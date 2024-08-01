72% украинцев считают, что выборы нужно провести после войны, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
Большинство граждан Украины не поддерживают проведение выборов до конца войны.
Об этом свидетельствует опрос КМИС, информирует Цензор.НЕТ.
24% граждан считают, что власть должна провести выборы до окончания войны.
В то же время 72% опрошенных придерживаются мнения, что выборы до окончания действия военного положения и боевых действий проводить нельзя.
Социологи КМИС опросили 2 508 респондентов с 8 по 25 мая 2024 года. Случайная погрешность для национальной выборки не превышает 2.2%
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+48 Макс driver507
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2. Чому неможливо провести вибори? що заважає і що в цьому плані зміниться після закінчення війни (точніше з настанням перемир'я)
а чому у них вибори за распісанієм ?
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для неуважних: на дворі 1 серпня !
.
Але потім, придурковаті імбіцили, вирішили подарувати сонцесяйному можливість узурпувати владу
Обіцянки "перемир'я " і капітуляція як наслідок. Суцільна Буча і знищення України як держави і українців як нації.
72%... Чесно-чесно?
А по суті це явка з повинною хто замовник "опитування ". І хто капітуляцію пропагує в попередньому, такому ж, " опитуванні"...
Среди коллег по работе и знакомых (человек 25-30) только четверо за ЗЕ.
С теми же керманичами во главе продолжаем тоже самое, т.е. обороняемся и медленно оступаем разменивая территорию на потери противника...
Так чи ні? Так казали у 2019?
Там проценты наоборот
А вообще в социологии, чтобы получить правильный Ответ, надо задать правильно сформулированный вопрос
провести вибори необхідно для перемоги... але проблема в тому , що олігархічна система знову втюхає якогось вундеркінда і омана 2 ...
потрібен чіткий лідер нації що поведе за собою і буде водити 40+ поки не помре останній раб
Бо ця команда довіри не викликає.