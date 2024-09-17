79% українців не переїхали б до США чи ЄС навіть за умови отримання громадянства, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
79% громадян України заявили, що не переїхали б жити до ЄС та США навіть за умови отримання громадянства.
Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.
Так, готовність переїхати за кордон зросла до 19% порівняно з вереснем 2022 року.
79% громадян заявили, що навіть у разі отримання громадянства ЄС або США вони б все одно залишилися в Україні.
Серед усіх вікових категорій 74-86% хочуть залишатися жити в Україні.
"Важливо звернути увагу на настрої серед молоді України. Так, серед 18-29 річних українців у 2020 році майже половина (46%) хотіли би переїхати за кордон. До вересня 2022 року показник знизився до 13%, далі до вересня 2024 року він зріс до 26%. Хоча зростання відчутне, але все одно 74% українців у віці до 30 років хочуть лишатися в Україні. Подібний тренд характерний і для 30-44 річних (серед яких наразі 75% не хочуть переїжджати з України)", - зазначили соціологи.
Більшість чоловіків 25-55 років (70%) не хотіли б переїжджати з України, бажання переїхати висловили 27%. Серед жінок у віці 25-55 років 80% не хотіли би переїжджати з України, хотіли би – 18%.
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Поки зелені при владі - українцям хана..
В особливо тяжких випадках навіть з-під обстрілів такі не їдуть.
Не всі чекають на "русскій мір". Багато хто складається лише зі своєї хати або квартири і барахла, що там є.
На відміну від Заходу, де люди мають найвищу цінність самі для себе. Тут, у нас, люди дешеві, а речі - дорогі.
Чому русня тупо йде на забій, і скоює самогубства навіть після незначних поранень? Тому що вона сама для себе цінності не являє, а покалічена - взагалі не потрібна, лише тягар.
З.І. З усіх моїх знайомих, що втікли, тільки ДВОЄ знайшли (захотіли знайти) роботу і працюють. А півтора десятка живуть на допомогу).
Біженці з України є для Чехії активом, а не тягарем і приносять до бюджету більше коштів, ніж на них витрачається.
https://www.epravda.com.ua/news/2024/09/16/719386/
А от після початку - так.
Пам'ятаю Одесу у перші дні. Я ходив через світлофори не гальмуючи, бо машин майже не було. "Кадорри", які вночі були ще минулого тижня як новорічні ялинки, стояли з поодинокими освітленими вікнами. Так тривало до початку літа. Потім почалось повернення, в тому числі пробок на дороги.
Дякую за уточнення
https://x.com/avdey777ka avdeyka
Бюджет МВС на 25 рік +35%?!! 0,5 трильйона.
Це населення у 2 рази менше, а цих падлюк не скорочують взагалі. Ще й зп піднімають, щоб роботяг ловили та мудохали.
Там не +35, там -50 повинно бути. За кількістю мусорів на тисячу людей вже перші у світі.
https://x.com/Zlyuka_Hokhol Zlyuka Hohol
Сиджу читаю Розподіл видатків держбюджету на 2025 рік.
Апарат справ ВР - 3 109 651 000 грн.
ДУСя - 3 670 003 600 грн.
Господарсько-фінансовий департамент КМУ - 13 193 851 300 грн.
Служба безпечності продуктів і захист споживачів - 7 568 268 300 грн. і до@@я всього цікавого.
я айтишнік з 26 роками досвіду
чому?
тут мої друзі, рідні, та наші дівчата найкращі
війна не привід кидати країну
Ну де ще у світі таке знайдеш?
я на контракті
працюю на держструктури все життя
Таким місце тільки в Україні.
а де моє місце я сам вирішу
Але якщо хочете послухати розумних порад, запитайте у Лысого коротышки.
Він - справжній айтішник. І давно вже не в Україні.
свій розум маю
Для них в голову не влазить:
- як це дитині в школі підбирають меню на 30-ть днів і готують в ресторані !?
- як це так, що з тобою вітають незнайомі в ліфті, на паркингу, на дитячому майданчику !?
- як це так, що треба сортувати сміття аж на 4 контейнера !?
Ми у ліфті вітаємось, хоч ще не всі встигли познайомитися
Скажу більше - ще й бажаємо "гарного вечора".
Чому ви не пишете, на чиє замовлення воно проводилось?
знищити, якомога більше українців.
зробити, неможними умови, проживання на цій території.
до речі, саме тоді, багато українців приїхало в канаду, і заклало фундамент цивілізованої країни.
Просто статистика: не більше 25-30% релокантів реально покращують своє життя, ще третина - така-сяк, а третина може просто бомжувати. То є факт, а тому не варто о так гнатись за рожевими мріями.
Найбільше шансів в молодих, добре освічених і активних, які мають затребувані професії. А решті не варто в такі азартні ігри грати. Можна потім гірко плакати.
Чи опитування проводили серед пенсіонерів? Тоді так, вірю.
Але кордони все одно зачинені попри таку любов.
Нам хлеба не надо - работу давай.
Мы партию спросим, она нам ответит,
И честно поделит большой каравай.
Та це зрозуміло без опитування. Там потрібно працювати, а не нарікати на всіх.