В Україні легалізовано медичний канабіс: закон набрав чинності

З 16 серпня в Україні починає діяти закон про легалізацію медичного канабісу. Закон прийняли, щоб регулювати обіг канабісу в медичній, промисловій та науковій діяльності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

"16 серпня вводиться в дію закон, який врегульовує обіг рослин роду коноплі в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності", - йдеться у повідомленні.

Відтепер в Україні дозволено обіг канабісу в медичних цілях. Тобто лікарі зможуть виписувати електронні рецепти на ліки з вмістом канабісу для полегшення болю пацієнтів або лікування захворювань, пов’язаних з порушенням роботи нервової системи.

При цьому вирощування та розповсюдження марихуани для рекреаційних цілей цей закон не передбачає - це все ще буде заборонено. А обіг канабісу - контролюватимуть.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Легалізація медичної марихуани: Канабіс виключили з переліку тяжких наркотиків

Виробництво препаратів з канабісу контролюватимуть на всіх етапах — від вирощення до розповсюдження готових ліків. Виготовляти такі ліки згідно з законопроєктом зможуть лише підприємства, які отримали відповідну ліцензію та сертифікат, який затверджує належну якість продукту на всіх етапах виробництва. При цьому, такі виробництва будуть зобов’язані вести цілодобовий відеонагляд, а також надавати доступ до записів Нацполіції. Також законопроєкт передбачає, що кожен кущ медичного канабісу матиме індивідуальний код, який допоможе правоохоронцям та виробникам відстежувати всі рослини.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 15 лютого 2024 року підписав закон про регулювання обігу медичного канабісу