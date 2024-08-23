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64% українців вважають День Незалежності найбільш важливим нерелігійним святом, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Динаміка ставлення українців до Дня Незалежності

Ставлення українських громадян до Дня Незалежності України з 2013 до 2024 радикально змінилося. Наразі 24 серпня є найважливішим нерелігійним святом для українців.

Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

Соціологи зазначають, що у 2013 році це свято було найбільш важливим чи улюбленим для 12% українців, а у 2024 році - для 64% громадян.

У 2013 це було одним з найменш популярних свят (менш популярним був лише День Конституції), а зараз День Незалежності - одне з трьох найбільш популярних свят в Україні, поступається лише двом головним релігійним святам. Причому найбільш значні зміни відбулися після широкомасштабного вторгнення РФ.

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Незалежність підтримують 90-95% українців

За даними КМІС, станом на лютий 2013 року (тобто майже за рік до Революції Гідності) абсолютна більшість українців (81%) підтримували Незалежність України (прагнули об’єднання з Росією – 16%).

У 1990-х роках у середньому 64% підтримували Незалежність і 32% хотіли об’єднання з Росією, у 2000-х роках у середньому 73% підтримували Незалежність і 23% хотіли об’єднання з Росією.

Незалежність підтримують 90-95% українців

Наразі ж показник тих, хто виступає за Незалежність (нижня межа), становить не менше 87% (а частка тих, хто прагне об’єднання з Росією, становить 0,3%). Крім цього, зараз 13% не визначилися із своєю відповіддю на запитання.

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Як наголошують соціологи, ці люди як могли вагатися і наближатися до табору противників Незалежності, так і вагатися щодо формату відносин з Росією, але підтримувати Незалежність.

"На нашу думку, більшість із них насправді є прихильниками Незалежності й скоріше вагаються, якою має бути конфігурація відносин з Росією (між Незалежною Україною і Росією). Тому фактичний рівень підтримки незалежності вищий за зазначені 87% і, скоріше за все, становить не менше 90-95%", - додали у КМІС.

Згідно з даними досліджень КМІС, у 2024 році більшість населення України святкує Великдень (Пасху) та Різдво Христове як найбільш популярні свята, з відсотком у 70% та 68% відповідно. А далі йде день Незалежності України – 64%. Наступним за популярністю є День захисників і захисниць України (58%).

Динаміка ставлення українців до Дня Незалежності
Динаміка ставлення українців до Дня Незалежності

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Автор: 

День Незалежності (701) опитування (1925) КМІС (333)


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Топ коментарі
+3
Свято є а незалежност ще нема.
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23.08.2024 11:40
+3
Незалежність просто так не з'являється. ЇЇ виборюють Герої.
Вона буде. Обов'язково.
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23.08.2024 12:04
+2
Брахманський Великдень в Україні більш, як тисячу років святкують...
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23.08.2024 11:40
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Ви ще ШОУ зробіть на Хрещатику..в честь приїзду Моді
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23.08.2024 11:38 Відповісти
Брахманський Великдень в Україні більш, як тисячу років святкують...
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23.08.2024 11:40 Відповісти
Свято є а незалежност ще нема.
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23.08.2024 11:40 Відповісти
Незалежність просто так не з'являється. ЇЇ виборюють Герої.
Вона буде. Обов'язково.
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23.08.2024 12:04 Відповісти
Незалежність це взяття на себе відповідальності, а в українців щось не дуже виходить обирати відповідальних управлінців у владу. Частіше туди потрапляють "Я вам ничево не должен" з відповідним результатом для країни.
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27.08.2024 07:38 Відповісти
Вся цифірь танцює в районі 66. Колись давно одна із господарок КМІСУ торгувалась із помошніками бабушки української корупції за опитування. Попало в інтернет, торгувались за кожну цифру. Визначили ціну у 4 косаря за разове. А за календарні рейтинги оплата була додатковою. Ці конторки так і живуть за подаянія. А Дерьмак поставив на рейки постійної роботи на замовлення.
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23.08.2024 11:44 Відповісти
порівняйте, як святкували при Пороху, і як при Кловані ...
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23.08.2024 11:45 Відповісти
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23.08.2024 12:01 Відповісти
Кожен рік шкодую, що крило комуняк на чолі з Кравчуком тоді змінило назву з "День відновлення незалежності".
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23.08.2024 12:06 Відповісти
Да, комуняк тоді треба було як в Балтії, під люстрацію і щоб жодне комуняцьке рило не могло б бути нікуди вибране чи зайняти посаду навіть керівника осбб. Нажаль, комуняка Кравчук так трясся з сво посаду, що не зробив цього, та й посаду президента не зберіг.
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23.08.2024 12:36 Відповісти
день перемоги? Ще не всі совкодрочери вимерли.
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23.08.2024 12:06 Відповісти
Підтримую, найголовніше свято.
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23.08.2024 12:34 Відповісти
 
 