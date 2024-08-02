57% украинцев считают, что война будет продолжаться еще долго, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
Более половины граждан Украины считает, что война будет продолжаться еще долго.
Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.
Так, 14% респондентов верят, что война закончится за 6-12 месяцев, 18% - что за 1-2 года, а 17% считают, что война продлится еще 2-5 лет.
В то же время 8% считают, что боевые действия будут продолжаться более 5 лет.
Более трети опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.
Социологи КМИС опросили 2 508 респондентов с 8 по 25 мая 2024 года. Случайная погрешность для национальной выборки не превышает 2.2%
Топ комментарии
+6 Mikola Mazurenko
показать весь комментарий02.08.2024 12:37
+6 ZoV KobZona
показать весь комментарий02.08.2024 12:54
+5 Светлана Круп
показать весь комментарий02.08.2024 13:48
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Навіть зєлєбоби починають щось відчувати
а, кміс продовжує навалювати!
і саме цікаве, що ми це обговорюємо.
тобто, таки засрали нам мізки.
які, в сраку, опитування під час війни?
військовий стан, на все діє, а на ці маніпуляції, не діє?
Це десь так і є, а там як карта ляже.
"А що скаже на це Степан Андрійович?"
Степан Андрійович вбивав москаля за Україну десь на Західній Україні.
Тепер фронт далеко посунувся в напрямку кремля - вбиваємо москаля на Донбасі. 👍
Чи може за москалів у Казахстані?
Хто ти - незнайомець?
1) Сколько ещё лет не будет выборов, если война продлится ещё 10-20-30-50 лет?
2) Почему выборы в период войны "невозможны", когда во всех странах они были?
3) Почему тогда возможен "референдум" о сдаче Ху#лу территорий, а выборы- нет?
а подібних до себе ... А потому отримують