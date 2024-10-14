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Рівень довіри до Зеленського знизився до 59%, не довіряють 37%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Рівень довіри до Зеленського: опитування КМІС

Після повномасштабного вторгнення РФ рівень довіри до президента Володимира Зеленського зріс до 90%. До вересня 2024 року він впав до 59%.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування КМІС.

Так, до кінця грудня 2023 року рівень довіри знизився до 77%, до лютого 2024 року – до 64%, до травня 2024 року – до 59%.

"Водночас між травнем і вереснем 2024 року показники практично не змінилися і наразі 59% українців довіряють В. Зеленському, 37% – не довіряють", - йдеться в дослідженні.

Рівень довіри до Зеленського: опитування КМІС

Зазначається, що баланс довіри-недовіри - позитивний у всіх регіонах України.

"Дещо вирізняється на тлі інших Схід, де 51% довіряють і 45% – не довіряють. В інших регіонах довіряють дещо більше – 58-62% проти 35-38%, які не довіряють.

Рівень довіри до Зеленського: опитування КМІС

Доцільно зазначити, що більше довіряють Президенту ті, хто вважає, що Захід хоче справедливого миру для України – 69% серед них довіряють проти 29%, які не довіряють. Серед тих, хто вважає інакше, та тих, хто не зміг відповісти на це запитання, 50% і 47% відповідно довіряють Президенту. Не довіряють – 48% і 42%", - зазначили соціологи.

Також читайте: 79% українців не переїхали б до США чи ЄС навіть за умови отримання громадянства, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Рівень довіри до Зеленського: опитування КМІС

Автор: 

Зеленський Володимир (24253) опитування (1963) КМІС (338)


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Топ коментарі
+60
..а рейтинг у самого кмис какой?? .. похоже, нас держат за идиотов..
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14.10.2024 13:13
+53
рейтинг зеленського в межах 6%
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14.10.2024 13:17
+43
Как можно доверять наркоману?
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14.10.2024 13:15
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рейтинг бениного Оманского Нарика 7-9% и это в основном одинокие, полу климактерические одинокие волчицы винника....
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14.10.2024 22:29 Відповісти
Рівень довіри до Зеленського знизився до 59%, не довіряють 37%, - опитування КМІС. Джерело:

У КМІС не там зап'яту поставили - треба 5,9 %, а не 59 % 🤣

Дебілу довіри немає.
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14.10.2024 22:38 Відповісти
Пистешь!!!
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14.10.2024 23:41 Відповісти
Ноль - целое число (0), которое при сложении с любым числом или вычитании из него не меняет последнее, то есть даёт результат, равный этому последнему; умножение любого числа на ноль даёт ноль.
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15.10.2024 00:07 Відповісти
Мінус
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15.10.2024 08:31 Відповісти
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) - українське https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E товариство з обмеженою відповідальністю з центром у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Києві , що спеціалізується на соціологічних дослідженнях; https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80 аналітичний центр . І що до правдивості таких ,,досліджень" -щоб було зрозуміло, це приватна компанія. Тобто це бізнес. Що найголовніше в бізнесі? Так, звісно - це заробляти гроші! Ще питання є? Як то кажуть - хто платить, той й замовляє музику....
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15.10.2024 00:26 Відповісти
Процент поддержки *********** оголошен КМИС под диктовку Дерьмака
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15.10.2024 01:51 Відповісти
Я підтримую Зеленського , витримки і стійкості !
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15.10.2024 02:22 Відповісти
Перестань вживати солі)))
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15.10.2024 07:53 Відповісти
Брешут. 146% рейтинг!
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15.10.2024 03:38 Відповісти
Не можу повірити, невже у українців нема очей......
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15.10.2024 07:19 Відповісти
Що? 59%? 59% готові пристрелити цього гнусавого ******** разом з виплодом) Інші 37% - боюсь навіть казати...
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15.10.2024 07:51 Відповісти
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