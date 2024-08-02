РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4928 посетителей онлайн
Новости Война
2 580 24

57% украинцев считают, что война будет продолжаться еще долго, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Українці розповіли думки щодо того, скільки ще триватиме війна

Более половины граждан Украины считает, что война будет продолжаться еще долго.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

Так, 14% респондентов верят, что война закончится за 6-12 месяцев, 18% - что за 1-2 года, а 17% считают, что война продлится еще 2-5 лет.

В то же время 8% считают, что боевые действия будут продолжаться более 5 лет.

Более трети опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

Українці розповіли думки щодо того, скільки ще триватиме війна
Українці розповіли думки щодо того, скільки ще триватиме війна

Социологи КМИС опросили 2 508 респондентов с 8 по 25 мая 2024 года. Случайная погрешность для национальной выборки не превышает 2.2%

Читайте: 72% украинцев считают, что выборы нужно провести после войны, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

опрос (2820) КМИС (328)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
З зелею буде тривати до його смерті. Називається узурпація влади чи переворот.
показать весь комментарий
02.08.2024 12:37
+6
Лучше проведите опрос по следующим пунктам:
1) Сколько ещё лет не будет выборов, если война продлится ещё 10-20-30-50 лет?
2) Почему выборы в период войны "невозможны", когда во всех странах они были?
3) Почему тогда возможен "референдум" о сдаче Ху#лу территорий, а выборы- нет?
показать весь комментарий
02.08.2024 12:54
+5
Для "довго" ів України вже немає ні ресурсів, ні людей. Пару ще таких років і країна колапсує до знищення, за допомогою зелені. Але, здається, стаду по фіг, вмикати мізки воно навіть не намагається.
показать весь комментарий
02.08.2024 13:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Доходить потроху...
Навіть зєлєбоби починають щось відчувати
показать весь комментарий
02.08.2024 12:04 Ответить
З зелею буде тривати до його смерті. Називається узурпація влади чи переворот.
показать весь комментарий
02.08.2024 12:37 Ответить
З жукосироком закінчиться швидко.Покладе всі наші елітні війська, розведе руки і всьо.
показать весь комментарий
02.08.2024 12:06 Ответить
путлєр розклав до 2028 - але шось вони прискорились
показать весь комментарий
02.08.2024 12:08 Ответить
Війна не буде ні довгою ні короткою війна буде до тогог часу поки кацапскі війска будуть на території України,ні перемир'я ні припинення війни ні заглядання в очі з метою там побачити мир це на змінить
показать весь комментарий
02.08.2024 12:16 Ответить
Війна буде поки Україні вистачає людських ресурсів стримувати прорив. Не більше, ні менше.
показать весь комментарий
02.08.2024 14:21 Ответить
гигиги...
а, кміс продовжує навалювати!
і саме цікаве, що ми це обговорюємо.
тобто, таки засрали нам мізки.

які, в сраку, опитування під час війни?
військовий стан, на все діє, а на ці маніпуляції, не діє?
показать весь комментарий
02.08.2024 12:26 Ответить
вважають, що війна триватиме ще 2-5 років. Джерело:
Це десь так і є, а там як карта ляже.
показать весь комментарий
02.08.2024 12:28 Ответить
Боротьба українців за незалежність триває понад 360 років і триватиме доки не зникне Моськовська орда (Російська імперія,СРСР,РФ) !!))
показать весь комментарий
02.08.2024 12:45 Ответить
Ти якийсь упоротий, приплів сюди союз до якого раша має відношення таке як і ми. Це була інша країна і ********* не слід ліпити до неї, та і війна довго не триватиме бо виснажені всі.
показать весь комментарий
02.08.2024 13:36 Ответить
Розпад імперії,це довготривалий,але незворотній,історичний процес!!Розпад Російської імперії вже триває понад 100 років,РІ вже втратила понад 25% території та понад 50% населення!! СРСР це залишки РІ після першого етапа,РФ-це залишки від РІ після другого етапа розпаду!! Процес розпада триває!!))
показать весь комментарий
02.08.2024 13:51 Ответить
Повторюсь: есть ложь, наглая ложь и статистика. Доверяйте своему сердцу
показать весь комментарий
02.08.2024 12:50 Ответить
В цьому випадку потрібно ставити контрольне питання:
"А що скаже на це Степан Андрійович?"
показать весь комментарий
02.08.2024 12:56 Ответить
Он уже ничего не скажет. Царство ему небесное. Идеаллистические лозунги 100 летней давности хороши. Да только сегодняшние реалии весьма грустны
показать весь комментарий
02.08.2024 13:34 Ответить
Чому ж?
Степан Андрійович вбивав москаля за Україну десь на Західній Україні.
Тепер фронт далеко посунувся в напрямку кремля - вбиваємо москаля на Донбасі. 👍
показать весь комментарий
02.08.2024 22:33 Ответить
Це у тебе а у нас Тарас Григорович.
показать весь комментарий
02.08.2024 13:37 Ответить
А шо Тарас Григорович воював проти москалів?
Чи може за москалів у Казахстані?
Хто ти - незнайомець?
показать весь комментарий
02.08.2024 22:36 Ответить
Лучше проведите опрос по следующим пунктам:
1) Сколько ещё лет не будет выборов, если война продлится ещё 10-20-30-50 лет?
2) Почему выборы в период войны "невозможны", когда во всех странах они были?
3) Почему тогда возможен "референдум" о сдаче Ху#лу территорий, а выборы- нет?
показать весь комментарий
02.08.2024 12:54 Ответить
На жаль , люди вибирають до влади не найкращих , найдостойніших ,
а подібних до себе ... А потому отримують
показать весь комментарий
02.08.2024 13:05 Ответить
Невже й досі не дойшло, що вибори то Фількіна грамота а при владі сидить вже 30 років одне й те ж саме кодло.
показать весь комментарий
02.08.2024 13:39 Ответить
війна у такому вигляді буде тривати поки захід зможе і буде давати гроші та зброю. Погано те, що для різних каст населення вона триває по різному: для прикоритних, військових командирів - золота ера, для мобілізованих - вічність. Для інших очікування
показать весь комментарий
02.08.2024 13:33 Ответить
Для "довго" ів України вже немає ні ресурсів, ні людей. Пару ще таких років і країна колапсує до знищення, за допомогою зелені. Але, здається, стаду по фіг, вмикати мізки воно навіть не намагається.
показать весь комментарий
02.08.2024 13:48 Ответить
Або вічна війна, або капітуляція. Інші варіанти - це різні різновиди брехні.
показать весь комментарий
02.08.2024 15:31 Ответить
Війна буде ще довго, навіть довше ніж думають самі безнадійні песимисти. І няка демагогія від Zєльонського на це не вплине.
показать весь комментарий
02.08.2024 14:40 Ответить
 
 