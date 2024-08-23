РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8669 посетителей онлайн
Новости
1 307 13

64% украинцев считают День Независимости наиболее важным нерелигиозным праздником, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Динаміка ставлення українців до Дня Незалежності

Отношение украинских граждан ко Дню Независимости Украины с 2013 до 2024 радикально изменилось. Сейчас 24 августа является важнейшим нерелигиозным праздником для украинцев.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

Социологи отмечают, что в 2013 году этот праздник был наиболее важным или любимым для 12% украинцев, а в 2024 году - для 64% граждан.

В 2013 это был один из наименее популярных праздников (менее популярным был только День Конституции), а сейчас День Независимости - один из трех наиболее популярных праздников в Украине, уступающий лишь двум главным религиозным праздникам. Причем наиболее значительные изменения произошли после широкомасштабного вторжения РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 43% украинцев положительно относятся к легализации медицинского каннабиса, - опрос КМИС

Независимость поддерживают 90-95% украинцев

По данным КМИС, по состоянию на февраль 2013 года (то есть почти за год до Революции Достоинства) абсолютное большинство украинцев (81%) поддерживали Независимость Украины (стремились к объединению с Россией - 16%).

В 1990-х годах в среднем 64% поддерживали Независимость и 32% хотели объединения с Россией, в 2000-х годах в среднем 73% поддерживали Независимость и 23% хотели объединения с Россией.

Незалежність підтримують 90-95% українців

Сейчас же показатель тех, кто выступает за Независимость (нижняя граница), составляет не менее 87% (а доля тех, кто стремится к объединению с Россией, составляет 0,3%). Кроме этого, сейчас 13% не определились со своим ответом на вопрос.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На День Флага и День Независимости есть высокая вероятность обстрелов со стороны РФ, - Нацполиция

Как отмечают социологи, эти люди как могли колебаться и приближаться к лагерю противников Независимости, так и колебаться относительно формата отношений с Россией, но поддерживать Независимость.

"По нашему мнению, большинство из них на самом деле являются сторонниками Независимости и скорее колеблются, какой должна быть конфигурация отношений с Россией (между Независимой Украиной и Россией). Поэтому фактический уровень поддержки независимости выше указанных 87% и, скорее всего, составляет не менее 90-95%", - добавили в КМИС.

Согласно данным исследований КМИС, в 2024 году большинство населения Украины празднует Пасху (Пасху) и Рождество Христово как наиболее популярные праздники, с процентом в 70% и 68% соответственно. А дальше идет день Независимости Украины - 64%. Следующим по популярности является День защитников и защитниц Украины (58%).

Динаміка ставлення українців до Дня Незалежності
Динаміка ставлення українців до Дня Незалежності

Читайте: 57% украинцев считают, что война будет продолжаться еще долго, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

День Независимости (1196) опрос (2820) КМИС (328)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+3
Свято є а незалежност ще нема.
показать весь комментарий
23.08.2024 11:40
+3
Незалежність просто так не з'являється. ЇЇ виборюють Герої.
Вона буде. Обов'язково.
показать весь комментарий
23.08.2024 12:04
+2
Брахманський Великдень в Україні більш, як тисячу років святкують...
показать весь комментарий
23.08.2024 11:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ви ще ШОУ зробіть на Хрещатику..в честь приїзду Моді
показать весь комментарий
23.08.2024 11:38 Ответить
Брахманський Великдень в Україні більш, як тисячу років святкують...
показать весь комментарий
23.08.2024 11:40 Ответить
Свято є а незалежност ще нема.
показать весь комментарий
23.08.2024 11:40 Ответить
Незалежність просто так не з'являється. ЇЇ виборюють Герої.
Вона буде. Обов'язково.
показать весь комментарий
23.08.2024 12:04 Ответить
Незалежність це взяття на себе відповідальності, а в українців щось не дуже виходить обирати відповідальних управлінців у владу. Частіше туди потрапляють "Я вам ничево не должен" з відповідним результатом для країни.
показать весь комментарий
27.08.2024 07:38 Ответить
Вся цифірь танцює в районі 66. Колись давно одна із господарок КМІСУ торгувалась із помошніками бабушки української корупції за опитування. Попало в інтернет, торгувались за кожну цифру. Визначили ціну у 4 косаря за разове. А за календарні рейтинги оплата була додатковою. Ці конторки так і живуть за подаянія. А Дерьмак поставив на рейки постійної роботи на замовлення.
показать весь комментарий
23.08.2024 11:44 Ответить
порівняйте, як святкували при Пороху, і як при Кловані ...
показать весь комментарий
23.08.2024 11:45 Ответить
показать весь комментарий
23.08.2024 12:01 Ответить
Кожен рік шкодую, що крило комуняк на чолі з Кравчуком тоді змінило назву з "День відновлення незалежності".
показать весь комментарий
23.08.2024 12:06 Ответить
Да, комуняк тоді треба було як в Балтії, під люстрацію і щоб жодне комуняцьке рило не могло б бути нікуди вибране чи зайняти посаду навіть керівника осбб. Нажаль, комуняка Кравчук так трясся з сво посаду, що не зробив цього, та й посаду президента не зберіг.
показать весь комментарий
23.08.2024 12:36 Ответить
день перемоги? Ще не всі совкодрочери вимерли.
показать весь комментарий
23.08.2024 12:06 Ответить
Підтримую, найголовніше свято.
показать весь комментарий
23.08.2024 12:34 Ответить
 
 