43% украинцев положительно относятся к легализации медицинского каннабиса, - опрос КМИС

Более 40% граждан Украины одобряют легализацию медицинского каннабиса.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

Респондентам задавали вопросы с тремя различными формулировками:

отношение к легализации медицинского каннабиса в целом, без дополнительных объяснений или детализации (базовый вариант);

отношение к легализации медицинского каннабиса с акцентом на том, что это облегчит боль многим пациентам (в частности, тем, кто имеет онкологические заболевания и раненым военнослужащим);

отношение к легализации медицинского каннабиса с уточнением, что речь идет о легком наркотике - марихуане.

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Так, в ответе на первый вопрос 43% украинцев отвечают, что они относятся положительно к легализации медицинского каннабиса. Почти втрое меньше респондентов (16%) ответили, что они относятся отрицательно. При этом 41% респондентов имеют либо нейтральное, либо неопределенное отношение.

"В случае вопроса, где мы "уточняли", что речь идет о легком наркотике - марихуане, показатели одобрения оказались достаточно похожими. Так, 45% в такой формулировке ответили, что они положительно относятся к легализации (разница по сравнению с базовым вопросом - в пределах статистической погрешности). В то же время доля противников хоть и статистически значимо (сверх погрешности) выше, но все равно составляет всего 23%. Еще 32% имеют нейтральное или неопределенное отношение", - отметили социологи.

В ответе на третий вопрос большинство украинцев - 57% - одобряют легализацию медицинского каннабиса. Лишь 14% все равно имеют негативное отношение, а еще 28% имеют нейтральное или неопределенное отношение.

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Напомним, с 16 августа в Украине начал действовать закон о легализации медицинского каннабиса. Закон приняли, чтобы регулировать оборот каннабиса в медицинской, промышленной и научной деятельности.

Опрошено 1067 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (подконтрольная Правительству Украины территория). Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, которая контролировалась Правительством Украины. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время из 1067 респондентов 22 до 24 февраля 2022 года проживали на территории, которая сейчас оккупирована), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,5% - для показателей, близких к 5%.

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