Зеленський провів Ставку: РФ 5 добу намагається прорвати оборону ЗСУ на Курщині
Президент Володимир Зеленський провів чергову Ставку Верховного Головнокомандувача.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Була доповідь Головкома Олександра Сирського щодо оперативної ситуації. Активні дії зараз по всій довжині фронту, але особливо жорстокі бої на Покровському та Курахівському напрямках. П’яту добу тривають спроби росіян прорвати нашу оборону на Курщині. Хлопці тримаються та контратакують", - йдеться в повідомленні.
Також, за словами Зеленського, "була глибока аналітика" ГУР та СЗР щодо того, хто саме допомагає Росії вести війну проти України та яких кроків потрібно вжити, щоб послабити ці злочинні союзи.
"Була доповідь Міністерства оборони щодо контрактації на поточний та наступний періоди, зокрема з використанням партнерської допомоги, щодо інвестицій наших ключових партнерів в український ОПК", - підсумував президент.
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Там просто вздовж кордону - потужні оборонні споруди, Бутусов показував. Що, їх теж кинути, тільки тому, що вони за порєбріком?
Цікаво на кого ?
Сили на це у русні є. Чи ви сподівались, що русня, маючи сили, не відкриє нові напрямки, як навесні на Харківщині?
https://www.youtube.com/watch?v=KX2Ag_jspEw Дмитро Литвин / маленький чужий гвинтик у машині
Чи для дебілів це вже не Україна?
https://x.com/boikobogdan1
Богдан
https://x.com/boikobogdan1
@boikobogdan1
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https://x.com/boikobogdan1/status/1845839382219038769 13 мин
Про Фронти.Курськ-Дуже Погано.Перевага Рашки "Один до Десяти"у Всьому.В кращому випадку-Відступ із Шаленними Втратами!Донецьк:Все Сипеться.Ключові Міста В Оточенні.Далі-Відступ У Поле!Зачепитись За Оборонні Споруди Не Вийде.ВОНИ ВІДСУТНІ! Аналогічно На Запоріжжі.Стамбул ВИКОНАНО!
а насправді, він робить багато вкидів (типу Байден продовжить гонку, чи що трампа посадять, чи що зе вже тікає), які не збуваються.
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-zelenskiy-16-zhovtnya-vistupit-u-verkhovniy-radi-ta-predstavit-plan-peremogi-op