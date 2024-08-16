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В Україні легалізовано медичний канабіс: закон набрав чинності

Медичний канабіс

З 16 серпня в Україні починає діяти закон про легалізацію медичного канабісу. Закон прийняли, щоб регулювати обіг канабісу в медичній, промисловій та науковій діяльності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

"16 серпня вводиться в дію закон, який врегульовує обіг рослин роду коноплі в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності", - йдеться у повідомленні.

Відтепер в Україні дозволено обіг канабісу в медичних цілях. Тобто лікарі зможуть виписувати електронні рецепти на ліки з вмістом канабісу для полегшення болю пацієнтів або лікування захворювань, пов’язаних з порушенням роботи нервової системи. 

При  цьому вирощування та розповсюдження марихуани для рекреаційних цілей цей закон не передбачає - це все ще буде заборонено. А обіг канабісу - контролюватимуть.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Легалізація медичної марихуани: Канабіс виключили з переліку тяжких наркотиків

Виробництво  препаратів з канабісу контролюватимуть на всіх етапах — від вирощення до розповсюдження готових ліків. Виготовляти такі ліки згідно з законопроєктом зможуть лише підприємства, які отримали відповідну ліцензію та сертифікат, який затверджує належну якість продукту на всіх етапах виробництва. При цьому, такі виробництва будуть зобов’язані вести цілодобовий відеонагляд, а також надавати доступ до записів Нацполіції. Також законопроєкт передбачає, що кожен кущ медичного канабісу матиме індивідуальний код, який допоможе правоохоронцям та виробникам відстежувати всі рослини.

Нагадаємо,  президент України Володимир Зеленський 15 лютого 2024 року підписав закон про регулювання обігу медичного канабісу

Автор: 

закон (2825) легалізація (142) канабіс (67)


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Топ коментарі
+16
Нарешті можновладці вирішили проблему заради якої до влади так проривались.
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16.08.2024 10:07
+14
Нарешті, Перша ПОТУЖНА РЕФОРМА від Зеленського.
Це прорив!
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16.08.2024 10:12
+11
ні я порохотяг)
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16.08.2024 10:11
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код на кожен кущ?! (wtf??). яка ж то ціна буде на то щастя?..
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16.08.2024 10:05 Відповісти
це обіцяний зебілом мульярд зедерев.
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16.08.2024 13:53 Відповісти
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 15 лютого 2024 року підписав закон про регулювання обігу медичного канабісу і зразу ж з корішами прикупив вагон травички.
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16.08.2024 10:06 Відповісти
Оооо канабіс,це ми любимо приймати інколи як ліки)
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16.08.2024 10:07 Відповісти
Ви - зазебiлець?
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16.08.2024 10:09 Відповісти
ні я порохотяг)
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16.08.2024 10:11 Відповісти
Приемно це чути.
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16.08.2024 11:22 Відповісти
Нарешті можновладці вирішили проблему заради якої до влади так проривались.
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16.08.2024 10:07 Відповісти
Потужний закон
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16.08.2024 10:08 Відповісти
А по рецепту, шобы дешевле было пенсионерам , можно будет выращивать коноплю на дому.
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16.08.2024 10:08 Відповісти
Да ерунда все это. Давно пора траву полностью легализовать. Много раз слышал об убийствах и ТТП под алкоголем и не разу не слышал о том же под травой. А денег в бюджет мимо карманов наркобарыг пошло бы миллиардами. В Украине кто-то всерьез верит, что сейчас купить траву для того, кто хочет, представляет какую-то проблему?
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16.08.2024 10:10 Відповісти
95% наркоманов начинают с марихуаны. В Европе медицинское применение разрешено только в нескольких странах. Не знаю зачем это понадобилось Зеленскому, наверно чтобы угодить своему прыщавому электорату.
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16.08.2024 10:23 Відповісти
95% наркоманів починають з пива. Чи алкоголь вже не наркотик? До речі алкоголізм - найпошириніша наркозалежність у світі.
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16.08.2024 10:27 Відповісти
Если вы не умеете пить, это не значит что все любители пива наркоманы.
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16.08.2024 10:29 Відповісти
Не треба займатись стрибками в сторону. Алкоголь в рази небезпечніший за траву.
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16.08.2024 10:32 Відповісти
Это вы занимаетесь манипуляциями. Я пишу что канабис приучает к наркотикам, а вы рассказываете как опасен алкоголь.
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16.08.2024 10:39 Відповісти
Бо алкоголь - той же наркотик. Це - факт.
До речі сам зрідка покурюю вже років з 20 і на тяжкі наркотики якось ніколи не тягнуло. Так що не розповідайте мені казочки.
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16.08.2024 10:46 Відповісти
https://youtu.be/DKrFLWvZipo Послухайте це хлопцi i ви погодитесь одне з одним. А ШО ДЕЛАТЬ... ХЕХ...(заальвеолярно-це коли е здоров`ячко).ЦЯ ПICЕНЬКА ПРО ВАС.
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16.08.2024 10:56 Відповісти
І алкоголь і трава це наркотики. Історично так склалось, що ставлення до алкоголю більш толерантне ніж до трави, але і одне і друге це наркотики які змінюють свідомість і негативно впливають на організм людини. Чи є зміст в цьому законі? При медичних показаннях зміст в цьому є. Але повністю легалізовувати траву(як в Голандії) буде великою помилкою.

Чи ситуація є "справедливою" що один наркотик "алкоголь" є легальним, а інший "канабіс" нелегальним? - Справедливості не існує, це такий химерний виверт нашої психіки при сприйнятті дійсності, так просто сталось історично - алкоголь набагато довше з нами ніж трава.

Чи є алкоголь більш небезпечним ніж канабіс? Цілком Можливо що так і є, якісь наукові дослідження тут робити доволі важко і їх не було(принаймі я про такі не чув). Але і при вживанні і алкоголю і трави людський мозок потрохи деградує, і здоровій людині вживання ні одного ні другого добра не приносить.
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16.08.2024 12:00 Відповісти
На твоїй новій " батьківщині", може і так..
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16.08.2024 11:45 Відповісти
Швидше,-з тютюну 🤔
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16.08.2024 12:32 Відповісти
Наркоманія завжди починається з толерантного відношення організму до важких наркотиків. Саме такі наркотики, і опіати зокрема, швидко створюють залежність і ведуть до деградації. Щодо зеленого електорату, то цілком можливо, що серед тяжких хворих, для яких каннабіноїди панацея, є прихильники блазня. І останнє, існують сотні препаратів, які можна вживати для наркотичного кайфу. І що, це якось впливає на кількість наркоманів?
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16.08.2024 10:36 Відповісти
https://rehabfamily.com/articles/alkogol-samyy-opasnyy-narkotik-v-mire/ Алкоголь - самый опасный наркотик в мире
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16.08.2024 10:48 Відповісти
С марихуаны начинают только 95%, а вот с алкоголя все 100
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16.08.2024 12:15 Відповісти
Вот я хочу. Но не знаю где?
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16.08.2024 10:43 Відповісти
Ну и хорошо, что не знаете. Значит Вам ооно точно не надо
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16.08.2024 12:13 Відповісти
Кр.Рг-Девладово-обочина, або на любому полi соняху.
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16.08.2024 13:18 Відповісти
Понимаете, я уже очень не молодой человек и ехать в Кривой Рог и искать там поля подсолнечника мне, как минимум, тяжело. Да и не солидно. Я никогда не пробовал марихуану. Но сейчас пришло время, когда нервные стрессы снимать алкоголем или табаком уже не позволяет здоровье. А их у меня, стрессов, более чем достаточно. И в семье и на работе. Вот я и предполагаю, что одна-две сигаретки в неделю могли бы мне немного помочь. Но я их хочу просто купить и, желательно спокойно, а не оглядываясь по сторонам на предмет наличия или отсутствия полицейских.
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16.08.2024 13:25 Відповісти
Не , подсолнух - в любом ближайшем месте.
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16.08.2024 14:14 Відповісти
У вас, получается, баблишко водится и вы - домашний чалавек. не устану повторять. пяти-десятиминутный массажвоздухом грудной клетки от мощи хай-энд железа излечивает от любых зависимостей и болячек, а для данной минуты вселяет вам бодрячок в душу. Рецепт: усь Ротел, напольники-кентоны, регенератор + аккобелек -октава2+ цап+ регенератор+ флак на любой вкус, но вав - лучше.
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16.08.2024 14:25 Відповісти
Кто не вдупляет о чем речь, дожив до серьезных лет, ну шо ж, идет по пути наименьшего сопротивления, косячок - незабвенный пых.
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16.08.2024 14:33 Відповісти
Ничего не понятно. Это какой-то молодежный сленг?
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16.08.2024 15:04 Відповісти
В поисковик забейте. Цэ слэнг меломана з достатком.
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16.08.2024 18:35 Відповісти
Нищебродам-косячникам поисковик можно не напрягать.
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16.08.2024 18:38 Відповісти
https://doc.ua/ua/news/articles/sho-take-medichnij-kanabis-sho-liku-marihuana Що таке медичний канабіс: що лікує марихуана?
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16.08.2024 10:11 Відповісти
Не існує медичного канабіса Це, як безалкогольна водка Саме наркотик притупляє біль Єдині, кому це допоможе-політикам, виробникам та корумпованим поліцейським А в ЗСУ для алкашів з пораненнями свято-тепер законно можна вживати і нічого начальство не зробить, а службу будуть тягнуть ті, хто не пив Бінго
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16.08.2024 10:26 Відповісти
Угу. І Земля плоска...
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16.08.2024 10:29 Відповісти
Хватит бухать!!!
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16.08.2024 10:30 Відповісти
Нарешті, Перша ПОТУЖНА РЕФОРМА від Зеленського.
Це прорив!
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16.08.2024 10:12 Відповісти
..чей то стартап заработал, чуваки долго шли к успеху.. посмотреть бы перечень производителей ..
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16.08.2024 10:18 Відповісти
тєпєрь віні-пих і пих-тачьок уже нє анєкдот а рєальнасть...
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16.08.2024 10:18 Відповісти
Тепер растіху треба обов'язково опломбовувати ..до харва
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16.08.2024 10:18 Відповісти
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16.08.2024 10:19 Відповісти
судячи з коментів, деякі люди вже давно приймають канабіс й далеко не медичний, тому й не дуже раді цьому закону....
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16.08.2024 10:22 Відповісти
Дык, известно, шо нарикам все - похнах.
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16.08.2024 11:01 Відповісти
Ну и кто там будет крышевать эту жирную тему,кому и сколько нести за производство и торговлю?
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16.08.2024 10:25 Відповісти
абхазька бібізянка)все,що напів шишечки легальне-там завжди торчать мавпячі вушка Арахамії.
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16.08.2024 10:32 Відповісти
Ахах... Это всё равно не тянет на недавний затяг в Берлине ровно в 00:00)
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16.08.2024 10:29 Відповісти
Наркомани на городі
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16.08.2024 10:49 Відповісти
Зебiли не здогадуються, що пiсля Перемоги цей закон iх не спасе - навпаки, боком вилiзе.
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16.08.2024 11:24 Відповісти
Приехал домой с войны в отпуск.
Как в старые времена - возле дороги растут кусты конопли и они никому не нужны - большинство ее потребителей или на войне или прячутся от войны...
Точно знаю - конопля не знает о принятом Законе.
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16.08.2024 12:04 Відповісти
Курнув і війна закінчилась... Шапіто...
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16.08.2024 12:05 Відповісти
В 17 років вперше в Харкові побачив курців канабісу
Це було 56 років в минулому а і досі пам'ятаю той сморід
який залишився у кімнаті
За гроші випишуть рецепт і будуть наркоші законно курити
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16.08.2024 12:12 Відповісти
По перше канабііс чи то конопля медицинська тільки для дурних - у кого нема мізків, то хоч канабіс курити, хоч ні - все одно не буде. Через смоли, і вплив токсичних омпонентів, у канабісу також є відхідняк - біль в голові наступного дня, очманілість і т.д. Але в тих, у кого мізки з горошину - ці симптоми можуть бути меншими, бо нічому боліти. Але, навіть для тих, на відміну від алкоголю й сигарет, від канабісу силький психічний відхідняк.
Коли воно дмухне канабісу - завдяки виділенню гормону щастя дофаміну, йому все щасливо, гори може звернути, триндить... ну типу
ми поднімєм економіку однім пальцем,
ми насобіраєм інвєстіций і будєм жить как в амєрікє
ми успєшно наступаєм (100 метрів за півроку)
у нас єсть тайемний план как взять крим, но ми нікому нє скажем
і таке подібне.

короче планів банато, на язиці, а спланувати нічого не може, бо маріхуана позбавляє структурно мислити, позбавляє короткочасової пам'яті, творює атмосферу пустого безпричинного щастя, і воно, курнувши, інколи навіть не пам'ятає, що воно говорило.

Але найільша халепа наступає після, в час відхідняку. А відхідняк настає через два-три рази. Бо через нестачу того ж дофаміну, організм починає корчити нє по дєтскі. Усі малопричинні помилки стають великою причинною проблемою. Почуття винуватості, зобов'язаності, образи, пригніченості, заздрощів, ущєрбності - заполоняють мозок, особливо якщо він з горошину - бо чим менший мозок, тим скоріше він заповнюється дурницями. І тоді то не людина, а ходяча купа гівна, якій для щастя треба тільки нова доза, і все більша й більша, аж поки не перескочить на якийсь інший наркотик, типу кокаїну.

От чому канабіс - то є таки наркотик, і чому наркоману не можна довіряти - має бути зрозуміло. Бо воно з за своєї отакої залежності похєрить усі справи, і важливі й не важливі. Курець канабісу в період відхідняку - причинна дитина, готова розплакатись чи впасти на підлогу й розревітись, а в період кайфу - безпричинна щаслива дурня.
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16.08.2024 12:44 Відповісти
боже дурне це в тебе мізків немає
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16.08.2024 13:38 Відповісти
дивіться - наркоман хоче дозу
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16.08.2024 15:38 Відповісти
Ну конопеляка то так собі - а от коли легалізують свято маковія - от то вже буде потужно - ну звісно, як лікувальний.
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16.08.2024 12:59 Відповісти
День шахтера (добыче кокса в шахтах) - чем не маковiя.
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16.08.2024 13:10 Відповісти
а вам відомо, що вже років з 20-ть як вирощені сорти маку без будь-яких опіатів? Але ж краще закупимо де-небудь, щоб заброньованим аваківцям було за що карати кожного?
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16.08.2024 14:05 Відповісти
УВАГА! ХТО ПРОТИ СКАСУВАННЯ ПЕРЕВЕДЕННЯ ГОДИННИКІВ???

На сайті електронних петицій президенту зареєстрована петиція №22/230584-еп від 18.07.24, потрібні ще голоси!

https://petition.president.gov.ua/petition/230584

Пересилайте друзям, знайомим. Маємо дотиснути і скасувати цей абсурд, що хочуть натворити слуги.
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16.08.2024 13:18 Відповісти
які в нас бездарні закони вирощувати цей канабіс ніхто не буде, переробкою також займатись ніхто не буде,бо с таким законом ціна цих лік буде в 10 разів дороржче ніж в європі де мед канабіс без ТГК росте просто на полях а продається в супермаркетах в крамничках без всяких рецептів, в мене до влади одне побажання нічого не приймайте просто залиште так як є ,а вже після прийдуть люди які будуть приймати адекватні закони які працювати для людей.
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16.08.2024 13:35 Відповісти
Всі наркомани тепер за цю владу. Ура, до чого дожились.
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16.08.2024 15:22 Відповісти
Владі кранти!)) Палководець на десятому небі!
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16.08.2024 17:48 Відповісти
Читайте, дикие:
"

Назначать лекарства из медканнабиса можно будет, если у пациента есть один из следующих диагнозов (в скобках приведены коды согласно Международному статистическому классификатору болезней и родственных проблем здравоохранения Десятого пересмотра):

1. Хроническая или нейропатическая боль (R52.2) и/или спастичность (R25.2), вызванные следующими заболеваниями:

злокачественные новообразования (C00 - C97);

диабетическая нейропатия (E10.4, E11.4, E12.4, E13.4, E14.4);

рассеянный склероз (G35);

поражение тройничного (G50) и лицевого нерва (G51);

невралгии в результате опоясывающего лишая (G53.0);

поражения нервных корешков и сплетений (G54);

компрессия нервных корешков и сплетений при болезнях (G55);

мононевропатии верхней конечности (G56);

мононевропатии нижней конечности (G57);

полиневропатии и другие поражения периферической нервной системы (G60 - G64);

церебральный паралич и другие паралитические синдромы (G80 - G83);

травмы спинного мозга (S14.0, S14.1, S14.7, S24.0, S24.1, S24.7, S34.0, S34.1, S34.3, S34.7, T09.3, T91.3);

внутричерепные травмы (S06).

2. Тошнота и блювота (R11) в результате химиотерапии (Z51.1) во время лечения новообразований (C00 - C97).

3. Болезнь Паркинсона (G20), синдром де ля Туретта (F95.2).

4. Рефрактерная (фармрезистентная) эпилепсия (G40 - G41).

5. Заболевания, вызывающие судорожные приступы в детском возрасте: синдром Леннокса-Гасто (G40.4), синдром Драве (G40.4), туберозний склероз (Q85.1).

6. Потеря веса, связанная с анорексией (R63.0) у пациентов с болезнями, обусловленными вирусом иммунодефицита человека (B20 - B24).

7. Другие заболевания (A00 - T98) - исключительно при наличии заключения врачебно-консультативной комиссии.

В целом речь идет о случаях, когда использование других лекарств не обеспечивает достижение ожидаемого терапевтического эффекта или вызывает побочные реакции, которые плохо переносятся пациентом.
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09.01.2025 11:58 Відповісти
 
 