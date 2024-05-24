РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8081 посетитель онлайн
Новости
3 751 47

Кабмин исключил каннабис из списка тяжелых наркотиков

Медичний канабіс

Правительство исключило каннабис из списка тяжелых наркотиков.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

"Внесены изменения в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, утвержденного постановлением КМУ от 06.05.2000 N 770, во исполнение требований ЗУ N 3528-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственного регулирования оборота растений рода конопли (Cannabis) для использования в учебных целях, образовательной, научной и научно-технической деятельности, производства наркотических средств, психотропных веществ и лекарственных средств с целью расширения доступа пациентов к необходимому лечению".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Легализация медицинского каннабиса: Минздрав подготовил все нормативные акты для запуска работы закона

Исключены каннабис, смола каннабиса, экстракты и настойки каннабиса из списка особо опасных наркотических средств, оборот которых запрещен, и тетрагидроканнабинол из списка опасных психотропных веществ, оборот которых запрещен, и включены их в список растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, оборот которых допускается для использования в учебных целях, образовательной, научной и научно-технической деятельности, в производстве наркотических средств, психотропных веществ и лекарственных средств для дальнейшего применения в медицинской практике

Предусмотрено, что эти изменения вступают в силу с 16.08.2024.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон о регулировании оборота медицинского каннабиса

Установлено, что с 16.02.2027 предельно допустимое содержание концентрации тетрагидроканнабинола в высушенной соломе конопли для промышленных целей не превышает 0,3 процента", - рассказал он.

Тарас Мельничук про канабіс

Автор: 

Кабмин (14026) наркотики (2144) каннабис (24)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+10
Це для того щоб щоб найвеличніший вже не скривався і прям на людях міг собі курнути?
показать весь комментарий
24.05.2024 17:12
+9
Чим алкоголь кращий за канабіс?
показать весь комментарий
24.05.2024 17:23
+8
Я например каннабис не употребляю, а алкоголь - с незавидной регулярностью. И тем не менее должен признать что не помню чтобы компания, которая пыхнула - в ней кто то взял топор и порубил остальных. А после водки - да хоть каждый день. Я уж не говорю о том что каннабиоиды можно использовать как лекарство, а спирт как лекарство - только наружно.
показать весь комментарий
24.05.2024 17:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це для того щоб щоб найвеличніший вже не скривався і прям на людях міг собі курнути?
показать весь комментарий
24.05.2024 17:12 Ответить
Думаю, що "великі кукловоди" людей по світу деградовують і перетворюють в біомасу свиней, задля того, щоб ними було легко управляти і маніпулювати, заради власного збагачення і інших "хотєлок". Погодитесь, безумним, слабодухим, накуреним канабісом ідіотом легко управляти і маніпулювати.
показать весь комментарий
24.05.2024 17:20 Ответить
Цє була , для ЗЕШАПІТОЛІЯ🤢🤡🎪 -проблема №1 ‼️ ЩОБ вже нанюхались до окачюріння , так як МАРОДЕРИТИ !
показать весь комментарий
24.05.2024 18:49 Ответить
Малацці!
Поздоровте себе!
Он в Америці легалізація маріхуани привела до того, що кількість курців стрибком перевищила кількість споживачів алкоголю.
Вра!
показать весь комментарий
24.05.2024 17:14 Ответить
Чим алкоголь кращий за канабіс?
показать весь комментарий
24.05.2024 17:23 Ответить
Та нічим. Навіть гірший.
показать весь комментарий
24.05.2024 17:35 Ответить
А чого тоді такий наєзд на курців звичайного тютюну? Я думаю, що після випалення декількох цигарок ще ніхто ні на кого руку не піднімав, не вбивав, не влаштовував ДТП та не знущався в сім'ї та т.і. А от після виптого шмурдяка чи викуреного дурману таке як кажуть часто-густо. Тільки чогось наєзд на ціни алкашки і тютюну різні. Пачка цигарок дорожче ніж півлітри шмурдяка. Давно живу, але такого ще не бачив...
показать весь комментарий
24.05.2024 17:56 Ответить
Я например каннабис не употребляю, а алкоголь - с незавидной регулярностью. И тем не менее должен признать что не помню чтобы компания, которая пыхнула - в ней кто то взял топор и порубил остальных. А после водки - да хоть каждый день. Я уж не говорю о том что каннабиоиды можно использовать как лекарство, а спирт как лекарство - только наружно.
показать весь комментарий
24.05.2024 17:35 Ответить
Чим алкоголь кращий за канабіс?
**********
показать весь комментарий
24.05.2024 18:05 Ответить
під алкоголем можна працювати, і навіть якщо робота нудна і є досвід як її робити то день проходить веселіше, можна навіть робити творчу роботу в тому числі і колективну..(правда на ранок може стати смішно або бо соромно від того що ви там навигадували)... Можна керувати особовим складом, але так щоб не було чути перегару...

А що можна зробити під канабісом??? хіба що ржати як дебіл і розмалювати стіни балончиком...
По п'яні може виникнтути бажання намалювати лише один малюнок на стіні..це слово з 3-х букв..і то вельми рідко
показать весь комментарий
24.05.2024 19:44 Ответить
показать весь комментарий
24.05.2024 17:53 Ответить
Що не зробиш , заради перемоги...))) потужний крок зеленої команди..
показать весь комментарий
24.05.2024 17:16 Ответить
Вот теперь следите за руками. Кто будет выращивать и продавать наркомам марихуану под видом "медицинского канабиса". Наверное, те, кто сформулировали 5 важнейших (для них) вопросов, включая этот вместо того, чтобы готовить страну к войне с Ху#лом, которая уже шла много лет к тому времени, и дальнейшее развитие этих событий ни у кого, у кого есть хоть немного мозгов (таких нашлось до 25%) сомнений не вызывало.
показать весь комментарий
24.05.2024 17:20 Ответить
показать весь комментарий
24.05.2024 17:24 Ответить
показать весь комментарий
24.05.2024 17:26 Ответить
Ото вже в ОПі ''запачичать'', димітиме з усіх вікон
показать весь комментарий
24.05.2024 17:20 Ответить
Їм такими, які накурені канабісом легше управляти.
показать весь комментарий
24.05.2024 17:22 Ответить
Якраз в усіх тоталітарних країнах канабіс заборонений, а от алкоголь - будь ласка. Бо якраз синяками управляти просто; набагато простіше, ніж тими, хто може креативно поглянути на світ.
показать весь комментарий
24.05.2024 18:08 Ответить
Всі країни в світі є тоталітарні. Зніміть свої рожеві окуляри. З людей у всіх країнах роблять бидло щоб тримати в стойлі.
показать весь комментарий
24.05.2024 18:13 Ответить
"Іностранниє развєдчікі усілєнно охотятся за любітєлямі випіть!" Плакат 1959 року.

показать весь комментарий
24.05.2024 18:32 Ответить
За це й випий
показать весь комментарий
24.05.2024 21:54 Ответить
ех, получу бронь с отлівом і на лікування канабісом в Трускавець
показать весь комментарий
24.05.2024 17:23 Ответить
Все. Пішов писати бізнес-план на грант для відкриття магазину для гровінга.
показать весь комментарий
24.05.2024 17:38 Ответить
Саме дебільна боротьба з маріхуаною, маком призвела до появи синтетичних наркотиків, які неминуче призводять до смерті мілліонів молодих людей.
показать весь комментарий
24.05.2024 17:40 Ответить
Людей знищують різними методаими. Куколду потрібен тупий, покірний раб.
показать весь комментарий
24.05.2024 17:46 Ответить
"Пьющіє школьнікі учатся хуже, чєм нєпьющіє".

показать весь комментарий
24.05.2024 18:37 Ответить
Торчки возрадувались
показать весь комментарий
24.05.2024 17:50 Ответить
МАРИХУАНА ВИПЕРЕДИЛА АЛКОГОЛЬ ЗА КІЛЬКІСТЮ ЩОДЕННИХ СПОЖИВАЧІВ У США У більшості штатів дозволено медичну або рекреаційну марихуану, ведеться робота з її легалізації на федеральному рівні.
УAssocated92 по 2022 рік показник щоденного або майже щоденного вживання марихуани на душу населення збільшився у 15 разів, пише
Assocated Press.
показать весь комментарий
24.05.2024 17:59 Ответить
З людей роблять бидло, бо ним легко управляти і маніпулювати.
показать весь комментарий
24.05.2024 18:09 Ответить
Бидло з людини робить горілчаний відділ супермаркета.
показать весь комментарий
24.05.2024 18:14 Ответить
"Господство капіталістов способствовало насаждєнію алкоголізЬма."

показать весь комментарий
24.05.2024 18:14 Ответить
Тепер вечірні звернення Зелі будуть починатися так.

показать весь комментарий
24.05.2024 18:05 Ответить
YES!!! Наконец, то ********* дошло. Водку запрещайте!
показать весь комментарий
24.05.2024 18:12 Ответить
Не запретят, накуренным и пьяным быдлом легко управлять и тарифи можно поднимать хоть каждый месяц.
показать весь комментарий
24.05.2024 18:15 Ответить
"Яд самогона отравляєт здоровьє трудящіхся".

показать весь комментарий
24.05.2024 18:22 Ответить
Включите C 2 H 5 OH! пруха попрет!
показать весь комментарий
24.05.2024 18:32 Ответить
Для кончених дегенератів, які тут відписалися у темі, я пояснюю: що медичний канабіс немає нічого спільного з наркотою у бариг. Медичний канабіс - це ліки, які прописують лікарем для хворих наприклад на рак в останніх фазах, або для людей які зазнали істотних ушкодженнь тіла (поранень, ампутацій і тд) для полегшення їхніх мук. В усіх цивілізованих країнах, медичний канабіс легальний.
показать весь комментарий
24.05.2024 18:48 Ответить
Якщо слідувати вашій логіці, то таких людей потрібно пристрелити, для полегшення мук. Куди вас диявол уже завів, це фінал.
показать весь комментарий
24.05.2024 19:36 Ответить
Людині дається біль, щоб вона продовжувала боротись, а ви душогуби і це хочете відняти.
показать весь комментарий
24.05.2024 19:43 Ответить
Дай Бог тобі та твоїм рідним ту біль... Борітесь.
показать весь комментарий
25.05.2024 20:26 Ответить
Да им пофиг. Пост оплачивается. Срут по любому поводу.
показать весь комментарий
25.05.2024 20:25 Ответить
А ще можливо накурених буде легше бусифікувати, бо вони далеко не втечуть. Сьогоднішнім пузатим "спартанцям" важко тверезого догнати і скрутити.
показать весь комментарий
24.05.2024 19:41 Ответить
Алкоголь європейцям, канабіс чуркам...кацапам технічніо-господарські рідини
показать весь комментарий
24.05.2024 19:48 Ответить
Кабміну більше ***** чимсь займатися ніж канабісом? Бідкались шо нема голосів для прийняття чогось.
На канабіс зібралися. Слуги підтянулись?????
Люди, шо Ви наробили у 19???
показать весь комментарий
24.05.2024 21:51 Ответить
 
 