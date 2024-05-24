Кабмін виключив канабіс зі списку тяжких наркотиків
Уряд виключив канабіс зі списку тяжких наркотиків.
Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.
"Внесено зміни до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою КМУ від 06.05.2000 N 770, на виконання вимог ЗУ N 3528-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) для використання у навчальних цілях, освітній, науковій та науково-технічній діяльності, виробництва наркотичних засобів, психотропних речовин та лікарських засобів з метою розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування".
Виключено канабіс, смолу канабісу, екстракти і настойки канабісу зі списку особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, та тетрагідроканнабінол зі списку небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, та включено їх до списку рослин, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини, обіг яких допускається для використання в навчальних цілях, освітній, науковій та науково-технічній діяльності, у виробництві наркотичних засобів, психотропних речовин та лікарських засобів для подальшого застосування в медичній практиці.
Передбачено, що ці зміни набирають чинності з 16.08.2024.
Встановлено, що з 16.02.2027 гранично допустимий вміст концентрації тетрагідроканнабінолу у висушеній соломі конопель для промислових цілей не перевищує 0,3 відсотка", - розповів він.
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Поздоровте себе!
Он в Америці легалізація маріхуани привела до того, що кількість курців стрибком перевищила кількість споживачів алкоголю.
Вра!
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А що можна зробити під канабісом??? хіба що ржати як дебіл і розмалювати стіни балончиком...
По п'яні може виникнтути бажання намалювати лише один малюнок на стіні..це слово з 3-х букв..і то вельми рідко
УAssocated92 по 2022 рік показник щоденного або майже щоденного вживання марихуани на душу населення збільшився у 15 разів, пише
Assocated Press.
На канабіс зібралися. Слуги підтянулись?????
Люди, шо Ви наробили у 19???