Легалізація медичної марихуани: Канабіс виключили з переліку тяжких наркотиків

Кабінет Міністрів України виключив канабіс зі списку тяжких наркотиків.

Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідні зміни внесено до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабміну від 6 травня 2000 року №770.

Так, виключено канабіс, смолу канабісу, екстракти і настойки канабісу зі списку особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, та тетрагідроканнабінол – зі списку небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Натомість їх включено до списку рослин, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини, обіг яких допускається для використання в навчальних цілях, освітній, науковій та науково-технічній діяльності, у виробництві наркотичних засобів, психотропних речовин та лікарських засобів для подальшого застосування в медичній практиці.

Зміни набирають чинності з 16 серпня 2024 року.

Також установлено, що з 16 лютого 2027 року гранично допустимий вміст концентрації тетрагідроканнабінолу у висушеній соломі конопель для промислових цілей не перевищує 0,3%.

Канабіс в Україні

На початку травня повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я підготувало проєкти всіх нормативних актів, що необхідні для запуску роботи закону про медичний канабіс.

Уже підготовлено 14 нормативних актів, зараз вони перебувають на громадському обговоренні.

Крім того, для реалізації закону має бути запущено два електронні інструменти.

У лютому цього року президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про врегулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни".

Детальніше про легалізацію медичного канабісу читайте в матеріалі БізнесЦензор "Не наркотик, а допомога: Що відомо про легалізацію медичного канабісу".