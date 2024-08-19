43% українців позитивно ставляться до легалізації медичного канабісу, - опитування КМІС
Понад 40% громадян України схвалюють легалізацію медичного канабісу.
Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.
Респондентам ставили питання із трьома різними формулюваннями:
- ставлення до легалізації медичного канабісу в цілому, без додаткових пояснень чи деталізації (базовий варіант);
- ставлення до легалізації медичного канабісу з акцентом на тому, що це полегшить біль багатьом пацієнтам (зокрема, тим, хто має онкологічні захворювання та пораненим військовослужбовцям);
- ставлення до легалізації медичного канабісу з уточненням, що мова йде про легкий наркотик – марихуану.
Так, у відповіді на перше питання 43% українців відповідають, що вони ставляться позитивно до легалізації медичного канабісу. Майже втричі менше респондентів (16%) відповіли, що вони ставляться негативно. При цьому 41% респондентів мають або нейтральне, або невизначене ставлення.
"У випадку запитання, де ми "уточнювали", що мова йде про легкий наркотик – марихуану, показники схвалення виявилися досить подібними. Так, 45% у такому формулюванні відповіли, що вони позитивно ставляться до легалізації (різниця порівняно з базовим запитанням – у межах статистичної похибки). Водночас частка противників хоч і статистично значущо (понад похибку) вища, але все одно становить лише 23%. Ще 32% мають нейтральне або невизначене ставлення", - зазначили соціологи.
У відповіді на третє питання більшість українців – 57% – схвалюють легалізацію медичного канабісу. Лише 14% все одно мають негативне ставлення, а ще 28% мають нейтральне або невизначене ставлення.
Нагадаємо, з 16 серпня в Україні почав діяти закон про легалізацію медичного канабісу. Закон прийняли, щоб регулювати обіг канабісу в медичній, промисловій та науковій діяльності.
Опитано 1067 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас з 1067 респондентів 22 до 24 лютого 2022 року проживали на території, яка зараз окупована), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.
Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%.
Будь ласка, зачекайте...
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Візьміть статистику по ********* і вбивствам під дією алкоголю і під дією марихуани і порівняйте - під марихуаною людина зовсім не агресивна, навіть навпаки - весела, щаслива і привітна. А скільки ДТП через синьку?
То ж ви або хрестика зніміть або труси вдягайте...
Я - алергік Тому обмежений деякими речами на час вживання антигіствмінів Наприклад не працюю з дреллю чи іншими ріжучими електроінструментами Мені тоді не можна управлять транспортом Те ж саме стосується і вживання тієї ж маріхуани Саме про це я сказав А ти "Сам придумав Сам сказав І сам собі повірив!"
Тому згодна з вами на всі 300% тільки під цілодобовим наглядом.
Рік тому через комітет ВР та департамент мерії мені вдалося встановити вірний діагноз. Але тепер це вже стало невилікавним.
А Ви не вірте, може рукожопі лікарі й Вам такого нафантазують
бо манія то слово з психіатрії, до наркоти не має відношення
а оскільки трава не наркотик то сам роби висновки
Ви ж самі пишете, що в медицині використовують опіум та героїн. При цьому в нас немає законів про медичний героїн чи медичний опіум.
Можна посилання будь ласка?
Про внесення змін до Закону України
"Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних
речовин, їх аналогів і прекурсорів"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 36, ст.317 )
P.S. зверніть увагу, закон від 1999 року.
Бо це прикметник інтересанти злочинного бізнесу додали виключно , що їм доволили вирощувати грасс в необмежанних нічим кількостях .
Історія наркоманії лише знає одне - до 50% торчків починали свій "трудовий стаж" наркомана саме з "курні Васька , ти чито не пацан, ти чито тьолка ?!"
Зара нова замануха для критичних ідійотів , що не мають "критичного мислення" ....
Ці хвойди користуються сердечністю та сентементальністю українців по відношенню до вояк на передку й додають для реклами грасса такий додаток "для пораненних" . Це мерзотна практика .
Бо якщо пораненний повернется з фронту й побачить молодших братів й сестер у стані "ламання" , то він й жити не захочем (можливо) . Для пораненних треба інша процедура -- лікарь в шпиталю пише в історії лікування -- "потребує вживання канабісу" й це дає нагоду бійцю отримувати канабіс у аптеці .
Бо цей закон доведе стан в країні , що грас будуть пропонувати й в школа , й у лікарнях й не лікарі й аптекарі , а ділери й дрібні злочинці .
Й це дійсно так , але вони навмистно забувають одну дрібнесеньку детальку . Бо мова йде не про принципи того , що требо забороняти вживати , а навпаки . Справа в тому , що цивілізованний світ рухається в іншом напрямку .
А це напрямок обмежання місць де можно вільно й без обмежень вживати алкоголь , різні токсичні й напів токсичні речовини . А ці обмежання йдуть по різним напрямкам . В Лондоні палити можно лише у себе в дома . Вживати алкоголь , ніде
в публічних місцяк , крім барів й ресторанів . Усе більше клубів теж забороняют ...
Й тільки в нас ЗЕ-наволоч , в яких не мизкив нема , а ні совісті , а не просто душі -- вони рухаються в бік анархії . Тобто усе в необмежанних кількостях : й ширка , й гральні автомати в кожній школі . А копіювати з Нідерландів в першу чергу требо їх рівень життя . Їх низкий рівень злочинності , їх мінімальна агресія у підлітків . А тут в нас ВІЙНА , тут в нас комуналка коштує 40-60% від статків ... Й що головне -- вони дають неомірянно нічим вирощувати замість картоплі й буряків -- коноплю . Це просто криворозкі "пацанчікі" дорвалися до державного кирма й рулять -- як це огидливо .Зара набіжуть різні "інтересанти" й почнуть доводити , мовляв то морфін був , то була "кока" , то був йще "герич" . Але грасс мовляв , це легкий , майже цигарки , легший за алкоголь ...
Й це дійсно так , але вони навмистно забувають одну дрібнесеньку детальку . Бо мова йде не про принципи того , що требо забороняти вживати , а навпаки . Справа в тому , що цивілізованний світ рухається в іншом напрямку .
А це напрямок обмежання місць де можно вільно й без обмежень вживати алкоголь , різні токсичні й напів токсичні речовини . А ці обмежання йдуть по різним напрямкам . В Лондоні палити можно лише у себе в дома . Вживати алкоголь , ніде
в публічних місцяк , крім барів й ресторанів . Усе більше клубів теж забороняют ...
Й тільки в нас ЗЕ-наволоч , в яких не мизкив нема , а ні совісті , а не просто душі -- вони рухаються в бік анархії . Тобто усе в необмежанних кількостях : й ширка , й гральні автомати в кожній школі . А копіювати з Нідерландів в першу чергу требо їх рівень життя . Їх низкий рівень злочинності , їх мінімальна агресія у підлітків . А тут в нас ВІЙНА , тут в нас комуналка коштує 40-60% від статків ... Й що головне -- вони дають неомірянно нічим вирощувати замість картоплі й буряків -- коноплю . Це просто криворозкі "пацанчікі" дорвалися до державного кирма й рулять -- як це огидливо .
Лише нагадаю , що через лікаря йще з 2000 року усі потрібні закони для "онкохворих" и тим більш "пораненних" вже існували .
Це закон лише легалізую вирощування цього дурмана в астрономічних кількостях . Так само , як було з гральними автоматами . Які тепер будуть й в школах теж . Як продаж (а спочатку роздача) "плану" по школах .
заборонимо молоко!
сумно це...
А как насчет того что героиновым наркоманам теперь не надо с утра бегать и воровать, грабить и убивать людей, что бы получить дозу?
начинается родинаначинали конченные нарики?
тож розуміємо хто проти легалайзу
Крім того , людство рухається до більш гуманого відношення до хомлесів , до психічно хворих й залежних від чогось людей ...
Але ж чомусь певні українці вважають , що "заходу" требо переймати саме сумнівне , саме шкідливе , що може бути .
Багато українців жодного співчуття не мають а ні до безхатьків , а ні до жебраків , а ні до хворих на психічний розлад . В тому числі до наркомав , до граманів й інших . Кажуть , мовляв , то їх проблема, а якщо це підлітки , то їх батьків .
Але що віднізнає ******** політиків й цивілізованних -- вони дуже прагнуть робити щось не для себе , не для свого кола , а для самих слабих , самих незахищенних . Бо у вільному світі це мовітон бути безсердечною людиною й таким чином цинічно ламати життя певних категорій людей "через коліно" . Саме тому забороняють рекламу алкоголю , рекламу тютюну , забороняють вживати усе це на робочому місті ...
А канабіс , це легкий наркотик , й тільки неадекватна людина може на тій підставі , що в первних препаратах може бути морфін , може бути змеїні отрути дозволити вільно ВИРОЩУВАТИ В НІЧИМ НЕОБМЕЖАННИХ КІЛЬКОСТЯ той легкий наркотик . Це ознака абсолютного невігластва .
Український патріот такого не може підтримувати , бо патріотизм це йще крім свього іншого любов не до абстрактного народу , а до максимальної кільсті пересічних громадян . Це братерство -- в братерство , це в тому числі не втопити більш слабкого , а його підтримати ...
Майте сердце , майте мизки . Це крім всього йще підточить позиції сільского господарства . Бо вирощувати кономплю це й легше й вигіднійше . Там було в Колумбії -- де чудова земля й чудовий клімат . Але жителі Меделіна й досі не повернулися до традиційних культур !
вивчіть питання потім пишіть таки ессе 😁
Тобто , мені гомерично забавні твої спроби оціночним судженням навісити на мене ярлики . Бажаєшь спростувати (?) -- аргументи на стіл ...
навчись спілкуватись для початку