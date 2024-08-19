43% украинцев положительно относятся к легализации медицинского каннабиса, - опрос КМИС
Более 40% граждан Украины одобряют легализацию медицинского каннабиса.
Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.
Респондентам задавали вопросы с тремя различными формулировками:
- отношение к легализации медицинского каннабиса в целом, без дополнительных объяснений или детализации (базовый вариант);
- отношение к легализации медицинского каннабиса с акцентом на том, что это облегчит боль многим пациентам (в частности, тем, кто имеет онкологические заболевания и раненым военнослужащим);
- отношение к легализации медицинского каннабиса с уточнением, что речь идет о легком наркотике - марихуане.
Так, в ответе на первый вопрос 43% украинцев отвечают, что они относятся положительно к легализации медицинского каннабиса. Почти втрое меньше респондентов (16%) ответили, что они относятся отрицательно. При этом 41% респондентов имеют либо нейтральное, либо неопределенное отношение.
"В случае вопроса, где мы "уточняли", что речь идет о легком наркотике - марихуане, показатели одобрения оказались достаточно похожими. Так, 45% в такой формулировке ответили, что они положительно относятся к легализации (разница по сравнению с базовым вопросом - в пределах статистической погрешности). В то же время доля противников хоть и статистически значимо (сверх погрешности) выше, но все равно составляет всего 23%. Еще 32% имеют нейтральное или неопределенное отношение", - отметили социологи.
В ответе на третий вопрос большинство украинцев - 57% - одобряют легализацию медицинского каннабиса. Лишь 14% все равно имеют негативное отношение, а еще 28% имеют нейтральное или неопределенное отношение.
Напомним, с 16 августа в Украине начал действовать закон о легализации медицинского каннабиса. Закон приняли, чтобы регулировать оборот каннабиса в медицинской, промышленной и научной деятельности.
Опрошено 1067 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (подконтрольная Правительству Украины территория). Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, которая контролировалась Правительством Украины. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время из 1067 респондентов 22 до 24 февраля 2022 года проживали на территории, которая сейчас оккупирована), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.
Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,5% - для показателей, близких к 5%.
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Візьміть статистику по ********* і вбивствам під дією алкоголю і під дією марихуани і порівняйте - під марихуаною людина зовсім не агресивна, навіть навпаки - весела, щаслива і привітна. А скільки ДТП через синьку?
То ж ви або хрестика зніміть або труси вдягайте...
Я - алергік Тому обмежений деякими речами на час вживання антигіствмінів Наприклад не працюю з дреллю чи іншими ріжучими електроінструментами Мені тоді не можна управлять транспортом Те ж саме стосується і вживання тієї ж маріхуани Саме про це я сказав А ти "Сам придумав Сам сказав І сам собі повірив!"
Тому згодна з вами на всі 300% тільки під цілодобовим наглядом.
Рік тому через комітет ВР та департамент мерії мені вдалося встановити вірний діагноз. Але тепер це вже стало невилікавним.
А Ви не вірте, може рукожопі лікарі й Вам такого нафантазують
бо манія то слово з психіатрії, до наркоти не має відношення
а оскільки трава не наркотик то сам роби висновки
Ви ж самі пишете, що в медицині використовують опіум та героїн. При цьому в нас немає законів про медичний героїн чи медичний опіум.
Можна посилання будь ласка?
Про внесення змін до Закону України
"Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних
речовин, їх аналогів і прекурсорів"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 36, ст.317 )
P.S. зверніть увагу, закон від 1999 року.
Бо це прикметник інтересанти злочинного бізнесу додали виключно , що їм доволили вирощувати грасс в необмежанних нічим кількостях .
Історія наркоманії лише знає одне - до 50% торчків починали свій "трудовий стаж" наркомана саме з "курні Васька , ти чито не пацан, ти чито тьолка ?!"
Зара нова замануха для критичних ідійотів , що не мають "критичного мислення" ....
Ці хвойди користуються сердечністю та сентементальністю українців по відношенню до вояк на передку й додають для реклами грасса такий додаток "для пораненних" . Це мерзотна практика .
Бо якщо пораненний повернется з фронту й побачить молодших братів й сестер у стані "ламання" , то він й жити не захочем (можливо) . Для пораненних треба інша процедура -- лікарь в шпиталю пише в історії лікування -- "потребує вживання канабісу" й це дає нагоду бійцю отримувати канабіс у аптеці .
Бо цей закон доведе стан в країні , що грас будуть пропонувати й в школа , й у лікарнях й не лікарі й аптекарі , а ділери й дрібні злочинці .
Й це дійсно так , але вони навмистно забувають одну дрібнесеньку детальку . Бо мова йде не про принципи того , що требо забороняти вживати , а навпаки . Справа в тому , що цивілізованний світ рухається в іншом напрямку .
А це напрямок обмежання місць де можно вільно й без обмежень вживати алкоголь , різні токсичні й напів токсичні речовини . А ці обмежання йдуть по різним напрямкам . В Лондоні палити можно лише у себе в дома . Вживати алкоголь , ніде
в публічних місцяк , крім барів й ресторанів . Усе більше клубів теж забороняют ...
Й тільки в нас ЗЕ-наволоч , в яких не мизкив нема , а ні совісті , а не просто душі -- вони рухаються в бік анархії . Тобто усе в необмежанних кількостях : й ширка , й гральні автомати в кожній школі . А копіювати з Нідерландів в першу чергу требо їх рівень життя . Їх низкий рівень злочинності , їх мінімальна агресія у підлітків . А тут в нас ВІЙНА , тут в нас комуналка коштує 40-60% від статків ... Й що головне -- вони дають неомірянно нічим вирощувати замість картоплі й буряків -- коноплю . Це просто криворозкі "пацанчікі" дорвалися до державного кирма й рулять -- як це огидливо .Зара набіжуть різні "інтересанти" й почнуть доводити , мовляв то морфін був , то була "кока" , то був йще "герич" . Але грасс мовляв , це легкий , майже цигарки , легший за алкоголь ...
Й це дійсно так , але вони навмистно забувають одну дрібнесеньку детальку . Бо мова йде не про принципи того , що требо забороняти вживати , а навпаки . Справа в тому , що цивілізованний світ рухається в іншом напрямку .
А це напрямок обмежання місць де можно вільно й без обмежень вживати алкоголь , різні токсичні й напів токсичні речовини . А ці обмежання йдуть по різним напрямкам . В Лондоні палити можно лише у себе в дома . Вживати алкоголь , ніде
в публічних місцяк , крім барів й ресторанів . Усе більше клубів теж забороняют ...
Й тільки в нас ЗЕ-наволоч , в яких не мизкив нема , а ні совісті , а не просто душі -- вони рухаються в бік анархії . Тобто усе в необмежанних кількостях : й ширка , й гральні автомати в кожній школі . А копіювати з Нідерландів в першу чергу требо їх рівень життя . Їх низкий рівень злочинності , їх мінімальна агресія у підлітків . А тут в нас ВІЙНА , тут в нас комуналка коштує 40-60% від статків ... Й що головне -- вони дають неомірянно нічим вирощувати замість картоплі й буряків -- коноплю . Це просто криворозкі "пацанчікі" дорвалися до державного кирма й рулять -- як це огидливо .
Лише нагадаю , що через лікаря йще з 2000 року усі потрібні закони для "онкохворих" и тим більш "пораненних" вже існували .
Це закон лише легалізую вирощування цього дурмана в астрономічних кількостях . Так само , як було з гральними автоматами . Які тепер будуть й в школах теж . Як продаж (а спочатку роздача) "плану" по школах .
заборонимо молоко!
сумно це...
А как насчет того что героиновым наркоманам теперь не надо с утра бегать и воровать, грабить и убивать людей, что бы получить дозу?
начинается родинаначинали конченные нарики?
тож розуміємо хто проти легалайзу
Крім того , людство рухається до більш гуманого відношення до хомлесів , до психічно хворих й залежних від чогось людей ...
Але ж чомусь певні українці вважають , що "заходу" требо переймати саме сумнівне , саме шкідливе , що може бути .
Багато українців жодного співчуття не мають а ні до безхатьків , а ні до жебраків , а ні до хворих на психічний розлад . В тому числі до наркомав , до граманів й інших . Кажуть , мовляв , то їх проблема, а якщо це підлітки , то їх батьків .
Але що віднізнає ******** політиків й цивілізованних -- вони дуже прагнуть робити щось не для себе , не для свого кола , а для самих слабих , самих незахищенних . Бо у вільному світі це мовітон бути безсердечною людиною й таким чином цинічно ламати життя певних категорій людей "через коліно" . Саме тому забороняють рекламу алкоголю , рекламу тютюну , забороняють вживати усе це на робочому місті ...
А канабіс , це легкий наркотик , й тільки неадекватна людина може на тій підставі , що в первних препаратах може бути морфін , може бути змеїні отрути дозволити вільно ВИРОЩУВАТИ В НІЧИМ НЕОБМЕЖАННИХ КІЛЬКОСТЯ той легкий наркотик . Це ознака абсолютного невігластва .
Український патріот такого не може підтримувати , бо патріотизм це йще крім свього іншого любов не до абстрактного народу , а до максимальної кільсті пересічних громадян . Це братерство -- в братерство , це в тому числі не втопити більш слабкого , а його підтримати ...
Майте сердце , майте мизки . Це крім всього йще підточить позиції сільского господарства . Бо вирощувати кономплю це й легше й вигіднійше . Там було в Колумбії -- де чудова земля й чудовий клімат . Але жителі Меделіна й досі не повернулися до традиційних культур !
вивчіть питання потім пишіть таки ессе 😁
Тобто , мені гомерично забавні твої спроби оціночним судженням навісити на мене ярлики . Бажаєшь спростувати (?) -- аргументи на стіл ...
навчись спілкуватись для початку