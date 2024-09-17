79% українців не переїхали б до США чи ЄС навіть за умови отримання громадянства, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

79% громадян України заявили, що не переїхали б жити до ЄС та США навіть за умови отримання громадянства.

Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

Так, готовність переїхати за кордон зросла до 19% порівняно з вереснем 2022 року.

79% громадян заявили, що навіть у разі отримання громадянства ЄС або США вони б все одно залишилися в Україні.

Серед усіх вікових категорій 74-86% хочуть залишатися жити в Україні.

"Важливо звернути увагу на настрої серед молоді України. Так, серед 18-29 річних українців у 2020 році майже половина (46%) хотіли би переїхати за кордон. До вересня 2022 року показник знизився до 13%, далі до вересня 2024 року він зріс до 26%. Хоча зростання відчутне, але все одно 74% українців у віці до 30 років хочуть лишатися в Україні. Подібний тренд характерний і для 30-44 річних (серед яких наразі 75% не хочуть переїжджати з України)", - зазначили соціологи.

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Більшість чоловіків 25-55 років (70%) не хотіли б переїжджати з України, бажання переїхати висловили 27%. Серед жінок у віці 25-55 років 80% не хотіли би переїжджати з України, хотіли би – 18%.

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