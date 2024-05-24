Кабмин исключил каннабис из списка тяжелых наркотиков
Правительство исключило каннабис из списка тяжелых наркотиков.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.
"Внесены изменения в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, утвержденного постановлением КМУ от 06.05.2000 N 770, во исполнение требований ЗУ N 3528-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственного регулирования оборота растений рода конопли (Cannabis) для использования в учебных целях, образовательной, научной и научно-технической деятельности, производства наркотических средств, психотропных веществ и лекарственных средств с целью расширения доступа пациентов к необходимому лечению".
Исключены каннабис, смола каннабиса, экстракты и настойки каннабиса из списка особо опасных наркотических средств, оборот которых запрещен, и тетрагидроканнабинол из списка опасных психотропных веществ, оборот которых запрещен, и включены их в список растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, оборот которых допускается для использования в учебных целях, образовательной, научной и научно-технической деятельности, в производстве наркотических средств, психотропных веществ и лекарственных средств для дальнейшего применения в медицинской практике
Предусмотрено, что эти изменения вступают в силу с 16.08.2024.
Установлено, что с 16.02.2027 предельно допустимое содержание концентрации тетрагидроканнабинола в высушенной соломе конопли для промышленных целей не превышает 0,3 процента", - рассказал он.
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Поздоровте себе!
Он в Америці легалізація маріхуани привела до того, що кількість курців стрибком перевищила кількість споживачів алкоголю.
Вра!
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А що можна зробити під канабісом??? хіба що ржати як дебіл і розмалювати стіни балончиком...
По п'яні може виникнтути бажання намалювати лише один малюнок на стіні..це слово з 3-х букв..і то вельми рідко
УAssocated92 по 2022 рік показник щоденного або майже щоденного вживання марихуани на душу населення збільшився у 15 разів, пише
Assocated Press.
На канабіс зібралися. Слуги підтянулись?????
Люди, шо Ви наробили у 19???