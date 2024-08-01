72% украинцев считают, что выборы нужно провести после войны, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Большинство граждан Украины не поддерживают проведение выборов до конца войны.

Об этом свидетельствует опрос КМИС, информирует Цензор.НЕТ.

24% граждан считают, что власть должна провести выборы до окончания войны.

В то же время 72% опрошенных придерживаются мнения, что выборы до окончания действия военного положения и боевых действий проводить нельзя.

Социологи КМИС опросили 2 508 респондентов с 8 по 25 мая 2024 года. Случайная погрешность для национальной выборки не превышает 2.2%

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