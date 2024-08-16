В Україні легалізовано медичний канабіс: закон набрав чинності
З 16 серпня в Україні починає діяти закон про легалізацію медичного канабісу. Закон прийняли, щоб регулювати обіг канабісу в медичній, промисловій та науковій діяльності.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.
"16 серпня вводиться в дію закон, який врегульовує обіг рослин роду коноплі в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності", - йдеться у повідомленні.
Відтепер в Україні дозволено обіг канабісу в медичних цілях. Тобто лікарі зможуть виписувати електронні рецепти на ліки з вмістом канабісу для полегшення болю пацієнтів або лікування захворювань, пов’язаних з порушенням роботи нервової системи.
При цьому вирощування та розповсюдження марихуани для рекреаційних цілей цей закон не передбачає - це все ще буде заборонено. А обіг канабісу - контролюватимуть.
Виробництво препаратів з канабісу контролюватимуть на всіх етапах — від вирощення до розповсюдження готових ліків. Виготовляти такі ліки згідно з законопроєктом зможуть лише підприємства, які отримали відповідну ліцензію та сертифікат, який затверджує належну якість продукту на всіх етапах виробництва. При цьому, такі виробництва будуть зобов’язані вести цілодобовий відеонагляд, а також надавати доступ до записів Нацполіції. Також законопроєкт передбачає, що кожен кущ медичного канабісу матиме індивідуальний код, який допоможе правоохоронцям та виробникам відстежувати всі рослини.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 15 лютого 2024 року підписав закон про регулювання обігу медичного канабісу
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
До речі сам зрідка покурюю вже років з 20 і на тяжкі наркотики якось ніколи не тягнуло. Так що не розповідайте мені казочки.
Чи ситуація є "справедливою" що один наркотик "алкоголь" є легальним, а інший "канабіс" нелегальним? - Справедливості не існує, це такий химерний виверт нашої психіки при сприйнятті дійсності, так просто сталось історично - алкоголь набагато довше з нами ніж трава.
Чи є алкоголь більш небезпечним ніж канабіс? Цілком Можливо що так і є, якісь наукові дослідження тут робити доволі важко і їх не було(принаймі я про такі не чув). Але і при вживанні і алкоголю і трави людський мозок потрохи деградує, і здоровій людині вживання ні одного ні другого добра не приносить.
Це прорив!
Как в старые времена - возле дороги растут кусты конопли и они никому не нужны - большинство ее потребителей или на войне или прячутся от войны...
Точно знаю - конопля не знает о принятом Законе.
Це було 56 років в минулому а і досі пам'ятаю той сморід
який залишився у кімнаті
За гроші випишуть рецепт і будуть наркоші законно курити
Коли воно дмухне канабісу - завдяки виділенню гормону щастя дофаміну, йому все щасливо, гори може звернути, триндить... ну типу
ми поднімєм економіку однім пальцем,
ми насобіраєм інвєстіций і будєм жить как в амєрікє
ми успєшно наступаєм (100 метрів за півроку)
у нас єсть тайемний план как взять крим, но ми нікому нє скажем
і таке подібне.
короче планів банато, на язиці, а спланувати нічого не може, бо маріхуана позбавляє структурно мислити, позбавляє короткочасової пам'яті, творює атмосферу пустого безпричинного щастя, і воно, курнувши, інколи навіть не пам'ятає, що воно говорило.
Але найільша халепа наступає після, в час відхідняку. А відхідняк настає через два-три рази. Бо через нестачу того ж дофаміну, організм починає корчити нє по дєтскі. Усі малопричинні помилки стають великою причинною проблемою. Почуття винуватості, зобов'язаності, образи, пригніченості, заздрощів, ущєрбності - заполоняють мозок, особливо якщо він з горошину - бо чим менший мозок, тим скоріше він заповнюється дурницями. І тоді то не людина, а ходяча купа гівна, якій для щастя треба тільки нова доза, і все більша й більша, аж поки не перескочить на якийсь інший наркотик, типу кокаїну.
От чому канабіс - то є таки наркотик, і чому наркоману не можна довіряти - має бути зрозуміло. Бо воно з за своєї отакої залежності похєрить усі справи, і важливі й не важливі. Курець канабісу в період відхідняку - причинна дитина, готова розплакатись чи впасти на підлогу й розревітись, а в період кайфу - безпричинна щаслива дурня.
На сайті електронних петицій президенту зареєстрована петиція №22/230584-еп від 18.07.24, потрібні ще голоси!
https://petition.president.gov.ua/petition/230584
Пересилайте друзям, знайомим. Маємо дотиснути і скасувати цей абсурд, що хочуть натворити слуги.
"
Назначать лекарства из медканнабиса можно будет, если у пациента есть один из следующих диагнозов (в скобках приведены коды согласно Международному статистическому классификатору болезней и родственных проблем здравоохранения Десятого пересмотра):
1. Хроническая или нейропатическая боль (R52.2) и/или спастичность (R25.2), вызванные следующими заболеваниями:
злокачественные новообразования (C00 - C97);
диабетическая нейропатия (E10.4, E11.4, E12.4, E13.4, E14.4);
рассеянный склероз (G35);
поражение тройничного (G50) и лицевого нерва (G51);
невралгии в результате опоясывающего лишая (G53.0);
поражения нервных корешков и сплетений (G54);
компрессия нервных корешков и сплетений при болезнях (G55);
мононевропатии верхней конечности (G56);
мононевропатии нижней конечности (G57);
полиневропатии и другие поражения периферической нервной системы (G60 - G64);
церебральный паралич и другие паралитические синдромы (G80 - G83);
травмы спинного мозга (S14.0, S14.1, S14.7, S24.0, S24.1, S24.7, S34.0, S34.1, S34.3, S34.7, T09.3, T91.3);
внутричерепные травмы (S06).
2. Тошнота и блювота (R11) в результате химиотерапии (Z51.1) во время лечения новообразований (C00 - C97).
3. Болезнь Паркинсона (G20), синдром де ля Туретта (F95.2).
4. Рефрактерная (фармрезистентная) эпилепсия (G40 - G41).
5. Заболевания, вызывающие судорожные приступы в детском возрасте: синдром Леннокса-Гасто (G40.4), синдром Драве (G40.4), туберозний склероз (Q85.1).
6. Потеря веса, связанная с анорексией (R63.0) у пациентов с болезнями, обусловленными вирусом иммунодефицита человека (B20 - B24).
7. Другие заболевания (A00 - T98) - исключительно при наличии заключения врачебно-консультативной комиссии.
В целом речь идет о случаях, когда использование других лекарств не обеспечивает достижение ожидаемого терапевтического эффекта или вызывает побочные реакции, которые плохо переносятся пациентом.