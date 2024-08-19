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43% украинцев положительно относятся к легализации медицинского каннабиса, - опрос КМИС

Ставлення українців до легалізації медичного канабісу

Более 40% граждан Украины одобряют легализацию медицинского каннабиса.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

Респондентам задавали вопросы с тремя различными формулировками:

  • отношение к легализации медицинского каннабиса в целом, без дополнительных объяснений или детализации (базовый вариант);
  • отношение к легализации медицинского каннабиса с акцентом на том, что это облегчит боль многим пациентам (в частности, тем, кто имеет онкологические заболевания и раненым военнослужащим);
  • отношение к легализации медицинского каннабиса с уточнением, что речь идет о легком наркотике - марихуане.

Также читайте: 46% украинцев выступают за уголовную ответственность за любое сотрудничество с оккупационными администрациями, - опрос

Так, в ответе на первый вопрос 43% украинцев отвечают, что они относятся положительно к легализации медицинского каннабиса. Почти втрое меньше респондентов (16%) ответили, что они относятся отрицательно. При этом 41% респондентов имеют либо нейтральное, либо неопределенное отношение.

"В случае вопроса, где мы "уточняли", что речь идет о легком наркотике - марихуане, показатели одобрения оказались достаточно похожими. Так, 45% в такой формулировке ответили, что они положительно относятся к легализации (разница по сравнению с базовым вопросом - в пределах статистической погрешности). В то же время доля противников хоть и статистически значимо (сверх погрешности) выше, но все равно составляет всего 23%. Еще 32% имеют нейтральное или неопределенное отношение", - отметили социологи.

В ответе на третий вопрос большинство украинцев - 57% - одобряют легализацию медицинского каннабиса. Лишь 14% все равно имеют негативное отношение, а еще 28% имеют нейтральное или неопределенное отношение.

Ставлення українців до легалізації канабісу

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин исключил каннабис из списка тяжелых наркотиков

Напомним, с 16 августа в Украине начал действовать закон о легализации медицинского каннабиса. Закон приняли, чтобы регулировать оборот каннабиса в медицинской, промышленной и научной деятельности.

Опрошено 1067 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (подконтрольная Правительству Украины территория). Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, которая контролировалась Правительством Украины. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время из 1067 респондентов 22 до 24 февраля 2022 года проживали на территории, которая сейчас оккупирована), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,5% - для показателей, близких к 5%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон о регулировании обращения медицинского каннабиса

Автор: 

опрос (2824) КМИС (329) каннабис (24)


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Топ комментарии
+9
А чого бути проти саме медичного канабісу?! Чомусь нікого не дивує що у медицині використовують препарати на основі опіуму чи героїну, а от саме канабіс чомусь став поперек горлянки. Якщо ви такі то відмовляйтесь від анестезії під час операцій, видалення зубів й т.п. Сприймайте біль натурально! А тут просто заспокійлива дія з мінімумом негативних наслідків!!!
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19.08.2024 13:07
+6
начебто українці адекватиніші за кацапів але якщо мова за геїв чи канабіс чи проституцію - вилазить совок та кацапщина неосвічена у каментах...
сумно це...
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19.08.2024 13:25
+5
Прийняли закон? Прийняли... Значить - будем жить з ним Головне - щоб хворі вдома лікувалися - а не вешталися між людьми після "лікування"...
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19.08.2024 13:04
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Правила форума Совет форумчан
І це тіки легкі наркомани. А скіки ще сидять на важких препаратах. Звісно цей лекторат підтримує свого ***********.
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19.08.2024 13:01 Ответить
Прийняли закон? Прийняли... Значить - будем жить з ним Головне - щоб хворі вдома лікувалися - а не вешталися між людьми після "лікування"...
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19.08.2024 13:04 Ответить
а ти з якого будуна тут обмежуєш права громадян на пересування? 😁
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19.08.2024 13:16 Ответить
Синку! ІДИ в... школу!
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19.08.2024 14:03 Ответить
І вілмовляйтесь хлопці від анестезії, бо вона уся на базі наркотиків. Рвіть та лікуйте собі зуби без цих "шкідливих" ліків у порівнянні із котрими канабіс це як цукорок!
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19.08.2024 13:17 Ответить
це кацапщина - не аналізувати інформацію самостійно, а волати штампами з пропаганди
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19.08.2024 13:20 Ответить
Анестезія - то не системне лікування.
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19.08.2024 13:25 Ответить
коли болі постійні, то виписують ліки на основі тих же канабіодів, і вони дорогі, тому якщо по рецепту і дешево, то які проблеми.
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19.08.2024 13:50 Ответить
Ключове слово "виписують ліки". А тут майже дозволили наркоманцію. Ви просто не розумієте, як вона швидко пошириться у суспільстві і серед молоді. Будуть кричати і кусати лікті, коли їх діти в школі почнуть вживати нароктики. А так, це поки піарний хід Боневтіка, який ще проводив опитування на виборах. Це лехторат Боневтіка на наступних виборах - наркомани, бо військові, вчителі, медики і водії більше за цих шахраїв не проголосують.
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19.08.2024 13:58 Ответить
От німці та нідерландці дурні разом с чехами що лігазували.Ну той що, що в них зарплати в 10 разів більше ніж в Україні та освіта найкраща в світі. Доречі, алкоголь та тютюн також наркотик, ще гірше ніж трава але продається легально на кожному кроці.
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19.08.2024 15:04 Ответить
хто хоче той наркоту знаходить і без цього закону і шмаль і хімію всяку. від цього зкону дурі більше на базарі не стане. наркомани ж нікуди не діваються, а у нас і кримінальна відповідальність за виготовлення і продаж є, і що це змінює?
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19.08.2024 16:10 Ответить
Марихуана не викликає залежності, а от алкоголь - так, тому варто було б заборонити міцні алкогольні напої. Конопля - це мільярди гривень в кишені СБУ в обхід бюджету, і всі хто проти легалізації канабісу - на підсосі наших корумпованих структур безпеки.
Візьміть статистику по ********* і вбивствам під дією алкоголю і під дією марихуани і порівняйте - під марихуаною людина зовсім не агресивна, навіть навпаки - весела, щаслива і привітна. А скільки ДТП через синьку?
То ж ви або хрестика зніміть або труси вдягайте...
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19.08.2024 16:46 Ответить
За рецептом теж недешево. Але, що фігово, через війну в нас багато поранених, а без них їм неможна. З іншої сторони ПТСР + канабіноїди без нагляду - погано скінчитись може..
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19.08.2024 14:02 Ответить
"Віталіку"! Розумні люди - якщо мають сумніви - перепитують Дурні завжди впевнені в своїй правоті Ти ж не знаєш моєї позиції стосовно наркотичних препаратів Але чомусь впевнений - що я проти них взагалі! Отак "ляпнув штаньми об асфальт" - не подумавши А я сиджу і думаю: "Він дурний - чи придурюється"?
Я - алергік Тому обмежений деякими речами на час вживання антигіствмінів Наприклад не працюю з дреллю чи іншими ріжучими електроінструментами Мені тоді не можна управлять транспортом Те ж саме стосується і вживання тієї ж маріхуани Саме про це я сказав А ти "Сам придумав Сам сказав І сам собі повірив!"
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19.08.2024 14:00 Ответить
Або під час))) мені під час і післа ковіду для зняття болю взагалі морфіни 4 місяці кололи ударними дозами..добре, що я не ходила - то звізда які глюки мене накривали. І табли ще. Ледь дочекалась, поки випишуть..щоб злізти...

Тому згодна з вами на всі 300% тільки під цілодобовим наглядом.
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19.08.2024 13:24 Ответить
Фантазія у Вас багата. Але потрібні ще знання, щоб історія правдоподібною здавалася
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19.08.2024 13:28 Ответить
То у Вас вона багата. Якщо думаєте, що якщо з Вами такого небуло, то значить взагалі такого неможе бути. Після ковіду мене, заперли в тубдиспансер. Поставивши хибний діагноз. Каверни курця в легенях прийняли за туберкульозні. А це були наслідки ковіду, як й полінейропатія, яку вони поглибили невірним лікуванням, що привело до втрати мної здатності ходити. Бо провели протитуберкульозну хімеотерапію кортикостероїдами. Без морфінів всі сустави викручувало, а до шкіри неможна було доторкнутись. Навіть від звичайної ковдри боляче. З морфіну злізла сама. Достатньо легко, якщо є мета.

Рік тому через комітет ВР та департамент мерії мені вдалося встановити вірний діагноз. Але тепер це вже стало невилікавним.

А Ви не вірте, може рукожопі лікарі й Вам такого нафантазують
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19.08.2024 13:47 Ответить
нема такого слова наркоман, є наркозалежний
бо манія то слово з психіатрії, до наркоти не має відношення

а оскільки трава не наркотик то сам роби висновки
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19.08.2024 13:18 Ответить
Це у лікарів, *********** - наркозалежні. У мене - наркоман.
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19.08.2024 13:21 Ответить
Молодець! "Я не алкоголік! Я просто "залежний від алкогольних напоїв"!"
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20.08.2024 05:30 Ответить
95 квартал,взагалі перебуває в ейфорії
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19.08.2024 13:03 Ответить
не п.здіть ніхто і не опитував
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19.08.2024 13:06 Ответить
То у вас просто памʼять коротка. Нагадати про передвиборчу епопею з наркотестом в "Євролаб"?
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19.08.2024 13:25 Ответить
А чого бути проти саме медичного канабісу?! Чомусь нікого не дивує що у медицині використовують препарати на основі опіуму чи героїну, а от саме канабіс чомусь став поперек горлянки. Якщо ви такі то відмовляйтесь від анестезії під час операцій, видалення зубів й т.п. Сприймайте біль натурально! А тут просто заспокійлива дія з мінімумом негативних наслідків!!!
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19.08.2024 13:07 Ответить
Використання медичного канабісу людей не дивує. Дивує те що для цього треба окремий закон.
Ви ж самі пишете, що в медицині використовують опіум та героїн. При цьому в нас немає законів про медичний героїн чи медичний опіум.
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19.08.2024 13:18 Ответить
Потрібен закон бо є під забороною, що прописано було у інших законодавчих нормах і люди за вживання та зберігання отримували строки. Тож без закону ніяк!
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19.08.2024 13:20 Ответить
Чому тоді не внести поправки у вже існуючі закони?
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19.08.2024 13:29 Ответить
це різні класи речовин зараз
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19.08.2024 13:21 Ответить
Але ж існує закон про виробництво,сертифікацію,реалізацію та кримінальна відповідальність стосовно опіоїдів. Вас це ж не дивує? Так і цей закон регламентує використання медичного канабісу. Вочевидь, у Вашому житті не було випадків,коли лікар відколює опіоїднї препарати хворому, а потім нумерацію кожної ампули вносить в протокол, а пусту ампулу знає під особисте зобов'язання.
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19.08.2024 13:43 Ответить
існує закон про виробництво,сертифікацію,реалізацію та кримінальна відповідальність стосовно опіоїдів

Можна посилання будь ласка?
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19.08.2024 22:39 Ответить
З А К О Н У К Р А Ї Н И


Про внесення змін до Закону України
"Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних
речовин, їх аналогів і прекурсорів"


( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 36, ст.317 )
P.S. зверніть увагу, закон від 1999 року.
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20.08.2024 07:10 Ответить
Всю інформацію Ви ,як і я, можете знайти на сайті ВР України, за запитом " обіг наркотичних препаратів на території України". До речі, там і зрозумієте, чому потрібні до різних препаратів різні закони. Не дякуйте)).
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20.08.2024 07:22 Ответить
Не існує на плантаціях у селах ніякої познаки , який там grass -- чи він комерційний , чи він "медичний" , чи він позаматочний .

Бо це прикметник інтересанти злочинного бізнесу додали виключно , що їм доволили вирощувати грасс в необмежанних нічим кількостях .

Історія наркоманії лише знає одне - до 50% торчків починали свій "трудовий стаж" наркомана саме з "курні Васька , ти чито не пацан, ти чито тьолка ?!"

Зара нова замануха для критичних ідійотів , що не мають "критичного мислення" ....

Ці хвойди користуються сердечністю та сентементальністю українців по відношенню до вояк на передку й додають для реклами грасса такий додаток "для пораненних" . Це мерзотна практика .

Бо якщо пораненний повернется з фронту й побачить молодших братів й сестер у стані "ламання" , то він й жити не захочем (можливо) . Для пораненних треба інша процедура -- лікарь в шпиталю пише в історії лікування -- "потребує вживання канабісу" й це дає нагоду бійцю отримувати канабіс у аптеці .
Бо цей закон доведе стан в країні , що грас будуть пропонувати й в школа , й у лікарнях й не лікарі й аптекарі , а ділери й дрібні злочинці .
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19.08.2024 13:25 Ответить
В часи Бісмарка та Наполеона ІІІ між францією та Прусією точилася війна У середовищі наркологів вона має неофіційну назву "перша наркоманська" Німецькі фармакологи запропонували військовим морфій Не тільки як обезболююче при пораненнях - а й для "підбадьорювання" при тривалих фізичних навантаженнях Пруські солдати були набагато витриваліші від французських І Прусія перемогла! Але закінчилася війна І сотні тисяч "морфієзалежних" повернулися до мирного життя І сталася катастрофа! Злочини на грунті наркоманії (як при "зриванні картуза" - так і для добування наркотиків чи коштів на їх придбання) залили країну Самогубства Психози Німецькі лікарі "за голову схопилися" А тут ще й кокаїн в аптеках з"явився - як "ліки від нежитю" Другий сплеск - І Світова війна "Окопний коктейль" - суміш горілки з кокаїном Ну а третій - ІІ Світова - німецький "первітин" і японські "кошачі очки" А потім лікарі мучилися з купою наркоманів - після війни
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20.08.2024 05:42 Ответить
Зара набіжуть різні "інтересанти" й почнуть доводити , мовляв то морфін був , то була "кока" , то був йще "герич" . Але грасс мовляв , це легкий , майже цигарки , легший за алкоголь ...
Й це дійсно так , але вони навмистно забувають одну дрібнесеньку детальку . Бо мова йде не про принципи того , що требо забороняти вживати , а навпаки . Справа в тому , що цивілізованний світ рухається в іншом напрямку .
А це напрямок обмежання місць де можно вільно й без обмежень вживати алкоголь , різні токсичні й напів токсичні речовини . А ці обмежання йдуть по різним напрямкам . В Лондоні палити можно лише у себе в дома . Вживати алкоголь , ніде
в публічних місцяк , крім барів й ресторанів . Усе більше клубів теж забороняют ...
Й тільки в нас ЗЕ-наволоч , в яких не мизкив нема , а ні совісті , а не просто душі -- вони рухаються в бік анархії . Тобто усе в необмежанних кількостях : й ширка , й гральні автомати в кожній школі . А копіювати з Нідерландів в першу чергу требо їх рівень життя . Їх низкий рівень злочинності , їх мінімальна агресія у підлітків . А тут в нас ВІЙНА , тут в нас комуналка коштує 40-60% від статків ... Й що головне -- вони дають неомірянно нічим вирощувати замість картоплі й буряків -- коноплю . Це просто криворозкі "пацанчікі" дорвалися до державного кирма й рулять -- як це огидливо .Зара набіжуть різні "інтересанти" й почнуть доводити , мовляв то морфін був , то була "кока" , то був йще "герич" . Але грасс мовляв , це легкий , майже цигарки , легший за алкоголь ...
Й це дійсно так , але вони навмистно забувають одну дрібнесеньку детальку . Бо мова йде не про принципи того , що требо забороняти вживати , а навпаки . Справа в тому , що цивілізованний світ рухається в іншом напрямку .
А це напрямок обмежання місць де можно вільно й без обмежень вживати алкоголь , різні токсичні й напів токсичні речовини . А ці обмежання йдуть по різним напрямкам . В Лондоні палити можно лише у себе в дома . Вживати алкоголь , ніде
в публічних місцяк , крім барів й ресторанів . Усе більше клубів теж забороняют ...
Й тільки в нас ЗЕ-наволоч , в яких не мизкив нема , а ні совісті , а не просто душі -- вони рухаються в бік анархії . Тобто усе в необмежанних кількостях : й ширка , й гральні автомати в кожній школі . А копіювати з Нідерландів в першу чергу требо їх рівень життя . Їх низкий рівень злочинності , їх мінімальна агресія у підлітків . А тут в нас ВІЙНА , тут в нас комуналка коштує 40-60% від статків ... Й що головне -- вони дають неомірянно нічим вирощувати замість картоплі й буряків -- коноплю . Це просто криворозкі "пацанчікі" дорвалися до державного кирма й рулять -- як це огидливо .
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20.08.2024 12:41 Ответить
43% українців позитивно ставляться до легалізації медичного канабісу, інші 57% його не вживають.
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19.08.2024 13:09 Ответить
Опитування провидилось у верховнй раді і в ОПе президента виключно?.. Тоді мало було б більше. Або решта не зрозуміла питання...
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19.08.2024 13:10 Ответить
60% поточних торчків у світі починали "трудовий шлях" нарокомана саме з канабісу , або "плану" , або "грасу" -- а чи він був "мединчий" , чи "метричний" , чи "матрічний" історія наркоманії про це згадує ... бо хіба важливо як називати "залежністі" ?!

Лише нагадаю , що через лікаря йще з 2000 року усі потрібні закони для "онкохворих" и тим більш "пораненних" вже існували .

Це закон лише легалізую вирощування цього дурмана в астрономічних кількостях . Так само , як було з гральними автоматами . Які тепер будуть й в школах теж . Як продаж (а спочатку роздача) "плану" по школах .
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19.08.2024 13:11 Ответить
усі злодії починали з грудного молока
заборонимо молоко!
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19.08.2024 13:23 Ответить
Як ще Жванецький колись казав - "Може варто щось у консерваторії підправити?"
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19.08.2024 13:27 Ответить
Бабця Жулька проти,бо вона сидить на коксі,падла...
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19.08.2024 13:14 Ответить
Цікаво,чи застосовується медичний канабіс у онкохворих в Ізраїлі? Це риторичне питання. В очевидь,так. То хто Вам дав право полишати онкохворих в Україні без медичного канабісу? P.S. хто вживав наркотики,той так і вживає. Чи був той закон,чи ні. Я із 43%.

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19.08.2024 13:20 Ответить
начебто українці адекватиніші за кацапів але якщо мова за геїв чи канабіс чи проституцію - вилазить совок та кацапщина неосвічена у каментах...
сумно це...
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19.08.2024 13:25 Ответить
Жартівливі коменти модераотр видалив. Тому серьозно. Просто погугліть список країн, де дозволений канабіс. І я навіть не про Нідерланди, де ти можеш прийти, купити і пихнути коли забажаєш. В цілій купі досить цивілізованих країн вже це давно легалізовано. Чи ви дісно думаєте, що в Україні для бажаючих є якісь проблеми його придбати навіть зараз? Чи ви думаєте, що в Україні зараз немає наркоманів, тому що канабіс (рівно як і інші наркотики) заборонений?
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19.08.2024 13:32 Ответить
Дуже необхідна тема для легалізації канабісу для слугориг. Паспорти деяких держав вже отримали, мільярдии накрали на допомозі військовим, залишивши їх майже голими і босими, залишилося узаконити вживання коноплі наркоманам від слугориг і їм виборцям. Вчителі, військові, даунбасята і водії вже на брехню не піддадуться, так влада заграє з наркоманами, а їх на Батьківщині Боневтіка дуже багато. отже основна маса виборців Зе на наступних виборах - накомани і сектанти російської церкви УПЦ. Вони будуть памятати, що Боневтік вибивав їм Томос, але отримав термос, коли направлялв делегацію до Вселенського патріарха. А де тут українці? Більше 10 мільйонів втекли до Європи та інших країн і декілька мільйонів на фронті, ще одна частина ховається по підвалах і ще дуже велика частина навіки відпочива\ на цвинтарях, які розрослися по всій Україні, бо вони зробили себе разом у 2019 році.
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19.08.2024 13:45 Ответить
Знаєте чому у тварюк конопля заборонена? Бо накурена людина починає сумніватися і ставити незручні питання. З синяками простіше: випустив пойло типу "Путінки", і синяки без сумнівів і зайвих питань ковтають ті помиї, які їм під виглядом інформації наливають. А коноплю, коли вона заборонена, продають часто ті самі торгаші, що й важкими наркотиками торгують. Тому і траплятися часто, що люди пересихають на важке гівно. Уявіть собі, що в магазині б поруч з горілкою шприци з широкою і амфітамін на вагу б продавали, і синяки постійно перетиналися з наркоманами. Напевно похмілля (наприклад перед роботою) багато б хто з них спробувало зняти за допомогою засоби, що діє моментально і не дає перегару.
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19.08.2024 13:46 Ответить
Тю, а чьо тока кацапские алики, а кацапские язвенники разве не хотят , шобы им стукнуло по безмозглой башке?
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19.08.2024 14:36 Ответить
Одне заспокоюе, що бiльшiсть - проти дурману... ЗЫ... А звiдки цi 45% поцiновувачiв марiванны взялися, до прийняття закону. Выходить вони незаконно ласували, довбнi... Також мене заспокоюе , що цi 45% в тому чи iншому ступенi, вiд вживання наркоти - вже амнезiйники, тому не будуть пам`тати , що тре голосувати за головного нарiка, як той би того хтiв... Але ж бо не на ту клячу телепень поставив ставки.
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19.08.2024 14:13 Ответить
А что ты думаешь по поводу заместительной метадоновой терапии?
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19.08.2024 14:23 Ответить
Kак к методу снижения риска заражения ВИЧ-инфекцией? Да не смешите мои капцi... ну, вы и пернул об 45% нариков.
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19.08.2024 14:28 Ответить
Профилакактика вич это конечно хорошо.
А как насчет того что героиновым наркоманам теперь не надо с утра бегать и воровать, грабить и убивать людей, что бы получить дозу?
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19.08.2024 14:34 Ответить
А как насчет, шо каждый незабвенный хап, с каждым разом должен увеличиваться в геометрической прогрессии... И где вы видите в этом не воровать, Чи вам лечебную лохань с дурью подтянут к дому?
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19.08.2024 14:41 Ответить
ви не шарите, канабіс не потребує збільшення доз
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19.08.2024 14:56 Ответить
О, типовий знавець... Ну-ка, ну-ка, расскажите мне с чего начинается родина начинали конченные нарики?
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19.08.2024 15:04 Ответить
ЗЫ... У главзеба спросите с чегоон начинал...
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19.08.2024 15:19 Ответить
Насколько я знаю, им дают достаточную дозу. Они все равно дольше пяти лет не живут.
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19.08.2024 20:13 Ответить
Или про выдачу опиума людям которые умирают от очень болючих болезней?
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19.08.2024 14:25 Ответить
Пусть пример берут с Ален Делона, шоб не мучиться. И шобы окончательно не подсесть на термоядерный-случай, когда , шо там руки, челюстью как решетом в шеретовке будешь калатать.
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19.08.2024 14:32 Ответить
ШОооо!? Нечего не понял... Ну очень интересно. ))
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19.08.2024 14:36 Ответить
Делон просил дочь об эвтаназии.
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19.08.2024 14:43 Ответить
типовий кацап, пропонує одразу евтаназію
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19.08.2024 14:57 Ответить
Бульо-бульо, а такого ще не бульо... Делон, царство йому небесне, - кацап, Да вы знаете, шо он сделал выйти из прострации, когда узнал, шо кацапы пошли в открытую, и осудил их. Ще й сказав, що було б йому на 50 рочкiв меньше, вiн би схопив гвинтiвку та побiг би захищати Украiну.
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19.08.2024 15:09 Ответить
протверезійте потім заходьте на форум
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19.08.2024 15:38 Ответить
Наркомани нам не друзі
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19.08.2024 14:18 Ответить
Ось, кому-кому, а зебiльшi з Юлькою це знадобиться, бо подивiться на них - отакеннi гудки понаiдали. Мордяки вже - ширшi чим довшi... А це перевантаження суглобiв колiн. Рано чи пiзно, або вже, суглоби будуть болiти... а далi, з кожним хапком ("свiжого повiтря") - тiльки збiльшення дози.
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19.08.2024 14:24 Ответить
Я бы вообще все легализировал. Вон в США фентанил чистит ряды по 100 000 в год, больше молодежи мрет чем во Вьетнаме в 2 раза. И только за один год. Дарвин просто вне себя от радости. Такого усиления естественный отбор еще не имел.
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19.08.2024 14:25 Ответить
Це означає, що 43% українців дуже скоро будуть називати себе інвалідами з хронічним болем.
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19.08.2024 14:57 Ответить
Розкрию страшну таємницю. Придбати в Україні травку(гівняної якості) не проблема. Від слова взагалі... Між іншим алкоголь на 5 місці по залежності. Нікотин на 3-му. Канабіас аж на 10-му. І ще так склалось що завдяки забороні. Осередок розповсюдження саме кримінал. Де як раз і розповсюджують важкі наркотики в тому числі. І ще би було добре вам хоч почитати як діє канабіас. Від хорошої травки галюни не отримують. Поки в основі заборони легалізації я бачу тільки кримінал(який втратить дуже багато), і виробники алкоголю. Які втратять теж дуже багато.
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19.08.2024 15:27 Ответить
а кришує усе мусарня, як і повій
тож розуміємо хто проти легалайзу
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19.08.2024 15:39 Ответить
Ото на фото саме медичний канабіс?
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19.08.2024 20:50 Ответить
Почуйте , панове . Увесь світ рухається в бік більшого обмежання вживання алкоголю , нікотину й ініших в очевидь шкідливих для здороввя речовин .
Крім того , людство рухається до більш гуманого відношення до хомлесів , до психічно хворих й залежних від чогось людей ...
Але ж чомусь певні українці вважають , що "заходу" требо переймати саме сумнівне , саме шкідливе , що може бути .
Багато українців жодного співчуття не мають а ні до безхатьків , а ні до жебраків , а ні до хворих на психічний розлад . В тому числі до наркомав , до граманів й інших . Кажуть , мовляв , то їх проблема, а якщо це підлітки , то їх батьків .
Але що віднізнає ******** політиків й цивілізованних -- вони дуже прагнуть робити щось не для себе , не для свого кола , а для самих слабих , самих незахищенних . Бо у вільному світі це мовітон бути безсердечною людиною й таким чином цинічно ламати життя певних категорій людей "через коліно" . Саме тому забороняють рекламу алкоголю , рекламу тютюну , забороняють вживати усе це на робочому місті ...
А канабіс , це легкий наркотик , й тільки неадекватна людина може на тій підставі , що в первних препаратах може бути морфін , може бути змеїні отрути дозволити вільно ВИРОЩУВАТИ В НІЧИМ НЕОБМЕЖАННИХ КІЛЬКОСТЯ той легкий наркотик . Це ознака абсолютного невігластва .

Український патріот такого не може підтримувати , бо патріотизм це йще крім свього іншого любов не до абстрактного народу , а до максимальної кільсті пересічних громадян . Це братерство -- в братерство , це в тому числі не втопити більш слабкого , а його підтримати ...

Майте сердце , майте мизки . Це крім всього йще підточить позиції сільского господарства . Бо вирощувати кономплю це й легше й вигіднійше . Там було в Колумбії -- де чудова земля й чудовий клімат . Але жителі Меделіна й досі не повернулися до традиційних культур !
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19.08.2024 22:50 Ответить
у вас мізки забити пропагандою
вивчіть питання потім пишіть таки ессе 😁
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20.08.2024 06:03 Ответить
Послухай , дитинко , через те, що я дуже погано навіюваний я не став навіть вживачем алкоголю й тютюну йще так років 40 тому . Бо я абсолютний "логік" й на 100% контролюю свої емоції й навіть почутття . Але навколо мене люди з дуже тонкою емоційною організацією й я знаю як їм було складно ведвернутися від пляшки , від стресів . Емоційних переживань . Тютюново залежність , булємію моїх близких я так й не переміг . Як й не переміг зловживання сильних препаратів (нібито ліків) . Тому мені смішно чути від когось про "пропаганду" , бо я вірю тільки в науку й навіть про науку знаю немало не дуже сумних сторінок , коли травили Флемінга , травили Пастера , а угорця лікаря (Земмельвейса, Игнац Филипа), що першим у світі запропонував анти-септики , першим мив щильно руки після "анатомки" його довели "вчені" до психлікарні й самогубства . Але ж все одно , медицині не існує ніякої , крім доказовою медицини . Усе інше як раз й є поле для осіб яких легко зомбувати . Й усякі "народні" рецепти від гарячки на грунті конопляних стеблів .
Тобто , мені гомерично забавні твої спроби оціночним судженням навісити на мене ярлики . Бажаєшь спростувати (?) -- аргументи на стіл ...
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20.08.2024 11:24 Ответить
дитинка у тебе в яйцях
навчись спілкуватись для початку
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20.08.2024 11:38 Ответить
 
 