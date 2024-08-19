43% українців позитивно ставляться до легалізації медичного канабісу, - опитування КМІС

Понад 40% громадян України схвалюють легалізацію медичного канабісу.

Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

Респондентам ставили питання із трьома різними формулюваннями:

ставлення до легалізації медичного канабісу в цілому, без додаткових пояснень чи деталізації (базовий варіант);

ставлення до легалізації медичного канабісу з акцентом на тому, що це полегшить біль багатьом пацієнтам (зокрема, тим, хто має онкологічні захворювання та пораненим військовослужбовцям);

ставлення до легалізації медичного канабісу з уточненням, що мова йде про легкий наркотик – марихуану.

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Так, у відповіді на перше питання 43% українців відповідають, що вони ставляться позитивно до легалізації медичного канабісу. Майже втричі менше респондентів (16%) відповіли, що вони ставляться негативно. При цьому 41% респондентів мають або нейтральне, або невизначене ставлення.

"У випадку запитання, де ми "уточнювали", що мова йде про легкий наркотик – марихуану, показники схвалення виявилися досить подібними. Так, 45% у такому формулюванні відповіли, що вони позитивно ставляться до легалізації (різниця порівняно з базовим запитанням – у межах статистичної похибки). Водночас частка противників хоч і статистично значущо (понад похибку) вища, але все одно становить лише 23%. Ще 32% мають нейтральне або невизначене ставлення", - зазначили соціологи.

У відповіді на третє питання більшість українців – 57% – схвалюють легалізацію медичного канабісу. Лише 14% все одно мають негативне ставлення, а ще 28% мають нейтральне або невизначене ставлення.

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Нагадаємо, з 16 серпня в Україні почав діяти закон про легалізацію медичного канабісу. Закон прийняли, щоб регулювати обіг канабісу в медичній, промисловій та науковій діяльності.

Опитано 1067 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас з 1067 респондентів 22 до 24 лютого 2022 року проживали на території, яка зараз окупована), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%.

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