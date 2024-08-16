В Украине легализован медицинский каннабис: закон вступил в силу
С 16 августа в Украине начинает действовать закон о легализации медицинского каннабиса. Закон приняли, чтобы регулировать оборот каннабиса в медицинской, промышленной и научной деятельности.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.
"16 августа вводится в действие закон, регулирующий оборот растений рода конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности", - говорится в сообщении.
Отныне в Украине разрешен оборот каннабиса в медицинских целях. То есть врачи смогут выписывать электронные рецепты на лекарства с содержанием каннабиса для облегчения боли пациентов или лечения заболеваний, связанных с нарушением работы нервной системы.
При этом выращивание и распространение марихуаны для рекреационных целей этот закон не предусматривает - это все еще будет запрещено. А оборот каннабиса - будут контролировать.
Производство препаратов из каннабиса будут контролировать на всех этапах - от выращивания до распространения готовых лекарств. Изготавливать такие лекарства согласно законопроекту смогут только предприятия, которые получили соответствующую лицензию и сертификат, который утверждает надлежащее качество продукта на всех этапах производства. При этом, такие производства будут обязаны вести круглосуточное видеонаблюдение, а также предоставлять доступ к записям Нацполиции. Также законопроект предусматривает, что каждый куст медицинского каннабиса будет иметь индивидуальный код, который поможет правоохранителям и производителям отслеживать все растения.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 15 февраля 2024 года подписал закон о регулировании оборота медицинского каннабиса.
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До речі сам зрідка покурюю вже років з 20 і на тяжкі наркотики якось ніколи не тягнуло. Так що не розповідайте мені казочки.
Чи ситуація є "справедливою" що один наркотик "алкоголь" є легальним, а інший "канабіс" нелегальним? - Справедливості не існує, це такий химерний виверт нашої психіки при сприйнятті дійсності, так просто сталось історично - алкоголь набагато довше з нами ніж трава.
Чи є алкоголь більш небезпечним ніж канабіс? Цілком Можливо що так і є, якісь наукові дослідження тут робити доволі важко і їх не було(принаймі я про такі не чув). Але і при вживанні і алкоголю і трави людський мозок потрохи деградує, і здоровій людині вживання ні одного ні другого добра не приносить.
Це прорив!
Как в старые времена - возле дороги растут кусты конопли и они никому не нужны - большинство ее потребителей или на войне или прячутся от войны...
Точно знаю - конопля не знает о принятом Законе.
Це було 56 років в минулому а і досі пам'ятаю той сморід
який залишився у кімнаті
За гроші випишуть рецепт і будуть наркоші законно курити
Коли воно дмухне канабісу - завдяки виділенню гормону щастя дофаміну, йому все щасливо, гори може звернути, триндить... ну типу
ми поднімєм економіку однім пальцем,
ми насобіраєм інвєстіций і будєм жить как в амєрікє
ми успєшно наступаєм (100 метрів за півроку)
у нас єсть тайемний план как взять крим, но ми нікому нє скажем
і таке подібне.
короче планів банато, на язиці, а спланувати нічого не може, бо маріхуана позбавляє структурно мислити, позбавляє короткочасової пам'яті, творює атмосферу пустого безпричинного щастя, і воно, курнувши, інколи навіть не пам'ятає, що воно говорило.
Але найільша халепа наступає після, в час відхідняку. А відхідняк настає через два-три рази. Бо через нестачу того ж дофаміну, організм починає корчити нє по дєтскі. Усі малопричинні помилки стають великою причинною проблемою. Почуття винуватості, зобов'язаності, образи, пригніченості, заздрощів, ущєрбності - заполоняють мозок, особливо якщо він з горошину - бо чим менший мозок, тим скоріше він заповнюється дурницями. І тоді то не людина, а ходяча купа гівна, якій для щастя треба тільки нова доза, і все більша й більша, аж поки не перескочить на якийсь інший наркотик, типу кокаїну.
От чому канабіс - то є таки наркотик, і чому наркоману не можна довіряти - має бути зрозуміло. Бо воно з за своєї отакої залежності похєрить усі справи, і важливі й не важливі. Курець канабісу в період відхідняку - причинна дитина, готова розплакатись чи впасти на підлогу й розревітись, а в період кайфу - безпричинна щаслива дурня.
На сайті електронних петицій президенту зареєстрована петиція №22/230584-еп від 18.07.24, потрібні ще голоси!
https://petition.president.gov.ua/petition/230584
Пересилайте друзям, знайомим. Маємо дотиснути і скасувати цей абсурд, що хочуть натворити слуги.
"
Назначать лекарства из медканнабиса можно будет, если у пациента есть один из следующих диагнозов (в скобках приведены коды согласно Международному статистическому классификатору болезней и родственных проблем здравоохранения Десятого пересмотра):
1. Хроническая или нейропатическая боль (R52.2) и/или спастичность (R25.2), вызванные следующими заболеваниями:
злокачественные новообразования (C00 - C97);
диабетическая нейропатия (E10.4, E11.4, E12.4, E13.4, E14.4);
рассеянный склероз (G35);
поражение тройничного (G50) и лицевого нерва (G51);
невралгии в результате опоясывающего лишая (G53.0);
поражения нервных корешков и сплетений (G54);
компрессия нервных корешков и сплетений при болезнях (G55);
мононевропатии верхней конечности (G56);
мононевропатии нижней конечности (G57);
полиневропатии и другие поражения периферической нервной системы (G60 - G64);
церебральный паралич и другие паралитические синдромы (G80 - G83);
травмы спинного мозга (S14.0, S14.1, S14.7, S24.0, S24.1, S24.7, S34.0, S34.1, S34.3, S34.7, T09.3, T91.3);
внутричерепные травмы (S06).
2. Тошнота и блювота (R11) в результате химиотерапии (Z51.1) во время лечения новообразований (C00 - C97).
3. Болезнь Паркинсона (G20), синдром де ля Туретта (F95.2).
4. Рефрактерная (фармрезистентная) эпилепсия (G40 - G41).
5. Заболевания, вызывающие судорожные приступы в детском возрасте: синдром Леннокса-Гасто (G40.4), синдром Драве (G40.4), туберозний склероз (Q85.1).
6. Потеря веса, связанная с анорексией (R63.0) у пациентов с болезнями, обусловленными вирусом иммунодефицита человека (B20 - B24).
7. Другие заболевания (A00 - T98) - исключительно при наличии заключения врачебно-консультативной комиссии.
В целом речь идет о случаях, когда использование других лекарств не обеспечивает достижение ожидаемого терапевтического эффекта или вызывает побочные реакции, которые плохо переносятся пациентом.