить прихід нової війни на нашу землю, адже на росії ніхто напасти не наважиться.
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14.10.2024 18:21 Відповісти
Ну так нехай і наш вєлікій стратєг з Банкової і обговорює цю пропозицію , наркоша і алкаш швидко порозуміються.
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14.10.2024 18:24 Відповісти
Там немає що обговорювати, треба або прийняти, або тебе поставлять у цю позицію силою.
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14.10.2024 18:26 Відповісти
Ти вже сраку вазеліном змазав?
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14.10.2024 18:29 Відповісти
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14.10.2024 18:35 Відповісти
Це питання не до мене ,ви краще зверніться до спеціалістів з цього питання .
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14.10.2024 18:34 Відповісти
З курвщини ЗСУ виб'ють найближчим часом, і поженуть в напрямку Сум.
Сили на це у русні є. Чи ви сподівались, що русня, маючи сили, не відкриє нові напрямки, як навесні на Харківщині?
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14.10.2024 18:43 Відповісти
І погонять тебе пєтушок брать Щецен, і пох що ти гнида пенсійного віку
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14.10.2024 18:38 Відповісти
Вбивати ворога треба скрізь, де це можливо.
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14.10.2024 18:05 Відповісти
А ти вже багато вбив?
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14.10.2024 18:21 Відповісти
Ти ворог?
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15.10.2024 01:02 Відповісти
А ти заброньований диванний патріот ?
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15.10.2024 17:16 Відповісти
Це військова таємниця. А ти чого ворогів захищаєш?
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15.10.2024 17:38 Відповісти
А ти кого захищаєщ ,чи це військова таємниця ? Чи ти, як казали за совітів, "боєц нєвідімого фронта "
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15.10.2024 19:31 Відповісти
Я захищаю Україну і відповідно самого себе від ворогів України. А ти так і не відповів на питання, чи ти ворог України.
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15.10.2024 20:47 Відповісти
Ну якщо ти на фронті ,то респект і повага ,але якщо не на фронті - то нічого мене вчити патріотизму. Я не ворог і ніколи їм не був ,просто не люблю наших заброньованих диванних патріотів ,які корчать з себе героїв а мобілізуватись не хочуть. А тобі я задам зустрічне питання - Єрмак ,Татаров та інші колишні риги, а нині зеліні прислужники ,вони вороги України ?
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15.10.2024 21:39 Відповісти
Я не фронті, а ти?
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15.10.2024 21:59 Відповісти
А мені вже 54 ,так що нехай молоді і здорові багаті бугаї йдуть воюють , а не їздять по Києву в дорогих іномарках і не жеруть в дорогих ресторанах( ненавиджу їх ,чим вони кращі за кацапів.) ,вони ж мотивовані ,а то набусифікували простих селян і робітників ,а те багате бидло відкупилося і забронювалося.
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15.10.2024 22:18 Відповісти
Прозріло, ля...
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14.10.2024 17:17 Відповісти
Хто нашому ставочнику пише такі потужні та незламні тексти?
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14.10.2024 17:21 Відповісти
Дмитро Литвин. Текстів написав на кілька "місячних" книг.
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14.10.2024 17:29 Відповісти
ти шо - не знав? оце ось чмо:
https://www.youtube.com/watch?v=KX2Ag_jspEw Дмитро Литвин / маленький чужий гвинтик у машині
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14.10.2024 17:31 Відповісти
Литвин.
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14.10.2024 17:33 Відповісти
Як сліпии поводир - провів Ставку - хоча б не в прірву
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14.10.2024 17:22 Відповісти
Ага. Ворог наступає, значить треба класти дороги, садити клюмби і співати гучніше дифірамби на марафоні. Так і живемо в межах стратеї найвеличнішого клована і його 5 ефективних менеджерів.
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14.10.2024 17:22 Відповісти
5-6 дефективних менеджерів
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14.10.2024 17:27 Відповісти
І інтервью з квадробершою на телегівномарафоні.
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14.10.2024 17:30 Відповісти
Вони досить успішно ведуть наступ на Донеччині.
Чи для дебілів це вже не Україна?
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14.10.2024 17:23 Відповісти
Іди краще коропів розводь у ставку, недопаліон!
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14.10.2024 17:28 Відповісти
А що робится на Донбасі тебе цікавить ворог за два місяці захопив три міста і понад десяток сіл і продовжує наступ ,чи утримання Донбасу не входить в плани "найвеличнішого" всеодно рейтинг намалюють.
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14.10.2024 17:29 Відповісти
ну якщо глянути на карту то все у кацапів виходить
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14.10.2024 17:34 Відповісти
https://x.com/boikobogdan1





https://x.com/boikobogdan1

Богдан



https://x.com/boikobogdan1

@boikobogdan1

·

https://x.com/boikobogdan1/status/1845839382219038769 13 мин

Про Фронти.Курськ-Дуже Погано.Перевага Рашки "Один до Десяти"у Всьому.В кращому випадку-Відступ із Шаленними Втратами!Донецьк:Все Сипеться.Ключові Міста В Оточенні.Далі-Відступ У Поле!Зачепитись За Оборонні Споруди Не Вийде.ВОНИ ВІДСУТНІ! Аналогічно На Запоріжжі.Стамбул ВИКОНАНО!
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14.10.2024 18:07 Відповісти
це твітерський дурачок, який експлуатує свіх статус ЕКС-депутата ВР і імітує виведення зе на чисту воду .

а насправді, він робить багато вкидів (типу Байден продовжить гонку, чи що трампа посадять, чи що зе вже тікає), які не збуваються.
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14.10.2024 18:22 Відповісти
Слов'янськ, Краматорськ, Покровськ - вже в оточенні?
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14.10.2024 18:22 Відповісти
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14.10.2024 18:09 Відповісти
Там, де і наш, тільки з іншого боку.
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14.10.2024 18:23 Відповісти
Счастья вам ребята.
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14.10.2024 18:33 Відповісти
Вспомнилось...
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14.10.2024 18:41 Відповісти
Ставку у повному складі на передову в курську область
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14.10.2024 18:42 Відповісти
Зеленський 16 жовтня виступить у Верховній Раді та представить План перемоги, - ОП
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-zelenskiy-16-zhovtnya-vistupit-u-verkhovniy-radi-ta-predstavit-plan-peremogi-op
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14.10.2024 18:55 Відповісти
Невже ішак тепер буде захоплювати Сахалін.
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14.10.2024 21:57 Відповісти
 
 