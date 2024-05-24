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Кабмін виключив канабіс зі списку тяжких наркотиків

Медичний канабіс

Уряд виключив канабіс зі списку тяжких наркотиків.

Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.

"Внесено зміни до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою КМУ від 06.05.2000 N 770, на виконання вимог ЗУ N 3528-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) для використання у навчальних цілях, освітній, науковій та науково-технічній діяльності, виробництва наркотичних засобів, психотропних речовин та лікарських засобів з метою розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Легалізація медичного канабісу: МОЗ підготувало всі нормативні акти для запуску роботи закону

Виключено канабіс, смолу канабісу, екстракти і настойки канабісу зі списку особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, та тетрагідроканнабінол зі списку небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, та включено їх до списку рослин, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини, обіг яких допускається для використання в навчальних цілях, освітній, науковій та науково-технічній діяльності, у виробництві наркотичних засобів, психотропних речовин та лікарських засобів для подальшого застосування в медичній практиці.

Передбачено, що ці зміни набирають чинності з 16.08.2024.

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Встановлено, що з 16.02.2027 гранично допустимий вміст концентрації тетрагідроканнабінолу у висушеній соломі конопель для промислових цілей не перевищує 0,3 відсотка", - розповів він.

Тарас Мельничук про канабіс

Автор: 

Кабмін (14078) наркотики (1447) канабіс (67)


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Топ коментарі
+10
Це для того щоб щоб найвеличніший вже не скривався і прям на людях міг собі курнути?
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24.05.2024 17:12
+9
Чим алкоголь кращий за канабіс?
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24.05.2024 17:23
+8
Я например каннабис не употребляю, а алкоголь - с незавидной регулярностью. И тем не менее должен признать что не помню чтобы компания, которая пыхнула - в ней кто то взял топор и порубил остальных. А после водки - да хоть каждый день. Я уж не говорю о том что каннабиоиды можно использовать как лекарство, а спирт как лекарство - только наружно.
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24.05.2024 17:35
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Це для того щоб щоб найвеличніший вже не скривався і прям на людях міг собі курнути?
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24.05.2024 17:12 Відповісти
Думаю, що "великі кукловоди" людей по світу деградовують і перетворюють в біомасу свиней, задля того, щоб ними було легко управляти і маніпулювати, заради власного збагачення і інших "хотєлок". Погодитесь, безумним, слабодухим, накуреним канабісом ідіотом легко управляти і маніпулювати.
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24.05.2024 17:20 Відповісти
Цє була , для ЗЕШАПІТОЛІЯ🤢🤡🎪 -проблема №1 ‼️ ЩОБ вже нанюхались до окачюріння , так як МАРОДЕРИТИ !
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24.05.2024 18:49 Відповісти
Малацці!
Поздоровте себе!
Он в Америці легалізація маріхуани привела до того, що кількість курців стрибком перевищила кількість споживачів алкоголю.
Вра!
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24.05.2024 17:14 Відповісти
Чим алкоголь кращий за канабіс?
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24.05.2024 17:23 Відповісти
Та нічим. Навіть гірший.
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24.05.2024 17:35 Відповісти
А чого тоді такий наєзд на курців звичайного тютюну? Я думаю, що після випалення декількох цигарок ще ніхто ні на кого руку не піднімав, не вбивав, не влаштовував ДТП та не знущався в сім'ї та т.і. А от після виптого шмурдяка чи викуреного дурману таке як кажуть часто-густо. Тільки чогось наєзд на ціни алкашки і тютюну різні. Пачка цигарок дорожче ніж півлітри шмурдяка. Давно живу, але такого ще не бачив...
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24.05.2024 17:56 Відповісти
Я например каннабис не употребляю, а алкоголь - с незавидной регулярностью. И тем не менее должен признать что не помню чтобы компания, которая пыхнула - в ней кто то взял топор и порубил остальных. А после водки - да хоть каждый день. Я уж не говорю о том что каннабиоиды можно использовать как лекарство, а спирт как лекарство - только наружно.
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24.05.2024 17:35 Відповісти
Чим алкоголь кращий за канабіс?
**********
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24.05.2024 18:05 Відповісти
під алкоголем можна працювати, і навіть якщо робота нудна і є досвід як її робити то день проходить веселіше, можна навіть робити творчу роботу в тому числі і колективну..(правда на ранок може стати смішно або бо соромно від того що ви там навигадували)... Можна керувати особовим складом, але так щоб не було чути перегару...

А що можна зробити під канабісом??? хіба що ржати як дебіл і розмалювати стіни балончиком...
По п'яні може виникнтути бажання намалювати лише один малюнок на стіні..це слово з 3-х букв..і то вельми рідко
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24.05.2024 19:44 Відповісти
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24.05.2024 17:53 Відповісти
Що не зробиш , заради перемоги...))) потужний крок зеленої команди..
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24.05.2024 17:16 Відповісти
Вот теперь следите за руками. Кто будет выращивать и продавать наркомам марихуану под видом "медицинского канабиса". Наверное, те, кто сформулировали 5 важнейших (для них) вопросов, включая этот вместо того, чтобы готовить страну к войне с Ху#лом, которая уже шла много лет к тому времени, и дальнейшее развитие этих событий ни у кого, у кого есть хоть немного мозгов (таких нашлось до 25%) сомнений не вызывало.
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24.05.2024 17:20 Відповісти
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24.05.2024 17:24 Відповісти
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24.05.2024 17:26 Відповісти
Ото вже в ОПі ''запачичать'', димітиме з усіх вікон
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24.05.2024 17:20 Відповісти
Їм такими, які накурені канабісом легше управляти.
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24.05.2024 17:22 Відповісти
Якраз в усіх тоталітарних країнах канабіс заборонений, а от алкоголь - будь ласка. Бо якраз синяками управляти просто; набагато простіше, ніж тими, хто може креативно поглянути на світ.
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24.05.2024 18:08 Відповісти
Всі країни в світі є тоталітарні. Зніміть свої рожеві окуляри. З людей у всіх країнах роблять бидло щоб тримати в стойлі.
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24.05.2024 18:13 Відповісти
"Іностранниє развєдчікі усілєнно охотятся за любітєлямі випіть!" Плакат 1959 року.

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24.05.2024 18:32 Відповісти
За це й випий
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24.05.2024 21:54 Відповісти
ех, получу бронь с отлівом і на лікування канабісом в Трускавець
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24.05.2024 17:23 Відповісти
Все. Пішов писати бізнес-план на грант для відкриття магазину для гровінга.
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24.05.2024 17:38 Відповісти
Саме дебільна боротьба з маріхуаною, маком призвела до появи синтетичних наркотиків, які неминуче призводять до смерті мілліонів молодих людей.
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24.05.2024 17:40 Відповісти
Людей знищують різними методаими. Куколду потрібен тупий, покірний раб.
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24.05.2024 17:46 Відповісти
"Пьющіє школьнікі учатся хуже, чєм нєпьющіє".

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24.05.2024 18:37 Відповісти
Торчки возрадувались
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24.05.2024 17:50 Відповісти
МАРИХУАНА ВИПЕРЕДИЛА АЛКОГОЛЬ ЗА КІЛЬКІСТЮ ЩОДЕННИХ СПОЖИВАЧІВ У США У більшості штатів дозволено медичну або рекреаційну марихуану, ведеться робота з її легалізації на федеральному рівні.
УAssocated92 по 2022 рік показник щоденного або майже щоденного вживання марихуани на душу населення збільшився у 15 разів, пише
Assocated Press.
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24.05.2024 17:59 Відповісти
З людей роблять бидло, бо ним легко управляти і маніпулювати.
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24.05.2024 18:09 Відповісти
Бидло з людини робить горілчаний відділ супермаркета.
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24.05.2024 18:14 Відповісти
"Господство капіталістов способствовало насаждєнію алкоголізЬма."

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24.05.2024 18:14 Відповісти
Тепер вечірні звернення Зелі будуть починатися так.

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24.05.2024 18:05 Відповісти
YES!!! Наконец, то ********* дошло. Водку запрещайте!
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24.05.2024 18:12 Відповісти
Не запретят, накуренным и пьяным быдлом легко управлять и тарифи можно поднимать хоть каждый месяц.
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24.05.2024 18:15 Відповісти
"Яд самогона отравляєт здоровьє трудящіхся".

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24.05.2024 18:22 Відповісти
Включите C 2 H 5 OH! пруха попрет!
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24.05.2024 18:32 Відповісти
Для кончених дегенератів, які тут відписалися у темі, я пояснюю: що медичний канабіс немає нічого спільного з наркотою у бариг. Медичний канабіс - це ліки, які прописують лікарем для хворих наприклад на рак в останніх фазах, або для людей які зазнали істотних ушкодженнь тіла (поранень, ампутацій і тд) для полегшення їхніх мук. В усіх цивілізованих країнах, медичний канабіс легальний.
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24.05.2024 18:48 Відповісти
Якщо слідувати вашій логіці, то таких людей потрібно пристрелити, для полегшення мук. Куди вас диявол уже завів, це фінал.
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24.05.2024 19:36 Відповісти
Людині дається біль, щоб вона продовжувала боротись, а ви душогуби і це хочете відняти.
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24.05.2024 19:43 Відповісти
Дай Бог тобі та твоїм рідним ту біль... Борітесь.
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25.05.2024 20:26 Відповісти
Да им пофиг. Пост оплачивается. Срут по любому поводу.
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25.05.2024 20:25 Відповісти
А ще можливо накурених буде легше бусифікувати, бо вони далеко не втечуть. Сьогоднішнім пузатим "спартанцям" важко тверезого догнати і скрутити.
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24.05.2024 19:41 Відповісти
Алкоголь європейцям, канабіс чуркам...кацапам технічніо-господарські рідини
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24.05.2024 19:48 Відповісти
Кабміну більше ***** чимсь займатися ніж канабісом? Бідкались шо нема голосів для прийняття чогось.
На канабіс зібралися. Слуги підтянулись?????
Люди, шо Ви наробили у 19???
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24.05.2024 21:51 Відповісти
 
 