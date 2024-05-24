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Легалізація медичної марихуани: Канабіс виключили з переліку тяжких наркотиків

конопля,канабіс

Кабінет Міністрів України виключив канабіс зі списку тяжких наркотиків.

Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідні зміни внесено до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабміну від 6 травня 2000 року №770.

Так, виключено канабіс, смолу канабісу, екстракти і настойки канабісу зі списку особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, та тетрагідроканнабінол – зі списку небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Натомість їх включено до списку рослин, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини, обіг яких допускається для використання в навчальних цілях, освітній, науковій та науково-технічній діяльності, у виробництві наркотичних засобів, психотропних речовин та лікарських засобів для подальшого застосування в медичній практиці.

Зміни набирають чинності з 16 серпня 2024 року.

Також установлено, що з 16 лютого 2027 року гранично допустимий вміст концентрації тетрагідроканнабінолу у висушеній соломі конопель для промислових цілей не перевищує 0,3%.

Канабіс в Україні

На початку травня повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я підготувало проєкти всіх нормативних актів, що необхідні для запуску роботи закону про медичний канабіс.

Уже підготовлено 14 нормативних актів, зараз вони перебувають на громадському обговоренні.

Крім того, для реалізації закону має бути запущено два електронні інструменти.

У лютому цього року президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про врегулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни".

Детальніше про легалізацію медичного канабісу читайте в матеріалі БізнесЦензор "Не наркотик, а допомога: Що відомо про легалізацію медичного канабісу".

Автор: 

наркотики (58) канабіс (31)


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Топ коментарі
+9
На кожному кроці продаж алкоголю будь-яких варіантів, але від марихуани страх як у чорта перед ладаном. Так само як і легалізація проституції.

Типу, у нас таке стадо в країні живе, що тільки заборони зупиняють, щоб одна половина стала повіями, а інша обдовбалася вусмерть травою...
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24.05.2024 19:27
+7
Угу, американці всі тупі, наркомани, немає в них традиційних цінностей. Бздить кацапським ТБ щось
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24.05.2024 19:23
+7
Тупі американці виробляють для всього світу продукти Apple, Microsoft і Google, виробляють Patriot та Atacms, літаки-невидимкі, вантажівки без водіїв, розумні будинки, супутниковий інтернет, розвивають космічну галузь, штучний інтелект, наукові дослідження майже у всіх сферах ********** про які ми навіть не можемо уявити, а що за своє життя зробив такий не тупий ти, крім писати дурниці?
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24.05.2024 19:27
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Довбограй, це якимсь чином співпало з тисячами поранених військовослужбовців і онкохворих, яким вкрай потрібно знімати страшний біль
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24.05.2024 18:40 Відповісти
Із-за таких довбограїв як ти, через раду не могли провести закон про легалізацію медичного канабісу останні 6-7 років. Поцікався які муки відчувають тяжкі онкохворі, і тоді не будеш нести хєрню
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24.05.2024 19:51 Відповісти
Такі довбограї як ти і є причиною чому Україна досі живе по законам 1921 року де марихуана, проституція - це соціальне зло. Хоч у успішних країнах все це легалізовано.
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24.05.2024 20:09 Відповісти
нарік,для чого ти це втираєш? болі знімаються препаратами групи морфіну а не любою тобі травкою
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24.05.2024 21:14 Відповісти
Все это просто использование военных для наркотизации украинского народа.
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24.05.2024 18:49 Відповісти
Тобто алкголізація населення - це норм, тютюнопаління - це норм, а медичний канабіс, який прописують по рецепту - це зло?!
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24.05.2024 19:53 Відповісти
Чтобы стать алкашем нужно гасить алкоголь литрами. Чтобы стать наркоманом нужно несколько доз.
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24.05.2024 19:56 Відповісти
Я багато раз був у Нідерландах. За час перебування там, скурив багато десятків косяків марихуани і чомусь не став наркоманом. Щось у твоїй теорії не так.
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24.05.2024 20:07 Відповісти
ну я ж зразу зрозумів,що ти нарік зі стажем... давай,розчехляйся до кінця: з неграми з Вест-Індії знавався? тепер вважаєш,що ми всі повинні?
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24.05.2024 21:19 Відповісти
Все починаецця з маленького.Подивіцця на американців.Вони майже всі наркомани.А це тягне за собою деградацію і злочин у побиту,сімьі.вуліци,всюду.Ми вже будемо такими тупимі,як і вони.
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24.05.2024 18:35 Відповісти
Довбограй, читай мій коментар вище.
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24.05.2024 18:41 Відповісти
Ти супердебил.Я не читаю дурних .
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24.05.2024 19:26 Відповісти
Довбограй, ти хоч в Америці був, що пишеш цю хєрню? Краще виглянь у вікно - там зараз точно побачиш, що хтось на лавочці бухає.
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24.05.2024 19:55 Відповісти
Ти вже є, як і 73% дибілів, що проголосували за криворагульського торчка 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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24.05.2024 18:49 Відповісти
Конопля була завжди в українському селі. Але ніхто не став наркоманом.
І ніхто вас не заставляє її вживати. )))

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24.05.2024 19:11 Відповісти
Бо ніхто тоді недодумався її вживати.
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24.05.2024 19:13 Відповісти
Та невже! Наші предки були не настільки дурними, як ви думаєте. )))

«Взяв это конопляное семя, скифы подлезают под войлочную юрту и затем бросают его на раскаленные камни. От этого поднимается такой сильный дым и пар, что никакая эллинская паровая баня не сравнится с такой баней. Наслаждаясь ею, скифы громко вопят от удовольствия».

Геродот про вживання коноплі у скіфів дві з половиною тисячі років тому. Причорноморських скіфів можна вважати одними з предків українців.
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24.05.2024 19:23 Відповісти
Це вже занадто старі події і можливо все не так і було.В 19 столітті не курили коноплю.
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25.05.2024 01:12 Відповісти
Та добре.В школах будуть заставляти.Не переживайц.Привчать швиденько.І твоі діточки будуть вживати,і внучки,і правнучки.Всі будуть жрать.
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24.05.2024 19:25 Відповісти
Точно. А якщо в школі розповідають про статеве виховання і використання презервативів, то значить - спокушають малолітніх школярок, повій із них роблять
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24.05.2024 19:29 Відповісти
Угу, американці всі тупі, наркомани, немає в них традиційних цінностей. Бздить кацапським ТБ щось
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24.05.2024 19:23 Відповісти
Які цінності в мультікультурах?Мабуть,у кожного в своіх кварталах.
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24.05.2024 19:27 Відповісти
Та взагалі, долар скоро знеціниться, США розпадеться, третина населення його помре від наркотиків, інша третина від СНІДу (бо всі петерасти), а ті, хто залишився, перестріляють одне одного за зайвий квиток до Москви, щоб врятуватися там...
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24.05.2024 19:31 Відповісти
Ти просто дурна людина.Не вміеш парировать,не берися.Дурь свою не показуй.
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24.05.2024 19:35 Відповісти
Ти забув ще сказати, що всі білі Америці - геї.
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24.05.2024 19:56 Відповісти
Тупі американці виробляють для всього світу продукти Apple, Microsoft і Google, виробляють Patriot та Atacms, літаки-невидимкі, вантажівки без водіїв, розумні будинки, супутниковий інтернет, розвивають космічну галузь, штучний інтелект, наукові дослідження майже у всіх сферах ********** про які ми навіть не можемо уявити, а що за своє життя зробив такий не тупий ти, крім писати дурниці?
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24.05.2024 19:27 Відповісти
Так,виробляють,одиніци.Останні. мріють про американську мрію.Хочеш знати,як живуть американци,почитай кримінальни архіви від перших вуст:прокурорів,слідчих,ширіфів.Ти будеш здивовани,яка там хренова сітуація.і майже кожен сидить на наркоті.
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24.05.2024 19:30 Відповісти
"Переживаєш за економічну кризу? Давай краще пихнем!"

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24.05.2024 19:42 Відповісти
Одиніци...
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24.05.2024 21:00 Відповісти
Та там цілий букет: американци, кримінальни, ширіфів, сітуація - декому і сидіти на наркоті не треба щоб мізки відпочивали 😂
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24.05.2024 21:14 Відповісти
У вас, россиян, запрещен каннабис. И что? "Тупым", как ты выразился, американцам до вас деградировать и деградировать.
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24.05.2024 19:47 Відповісти
Яка тобі різніця,що там у росіян.Як що тобі немае чого казавти по темі,не лізь,не позорся.А украінця цей канабіс вилізе через проблеми,величезни,бо тим закону не знаеш.Не знаеш,хто контролюе,хто приймае покарання,хто відповідае. Дурніку,це твоі агульни фрази. Це пуаста з тобою розмова.Як з делітантом. Нічого не розуміеш,а пхнеш носа,наче розумний.
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24.05.2024 20:07 Відповісти
Ох и грамматика, ох и пунктуация. Ты ещё ограниченней, чем это могло показаться после первых твоих сообщений. Специально пишу на русском, чтобы ты понял )))
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25.05.2024 01:01 Відповісти
І ще тобі відповім:кацапи і американци дуже мені нагадують одін народ.Але ти цього не зрозуміеш,бо немае кругозору.
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24.05.2024 20:08 Відповісти
"одін народ" - це народ Одіна? Краще не ганьбись
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25.05.2024 12:54 Відповісти
ти вже))))))
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25.05.2024 09:11 Відповісти
Ця новина головна сьогодні. Всі будуть счастливими відсьогодні.
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24.05.2024 18:42 Відповісти
Редактори аж двічі її опублікували,напевно від радості
https://censor.net/ua/news/3491196/kanabis_vyklyuchyly_zi_spysku_osoblyvo_nebezpechnyh_narkotykiv
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24.05.2024 18:51 Відповісти
ну нарешті тепер можно гроубокс винести з шафи на балкон.
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24.05.2024 18:45 Відповісти
Украине только теперь легальной наркомании не хватало.
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24.05.2024 18:48 Відповісти
Тобто легальний алкоголізм - то є норм?
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24.05.2024 19:58 Відповісти
Я против алкоголизма, но наркотики вызывают более быстрое привыкание.
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24.05.2024 19:59 Відповісти
Які наркотіки? Марихуна/конопля! Ти серйозно? Чи ти на приколі.
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24.05.2024 20:10 Відповісти
Камин аут. Стадион так стадион)
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24.05.2024 18:51 Відповісти
где-то в тишине тихо плачет барыга-мусор
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24.05.2024 18:53 Відповісти
то вже всю дурь легалізуйте!
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24.05.2024 19:24 Відповісти
Це те на що ми так довго чекали? Нажаль той закон про вирощування конопель і монополію на цю діяльність а не полегшення чиїхось страждань А канабіс як ліки міг простим розпорядженням вирішити уряд Пізніше побачимо хто буде виробником того канабісу
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24.05.2024 19:24 Відповісти
На кожному кроці продаж алкоголю будь-яких варіантів, але від марихуани страх як у чорта перед ладаном. Так само як і легалізація проституції.

Типу, у нас таке стадо в країні живе, що тільки заборони зупиняють, щоб одна половина стала повіями, а інша обдовбалася вусмерть травою...
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24.05.2024 19:27 Відповісти
100%
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24.05.2024 20:04 Відповісти
On i nekagda nebil tiazhkim , eta vsioravno chto skazati , chto pivo krepki napitok .....LOL
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24.05.2024 19:47 Відповісти
Сьогодні п'ятниця, вийдеш на вулицю у своєму місті - під домом всі сидять на лавочках і бухають хто водку хто пиво, хто сінтетіку. Однак найбільше зло для України країни - марихуана. ****, до чого ж у нас тупорилий народєц. В Нідерландах люди по вулицях ходять з косяками, і ніхто там не зколовся. Так само там легалізована проституція не зробила всіх жінок повіями. При цьому Нідерланди це одна із найуспішніших країн світу вже багато сторіч.
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24.05.2024 20:03 Відповісти
Причому в Нідерландах в основній масі не місцеві, а туристи вживають. А місцевим, хто хоче той спробував, хто не хоче - той не курить. Якщо хтось вдень і вночі ті косяки довбає, то даю гарантію, що із заборонами він просто б пиво з енергетиками б херячив
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24.05.2024 20:09 Відповісти
Та да, дитячі страхи той канабіс, чому його ще в школах у вигляді начинки для булочок не пропонують, дивина
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25.05.2024 00:23 Відповісти
Всі заспівали з Зе клоунами в унісон 🤣
Яка трогатєльна картіна.
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25.05.2024 00:22 Відповісти
Ну тоді і ЛСД легалізуйте. і ше трохи коксу з гєрасімом...)))
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24.05.2024 20:21 Відповісти
Навіщо легалізовувати лсд, коли легалізована горілка?
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24.05.2024 20:35 Відповісти
Канабіс є не наркотиком, а слабодіючим на відміну від ЛСД, галюциногеном ірелаксантом. До нього немає звикання. Зовсім. Криміналізація канабісу вигідна виключно злочинцям та виробникам алкоголю. Особливо пива. Шкоду від канабісу навіть порівнювати не можна зі шкодою від алкоголю. Помірне вживання навіть сприяє збереженню функцій мозку з віком, бо сприяє релаксації та знімає стрес. Найбільша дурість це вважати особу яка час від часу пихкає травкою наркоманом і навішувати на неї кримінальну статтю за наркоманію.
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24.05.2024 20:38 Відповісти
Таку муйню писати треба бути або вмазаним або "замазаним" від Зе клоунарія
Грощі не пахнуть, як то кажуть.
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25.05.2024 00:18 Відповісти
А ще іноді треба читати енциклопедичний словник, а не пишатися, як ви це робите, своєю агресивною безграмотністю.
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25.05.2024 00:25 Відповісти
Ти мабуть свій енциклопедичний словник на самокрутки для ганджубаса первів, вгадав ? 🤣
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25.05.2024 00:27 Відповісти
Ні. Стоїт на полиці. "Соціальна політика та соціальна робота", Київ 2006.
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25.05.2024 00:43 Відповісти
Шаббат шалом.
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25.05.2024 00:55 Відповісти
А що трапилося? Статтю 307 Кримінального кодексу України з покаранням позбавленням волі на строк від 4 до 8 років(з метою збуту) і обмеженням волі до 5 років(без мети збуту) за незаконне (без рецепту) придбання та зберігання канабісу ніхто не відміняв, як і статті 310 за посів без ліцензії, до 7 років залежно від кількості, а також статті 315 до 5 років за схиляння вживати інших і статті 316 за публічне вживання в громадських місцях (незалежно з рецептом чи без) обмеженням чи позбавленням волі до 3-5 років.
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24.05.2024 20:52 Відповісти
Та клали Зелені на твій Карний Кодекс, тепер ти паче.
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25.05.2024 00:20 Відповісти
Нелоху і без цього закону ніщо не заважало увесь час бути під кайфом.
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24.05.2024 20:57 Відповісти
Зеленський ще в 2019 році пробивав тему Легалізаціє маріхуани - американська корпорація чи то фармацевтична за це пообціцяла йому гарний гешефт
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25.05.2024 00:15 Відповісти
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25.05.2024 00:16 Відповісти

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