Рівень довіри до Зеленського знизився до 59%, не довіряють 37%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Після повномасштабного вторгнення РФ рівень довіри до президента Володимира Зеленського зріс до 90%. До вересня 2024 року він впав до 59%.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування КМІС.

Так, до кінця грудня 2023 року рівень довіри знизився до 77%, до лютого 2024 року – до 64%, до травня 2024 року – до 59%.

"Водночас між травнем і вереснем 2024 року показники практично не змінилися і наразі 59% українців довіряють В. Зеленському, 37% – не довіряють", - йдеться в дослідженні.

Зазначається, що баланс довіри-недовіри - позитивний у всіх регіонах України.

"Дещо вирізняється на тлі інших Схід, де 51% довіряють і 45% – не довіряють. В інших регіонах довіряють дещо більше – 58-62% проти 35-38%, які не довіряють.

Доцільно зазначити, що більше довіряють Президенту ті, хто вважає, що Захід хоче справедливого миру для України – 69% серед них довіряють проти 29%, які не довіряють. Серед тих, хто вважає інакше, та тих, хто не зміг відповісти на це запитання, 50% і 47% відповідно довіряють Президенту. Не довіряють – 48% і 42%", - зазначили соціологи.

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