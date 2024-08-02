57% украинцев считают, что война будет продолжаться еще долго, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Более половины граждан Украины считает, что война будет продолжаться еще долго.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

Так, 14% респондентов верят, что война закончится за 6-12 месяцев, 18% - что за 1-2 года, а 17% считают, что война продлится еще 2-5 лет.

В то же время 8% считают, что боевые действия будут продолжаться более 5 лет.

Более трети опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.





Социологи КМИС опросили 2 508 респондентов с 8 по 25 мая 2024 года. Случайная погрешность для национальной выборки не превышает 2.2%

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