64% українців вважають День Незалежності найбільш важливим нерелігійним святом, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Ставлення українських громадян до Дня Незалежності України з 2013 до 2024 радикально змінилося. Наразі 24 серпня є найважливішим нерелігійним святом для українців.

Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

Соціологи зазначають, що у 2013 році це свято було найбільш важливим чи улюбленим для 12% українців, а у 2024 році - для 64% громадян.

У 2013 це було одним з найменш популярних свят (менш популярним був лише День Конституції), а зараз День Незалежності - одне з трьох найбільш популярних свят в Україні, поступається лише двом головним релігійним святам. Причому найбільш значні зміни відбулися після широкомасштабного вторгнення РФ.

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Незалежність підтримують 90-95% українців

За даними КМІС, станом на лютий 2013 року (тобто майже за рік до Революції Гідності) абсолютна більшість українців (81%) підтримували Незалежність України (прагнули об’єднання з Росією – 16%).

У 1990-х роках у середньому 64% підтримували Незалежність і 32% хотіли об’єднання з Росією, у 2000-х роках у середньому 73% підтримували Незалежність і 23% хотіли об’єднання з Росією.

Наразі ж показник тих, хто виступає за Незалежність (нижня межа), становить не менше 87% (а частка тих, хто прагне об’єднання з Росією, становить 0,3%). Крім цього, зараз 13% не визначилися із своєю відповіддю на запитання.

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Як наголошують соціологи, ці люди як могли вагатися і наближатися до табору противників Незалежності, так і вагатися щодо формату відносин з Росією, але підтримувати Незалежність.

"На нашу думку, більшість із них насправді є прихильниками Незалежності й скоріше вагаються, якою має бути конфігурація відносин з Росією (між Незалежною Україною і Росією). Тому фактичний рівень підтримки незалежності вищий за зазначені 87% і, скоріше за все, становить не менше 90-95%", - додали у КМІС.

Згідно з даними досліджень КМІС, у 2024 році більшість населення України святкує Великдень (Пасху) та Різдво Христове як найбільш популярні свята, з відсотком у 70% та 68% відповідно. А далі йде день Незалежності України – 64%. Наступним за популярністю є День захисників і захисниць України (58%).





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