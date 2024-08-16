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В Украине легализован медицинский каннабис: закон вступил в силу

Медичний канабіс

С 16 августа в Украине начинает действовать закон о легализации медицинского каннабиса. Закон приняли, чтобы регулировать оборот каннабиса в медицинской, промышленной и научной деятельности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

"16 августа вводится в действие закон, регулирующий оборот растений рода конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности", - говорится в сообщении.

Отныне в Украине разрешен оборот каннабиса в медицинских целях. То есть врачи смогут выписывать электронные рецепты на лекарства с содержанием каннабиса для облегчения боли пациентов или лечения заболеваний, связанных с нарушением работы нервной системы.

При этом выращивание и распространение марихуаны для рекреационных целей этот закон не предусматривает - это все еще будет запрещено. А оборот каннабиса - будут контролировать.

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Производство препаратов из каннабиса будут контролировать на всех этапах - от выращивания до распространения готовых лекарств. Изготавливать такие лекарства согласно законопроекту смогут только предприятия, которые получили соответствующую лицензию и сертификат, который утверждает надлежащее качество продукта на всех этапах производства. При этом, такие производства будут обязаны вести круглосуточное видеонаблюдение, а также предоставлять доступ к записям Нацполиции. Также законопроект предусматривает, что каждый куст медицинского каннабиса будет иметь индивидуальный код, который поможет правоохранителям и производителям отслеживать все растения.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 15 февраля 2024 года подписал закон о регулировании оборота медицинского каннабиса.

Автор: 

закон (3176) легализация (162) каннабис (24)


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Топ комментарии
+16
Нарешті можновладці вирішили проблему заради якої до влади так проривались.
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16.08.2024 10:07
+14
Нарешті, Перша ПОТУЖНА РЕФОРМА від Зеленського.
Це прорив!
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16.08.2024 10:12
+11
ні я порохотяг)
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16.08.2024 10:11
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код на кожен кущ?! (wtf??). яка ж то ціна буде на то щастя?..
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16.08.2024 10:05 Ответить
це обіцяний зебілом мульярд зедерев.
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16.08.2024 13:53 Ответить
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 15 лютого 2024 року підписав закон про регулювання обігу медичного канабісу і зразу ж з корішами прикупив вагон травички.
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16.08.2024 10:06 Ответить
Оооо канабіс,це ми любимо приймати інколи як ліки)
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16.08.2024 10:07 Ответить
Ви - зазебiлець?
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16.08.2024 10:09 Ответить
ні я порохотяг)
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16.08.2024 10:11 Ответить
Приемно це чути.
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16.08.2024 11:22 Ответить
Нарешті можновладці вирішили проблему заради якої до влади так проривались.
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16.08.2024 10:07 Ответить
Потужний закон
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16.08.2024 10:08 Ответить
А по рецепту, шобы дешевле было пенсионерам , можно будет выращивать коноплю на дому.
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16.08.2024 10:08 Ответить
Да ерунда все это. Давно пора траву полностью легализовать. Много раз слышал об убийствах и ТТП под алкоголем и не разу не слышал о том же под травой. А денег в бюджет мимо карманов наркобарыг пошло бы миллиардами. В Украине кто-то всерьез верит, что сейчас купить траву для того, кто хочет, представляет какую-то проблему?
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16.08.2024 10:10 Ответить
95% наркоманов начинают с марихуаны. В Европе медицинское применение разрешено только в нескольких странах. Не знаю зачем это понадобилось Зеленскому, наверно чтобы угодить своему прыщавому электорату.
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16.08.2024 10:23 Ответить
95% наркоманів починають з пива. Чи алкоголь вже не наркотик? До речі алкоголізм - найпошириніша наркозалежність у світі.
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16.08.2024 10:27 Ответить
Если вы не умеете пить, это не значит что все любители пива наркоманы.
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16.08.2024 10:29 Ответить
Не треба займатись стрибками в сторону. Алкоголь в рази небезпечніший за траву.
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16.08.2024 10:32 Ответить
Это вы занимаетесь манипуляциями. Я пишу что канабис приучает к наркотикам, а вы рассказываете как опасен алкоголь.
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16.08.2024 10:39 Ответить
Бо алкоголь - той же наркотик. Це - факт.
До речі сам зрідка покурюю вже років з 20 і на тяжкі наркотики якось ніколи не тягнуло. Так що не розповідайте мені казочки.
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16.08.2024 10:46 Ответить
https://youtu.be/DKrFLWvZipo Послухайте це хлопцi i ви погодитесь одне з одним. А ШО ДЕЛАТЬ... ХЕХ...(заальвеолярно-це коли е здоров`ячко).ЦЯ ПICЕНЬКА ПРО ВАС.
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16.08.2024 10:56 Ответить
І алкоголь і трава це наркотики. Історично так склалось, що ставлення до алкоголю більш толерантне ніж до трави, але і одне і друге це наркотики які змінюють свідомість і негативно впливають на організм людини. Чи є зміст в цьому законі? При медичних показаннях зміст в цьому є. Але повністю легалізовувати траву(як в Голандії) буде великою помилкою.

Чи ситуація є "справедливою" що один наркотик "алкоголь" є легальним, а інший "канабіс" нелегальним? - Справедливості не існує, це такий химерний виверт нашої психіки при сприйнятті дійсності, так просто сталось історично - алкоголь набагато довше з нами ніж трава.

Чи є алкоголь більш небезпечним ніж канабіс? Цілком Можливо що так і є, якісь наукові дослідження тут робити доволі важко і їх не було(принаймі я про такі не чув). Але і при вживанні і алкоголю і трави людський мозок потрохи деградує, і здоровій людині вживання ні одного ні другого добра не приносить.
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16.08.2024 12:00 Ответить
На твоїй новій " батьківщині", може і так..
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16.08.2024 11:45 Ответить
Швидше,-з тютюну 🤔
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16.08.2024 12:32 Ответить
Наркоманія завжди починається з толерантного відношення організму до важких наркотиків. Саме такі наркотики, і опіати зокрема, швидко створюють залежність і ведуть до деградації. Щодо зеленого електорату, то цілком можливо, що серед тяжких хворих, для яких каннабіноїди панацея, є прихильники блазня. І останнє, існують сотні препаратів, які можна вживати для наркотичного кайфу. І що, це якось впливає на кількість наркоманів?
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16.08.2024 10:36 Ответить
https://rehabfamily.com/articles/alkogol-samyy-opasnyy-narkotik-v-mire/ Алкоголь - самый опасный наркотик в мире
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16.08.2024 10:48 Ответить
С марихуаны начинают только 95%, а вот с алкоголя все 100
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16.08.2024 12:15 Ответить
Вот я хочу. Но не знаю где?
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16.08.2024 10:43 Ответить
Ну и хорошо, что не знаете. Значит Вам ооно точно не надо
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16.08.2024 12:13 Ответить
Кр.Рг-Девладово-обочина, або на любому полi соняху.
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16.08.2024 13:18 Ответить
Понимаете, я уже очень не молодой человек и ехать в Кривой Рог и искать там поля подсолнечника мне, как минимум, тяжело. Да и не солидно. Я никогда не пробовал марихуану. Но сейчас пришло время, когда нервные стрессы снимать алкоголем или табаком уже не позволяет здоровье. А их у меня, стрессов, более чем достаточно. И в семье и на работе. Вот я и предполагаю, что одна-две сигаретки в неделю могли бы мне немного помочь. Но я их хочу просто купить и, желательно спокойно, а не оглядываясь по сторонам на предмет наличия или отсутствия полицейских.
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16.08.2024 13:25 Ответить
Не , подсолнух - в любом ближайшем месте.
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16.08.2024 14:14 Ответить
У вас, получается, баблишко водится и вы - домашний чалавек. не устану повторять. пяти-десятиминутный массажвоздухом грудной клетки от мощи хай-энд железа излечивает от любых зависимостей и болячек, а для данной минуты вселяет вам бодрячок в душу. Рецепт: усь Ротел, напольники-кентоны, регенератор + аккобелек -октава2+ цап+ регенератор+ флак на любой вкус, но вав - лучше.
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16.08.2024 14:25 Ответить
Кто не вдупляет о чем речь, дожив до серьезных лет, ну шо ж, идет по пути наименьшего сопротивления, косячок - незабвенный пых.
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16.08.2024 14:33 Ответить
Ничего не понятно. Это какой-то молодежный сленг?
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16.08.2024 15:04 Ответить
В поисковик забейте. Цэ слэнг меломана з достатком.
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16.08.2024 18:35 Ответить
Нищебродам-косячникам поисковик можно не напрягать.
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16.08.2024 18:38 Ответить
https://doc.ua/ua/news/articles/sho-take-medichnij-kanabis-sho-liku-marihuana Що таке медичний канабіс: що лікує марихуана?
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16.08.2024 10:11 Ответить
Не існує медичного канабіса Це, як безалкогольна водка Саме наркотик притупляє біль Єдині, кому це допоможе-політикам, виробникам та корумпованим поліцейським А в ЗСУ для алкашів з пораненнями свято-тепер законно можна вживати і нічого начальство не зробить, а службу будуть тягнуть ті, хто не пив Бінго
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16.08.2024 10:26 Ответить
Угу. І Земля плоска...
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16.08.2024 10:29 Ответить
Хватит бухать!!!
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16.08.2024 10:30 Ответить
Нарешті, Перша ПОТУЖНА РЕФОРМА від Зеленського.
Це прорив!
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16.08.2024 10:12 Ответить
..чей то стартап заработал, чуваки долго шли к успеху.. посмотреть бы перечень производителей ..
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16.08.2024 10:18 Ответить
тєпєрь віні-пих і пих-тачьок уже нє анєкдот а рєальнасть...
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16.08.2024 10:18 Ответить
Тепер растіху треба обов'язково опломбовувати ..до харва
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16.08.2024 10:18 Ответить
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16.08.2024 10:19 Ответить
судячи з коментів, деякі люди вже давно приймають канабіс й далеко не медичний, тому й не дуже раді цьому закону....
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16.08.2024 10:22 Ответить
Дык, известно, шо нарикам все - похнах.
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16.08.2024 11:01 Ответить
Ну и кто там будет крышевать эту жирную тему,кому и сколько нести за производство и торговлю?
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16.08.2024 10:25 Ответить
абхазька бібізянка)все,що напів шишечки легальне-там завжди торчать мавпячі вушка Арахамії.
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16.08.2024 10:32 Ответить
Ахах... Это всё равно не тянет на недавний затяг в Берлине ровно в 00:00)
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16.08.2024 10:29 Ответить
Наркомани на городі
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16.08.2024 10:49 Ответить
Зебiли не здогадуються, що пiсля Перемоги цей закон iх не спасе - навпаки, боком вилiзе.
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16.08.2024 11:24 Ответить
Приехал домой с войны в отпуск.
Как в старые времена - возле дороги растут кусты конопли и они никому не нужны - большинство ее потребителей или на войне или прячутся от войны...
Точно знаю - конопля не знает о принятом Законе.
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16.08.2024 12:04 Ответить
Курнув і війна закінчилась... Шапіто...
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16.08.2024 12:05 Ответить
В 17 років вперше в Харкові побачив курців канабісу
Це було 56 років в минулому а і досі пам'ятаю той сморід
який залишився у кімнаті
За гроші випишуть рецепт і будуть наркоші законно курити
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16.08.2024 12:12 Ответить
По перше канабііс чи то конопля медицинська тільки для дурних - у кого нема мізків, то хоч канабіс курити, хоч ні - все одно не буде. Через смоли, і вплив токсичних омпонентів, у канабісу також є відхідняк - біль в голові наступного дня, очманілість і т.д. Але в тих, у кого мізки з горошину - ці симптоми можуть бути меншими, бо нічому боліти. Але, навіть для тих, на відміну від алкоголю й сигарет, від канабісу силький психічний відхідняк.
Коли воно дмухне канабісу - завдяки виділенню гормону щастя дофаміну, йому все щасливо, гори може звернути, триндить... ну типу
ми поднімєм економіку однім пальцем,
ми насобіраєм інвєстіций і будєм жить как в амєрікє
ми успєшно наступаєм (100 метрів за півроку)
у нас єсть тайемний план как взять крим, но ми нікому нє скажем
і таке подібне.

короче планів банато, на язиці, а спланувати нічого не може, бо маріхуана позбавляє структурно мислити, позбавляє короткочасової пам'яті, творює атмосферу пустого безпричинного щастя, і воно, курнувши, інколи навіть не пам'ятає, що воно говорило.

Але найільша халепа наступає після, в час відхідняку. А відхідняк настає через два-три рази. Бо через нестачу того ж дофаміну, організм починає корчити нє по дєтскі. Усі малопричинні помилки стають великою причинною проблемою. Почуття винуватості, зобов'язаності, образи, пригніченості, заздрощів, ущєрбності - заполоняють мозок, особливо якщо він з горошину - бо чим менший мозок, тим скоріше він заповнюється дурницями. І тоді то не людина, а ходяча купа гівна, якій для щастя треба тільки нова доза, і все більша й більша, аж поки не перескочить на якийсь інший наркотик, типу кокаїну.

От чому канабіс - то є таки наркотик, і чому наркоману не можна довіряти - має бути зрозуміло. Бо воно з за своєї отакої залежності похєрить усі справи, і важливі й не важливі. Курець канабісу в період відхідняку - причинна дитина, готова розплакатись чи впасти на підлогу й розревітись, а в період кайфу - безпричинна щаслива дурня.
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16.08.2024 12:44 Ответить
боже дурне це в тебе мізків немає
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16.08.2024 13:38 Ответить
дивіться - наркоман хоче дозу
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16.08.2024 15:38 Ответить
Ну конопеляка то так собі - а от коли легалізують свято маковія - от то вже буде потужно - ну звісно, як лікувальний.
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16.08.2024 12:59 Ответить
День шахтера (добыче кокса в шахтах) - чем не маковiя.
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16.08.2024 13:10 Ответить
а вам відомо, що вже років з 20-ть як вирощені сорти маку без будь-яких опіатів? Але ж краще закупимо де-небудь, щоб заброньованим аваківцям було за що карати кожного?
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16.08.2024 14:05 Ответить
УВАГА! ХТО ПРОТИ СКАСУВАННЯ ПЕРЕВЕДЕННЯ ГОДИННИКІВ???

На сайті електронних петицій президенту зареєстрована петиція №22/230584-еп від 18.07.24, потрібні ще голоси!

https://petition.president.gov.ua/petition/230584

Пересилайте друзям, знайомим. Маємо дотиснути і скасувати цей абсурд, що хочуть натворити слуги.
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16.08.2024 13:18 Ответить
які в нас бездарні закони вирощувати цей канабіс ніхто не буде, переробкою також займатись ніхто не буде,бо с таким законом ціна цих лік буде в 10 разів дороржче ніж в європі де мед канабіс без ТГК росте просто на полях а продається в супермаркетах в крамничках без всяких рецептів, в мене до влади одне побажання нічого не приймайте просто залиште так як є ,а вже після прийдуть люди які будуть приймати адекватні закони які працювати для людей.
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16.08.2024 13:35 Ответить
Всі наркомани тепер за цю владу. Ура, до чого дожились.
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16.08.2024 15:22 Ответить
Владі кранти!)) Палководець на десятому небі!
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16.08.2024 17:48 Ответить
Читайте, дикие:
"

Назначать лекарства из медканнабиса можно будет, если у пациента есть один из следующих диагнозов (в скобках приведены коды согласно Международному статистическому классификатору болезней и родственных проблем здравоохранения Десятого пересмотра):

1. Хроническая или нейропатическая боль (R52.2) и/или спастичность (R25.2), вызванные следующими заболеваниями:

злокачественные новообразования (C00 - C97);

диабетическая нейропатия (E10.4, E11.4, E12.4, E13.4, E14.4);

рассеянный склероз (G35);

поражение тройничного (G50) и лицевого нерва (G51);

невралгии в результате опоясывающего лишая (G53.0);

поражения нервных корешков и сплетений (G54);

компрессия нервных корешков и сплетений при болезнях (G55);

мононевропатии верхней конечности (G56);

мононевропатии нижней конечности (G57);

полиневропатии и другие поражения периферической нервной системы (G60 - G64);

церебральный паралич и другие паралитические синдромы (G80 - G83);

травмы спинного мозга (S14.0, S14.1, S14.7, S24.0, S24.1, S24.7, S34.0, S34.1, S34.3, S34.7, T09.3, T91.3);

внутричерепные травмы (S06).

2. Тошнота и блювота (R11) в результате химиотерапии (Z51.1) во время лечения новообразований (C00 - C97).

3. Болезнь Паркинсона (G20), синдром де ля Туретта (F95.2).

4. Рефрактерная (фармрезистентная) эпилепсия (G40 - G41).

5. Заболевания, вызывающие судорожные приступы в детском возрасте: синдром Леннокса-Гасто (G40.4), синдром Драве (G40.4), туберозний склероз (Q85.1).

6. Потеря веса, связанная с анорексией (R63.0) у пациентов с болезнями, обусловленными вирусом иммунодефицита человека (B20 - B24).

7. Другие заболевания (A00 - T98) - исключительно при наличии заключения врачебно-консультативной комиссии.

В целом речь идет о случаях, когда использование других лекарств не обеспечивает достижение ожидаемого терапевтического эффекта или вызывает побочные реакции, которые плохо переносятся пациентом.
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09.01.2025 11:58 Ответить
 
 