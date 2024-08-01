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Новости Война
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72% украинцев считают, что выборы нужно провести после войны, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

вибори

Большинство граждан Украины не поддерживают проведение выборов до конца войны.

Об этом свидетельствует опрос КМИС, информирует Цензор.НЕТ.

24% граждан считают, что власть должна провести выборы до окончания войны.

В то же время 72% опрошенных придерживаются мнения, что выборы до окончания действия военного положения и боевых действий проводить нельзя.

72% громадян вважають, що вибори до закінчення війни проводити не можна

Социологи КМИС опросили 2 508 респондентов с 8 по 25 мая 2024 года. Случайная погрешность для национальной выборки не превышает 2.2%

Читайте также: 75% украинцев выступают за закрытые границы и визовый режим из РФ, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

выборы (24722) опрос (2820) КМИС (328)


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Топ комментарии
+48
72 відсотки, схоже, не розуміє, що за таких умов війна не закінчиться ніколи!
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01.08.2024 14:26
+44
при зеленському перемоги не буде. буде тільки здача України. думайте довбні....
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01.08.2024 14:30
+32
з 2014 по 2019 роки Парламент був схожий на демократичний, де існувала полєміка і можливість альтернативної думки! Парламент був стримуючим фактором для Президента, як і має бути в демократичній державі!
Але потім, придурковаті імбіцили, вирішили подарувати сонцесяйному можливість узурпувати владу
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01.08.2024 14:36
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Правила форума Совет форумчан
72 відсотки, схоже, не розуміє, що за таких умов війна не закінчиться ніколи!
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01.08.2024 14:26 Ответить
У вас є кращий варіант? Пропонуйте... 72% не підтримують Зе, вони просто розуміють, що вибори провести не можливо.
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01.08.2024 14:32 Ответить
кращій варіант? та будь який варіант кращий за безкінечну війну з узурпатором на чолі
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01.08.2024 14:33 Ответить
Давай тебе на Колиму, жінку твою оркам на потіху, а дітей на мясо в z-штурм як лугандонів? Підходить такий варіант?
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01.08.2024 14:37 Ответить
так це сонцесяйний бусічка мене захищає від гвалтування на колимі дітьми в зет-лугандонських штурмах?
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01.08.2024 14:39 Ответить
1. Що робити якщо війна не закінчиться в осяжному майбутньоу?
2. Чому неможливо провести вибори? що заважає і що в цьому плані зміниться після закінчення війни (точніше з настанням перемир'я)
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01.08.2024 15:23 Ответить
Що саме неможливо? Вибори під час війни провели у 2014 та 2019 роках. Що унеможливлює їх проведення зараз? (ну окрім небажання влади)
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01.08.2024 16:04 Ответить
Є досить багато хибних тез які лунають із всіх ротів. Що ніби щось не можливо провести. Склали відповідне законодавство або правила гри і все можливо. Виконувати деякі завдання звичайно складно. Так. Життя взагалі штука непроста. Тільки для чого оцим совковим істотам складні завдання? Складні правила. Це ж важка робота. Давай назад у варварство і кам'яний вік. Там все просто. Прості діалоги тіпа я ж не лох. Тупі анекдотики із квартала. Виборів немає, бо війна. Ну як у африканських президентів людожерів. Елочки людожерочки. Тридцять слів. Отак само є десь тридцять хибних тез ніби якоби без вирішення до кінця війни. Не на часі одна із них. Ха ха ха.
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01.08.2024 17:39 Ответить
Зеля і його 5 менеджерів здають аналізи на адекватність, добровільно сам складає повноваження які і так давно скінчились передає всю владу створеному при підтримці союзників коаліційному уряду, а потім по закінченню війни можливість проводити референдуми, вибори і т.п.
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01.08.2024 16:17 Ответить
неможливо
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03.08.2024 21:54 Ответить
нагадайте Японія і Півд. Корея вже підписали мир ? я щось пропустив ?

а чому у них вибори за распісанієм ?

.
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01.08.2024 15:29 Ответить
ага, я ж про те ж саме
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01.08.2024 15:33 Ответить
Соціологи КМІС опитали 2 508 респондентів з 8 по 25 травня 2024 року.

для неуважних: на дворі 1 серпня !

.
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01.08.2024 15:32 Ответить
Цікаво... А де ще 2 відсотки відбитих на голову поділось? Ну, щоб не виходити із найулюбленішої цифри....
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01.08.2024 16:40 Ответить
брехня.
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01.08.2024 14:27 Ответить
Куди зник 1%??
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01.08.2024 14:28 Ответить
У Тисі,,,,),,
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01.08.2024 14:29 Ответить
Служить в батальйоні "Монако")))
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01.08.2024 14:38 Ответить
24+72+4=100
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01.08.2024 14:46 Ответить
Готують вашу виборчу кампанію
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01.08.2024 15:21 Ответить
шо-то этого кмиса сегодня замного.....
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01.08.2024 14:28 Ответить
Бабло *ОПа на офшори виводить
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01.08.2024 14:55 Ответить
Тільки вибори допоможуть закінчити війну.
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01.08.2024 14:29 Ответить
при зеленському перемоги не буде. буде тільки здача України. думайте довбні....
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01.08.2024 14:30 Ответить
заказуха
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01.08.2024 14:31 Ответить
Значить вибори 2019 були незаконними. Чи війна в нас не з 2014?
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01.08.2024 14:32 Ответить
Віктор Федорович! АСТАНАВІТЄСЬ! Ха ха ха.
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01.08.2024 14:36 Ответить
А що не так?
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01.08.2024 14:47 Ответить
Ви що? Після таких запитань хтось і думати почне. Мозок споживає 25 відсотків енергії, а коли не думає, то 5. Кому буде вигідний такий мозок. Ха ха ха.
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01.08.2024 14:54 Ответить
...он куди енергія дівається...тому й світло вимикають...
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01.08.2024 15:05 Ответить
Ви всі розгадки знаєте. Ха ха ха.
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01.08.2024 15:08 Ответить
На курси ходив.
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01.08.2024 15:24 Ответить
Блін. Ха ха ха.
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01.08.2024 17:41 Ответить
з 2014 по 2019 роки Парламент був схожий на демократичний, де існувала полєміка і можливість альтернативної думки! Парламент був стримуючим фактором для Президента, як і має бути в демократичній державі!
Але потім, придурковаті імбіцили, вирішили подарувати сонцесяйному можливість узурпувати владу
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01.08.2024 14:36 Ответить
А в нас парламентсько-президентська республіка чи президентсько-парламентська? Чого бубочка взагалі головний? Бо якоби верховний головнокомандувач? Бо війна? Ок. Тоді замість облголів мають бути облгенерали. Не суди, а трибунали. Не поліція, а військова поліція. Не мінфін, а обозний. Не стефанчук, а бунчужний. І так далі. Напевно державна модель не прописана під час війни. Але як же тоді Ізраїль функціонує? Ха ха ха.
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01.08.2024 15:03 Ответить
Україна перетворилася на хзщо через те що в Парламенті монобільшість, яка керується презєдентом
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01.08.2024 15:05 Ответить
От бачите як. Тобто монобільшість це просто продовження бубочки. Такий бубонний наріст. Ніяка і не партія де є статути, стратегії і інше. Просто істота з двох гілок влади, а третя придурюється що вона тіпа не при ділах. І відповідно ні в кого ніякої відповідальності. Яка ж це демократія? Тоді любий також недемократ цілком логічно може також відібрати владу у бубонних недемократів. Ха ха ха.
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01.08.2024 15:16 Ответить
Наглядачем над ним. Саме воно недієздатне.
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01.08.2024 17:24 Ответить
Зелень ніколи не приведе до перемоги. Вона може привести тільки до капітуляції, що саме зараз і робить. Але тупороге стадо думати не хоче, йому "неначасі". Ну ок, побачите, чим усе закінчиться. Вас попереджали.
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01.08.2024 14:32 Ответить
Опитування знов робили в офісі нетряпки?
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01.08.2024 14:33 Ответить
Якась дуже знайома кількість, таке вже колись було, як казав Кучмон...
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01.08.2024 14:33 Ответить
Цікаво спитати ще перед цим запитанням а що таке кінець війни? Просто пєрєстать стрілять? Капітуляція? Вихід на державний кордон 91 року ? Чи вже нові кордони 22? Чи може ще якісь новіші кордони? Чи навіть якщо і вийти на кордони 91 року, а кацапи все одно ще будуть наступати, то це також буде кінець війни? Чи хтось щось підпише і просто об'явить кінець? Чи кінець має об'явити одна із коаліцій? Тобто є варіант, що бубочка залишатиметься назавжди. Ха ха ха.
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01.08.2024 14:34 Ответить
Оце треба було і питати тупориле стадо в першу чергу. Ці маніпулятивні опитування бісять.
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01.08.2024 15:03 Ответить
А як без маніпуляцій? В методиках чітко зазначено, що питання має бути "розмите" і кожен, хто щось там ніби відповідає сам собі додумуває що ж там таки було у запитанні і що ж я там сам собі у своїй відповіді маю на увазі. Ха ха ха.
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01.08.2024 15:21 Ответить
Мене не опитували. А хоч когось з читачів опитували?
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01.08.2024 14:37 Ответить
Там же написано, что опросили 2,5 тысячи человек.
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01.08.2024 14:41 Ответить
Та нікого взагалі не опитували. Цифри *ОПа дає для публікації
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01.08.2024 14:56 Ответить
Покажіть людям як ви млюєте такі цифри і де проводите опитування що ви брешете влада знищує країну
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01.08.2024 14:38 Ответить
Я дивлюсь, тут одні демократи зібрались. Ну так пропонуйте, як ті вибори провести! Скажете, через Дію, так я вам відразу переможця назву. Узаконите зебобіків ще на 5 років. Провести вибори на пів України, так хто їх легітимними визнає? Я теж проти зеленого шобла, але виходу реально не бачу!
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01.08.2024 14:39 Ответить
Дію вже підготували й протестували для виборів у смартфоні. Пренувались на Євробаченні
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01.08.2024 14:57 Ответить
Вихід --- в Конституції України! Президент здає повноваження голові Верховної ради, та вйобує на лавку підсудних!
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01.08.2024 15:20 Ответить
Визнає демократичний світ, не визнає кацапія. На скільки залишилось неокупованої країни, на стільки і провести. Інакше виборів може не бути десятки років. За Конституцією вибори президента на відміну від парламента не відміняються під час війни. Ніяких Дій у Конституції нема, а змінювати її під час війни не можна. Думайте!
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01.08.2024 15:26 Ответить
Вихід є. Це фізичне знищення поштучно найбільш одіозних корумпованих "зелених гнид" з оточення "нейвеличнішого" - єрмака, арахамії...
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01.08.2024 19:37 Ответить
"опитування" як інструмент впливу а потім "референдум". Очевидно розігрів мудрого наріду розпочався.
Обіцянки "перемир'я " і капітуляція як наслідок. Суцільна Буча і знищення України як держави і українців як нації.
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01.08.2024 14:40 Ответить
хто годує "КМІС. ІНФОГРАФІКА"?
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01.08.2024 14:40 Ответить
*ОПа з бюджету.
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01.08.2024 14:59 Ответить
А-ха.
72%... Чесно-чесно?
А по суті це явка з повинною хто замовник "опитування ". І хто капітуляцію пропагує в попередньому, такому ж, " опитуванні"...
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01.08.2024 14:41 Ответить
72% Довбойобів. От і всьо
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01.08.2024 14:45 Ответить
брехливый вброс.

Среди коллег по работе и знакомых (человек 25-30) только четверо за ЗЕ.
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01.08.2024 14:46 Ответить
Опитування проводити можна, а вибори не можна?
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01.08.2024 14:48 Ответить
Головне, щоб ми шльоперами не стали...
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01.08.2024 15:24 Ответить
Не шльоперами, а шлеперами.
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01.08.2024 15:26 Ответить
Ви казали саме "шльоперами" - навіть відео є на Ютубі
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01.08.2024 15:27 Ответить
Шлеппер (англ. transfer bed (table), drag-over unit) - канатный или цепной транспортер для перемещения крупносортных профилей и заготовок поперек цеха. Шлеппер - в криминальной среде означает «вагонный вор». Шлеппер - художественная кисть с удлинённым ворсом, созданная для длинных прямых линий.
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01.08.2024 15:44 Ответить
Оце дякую вам за освіту!!
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01.08.2024 15:47 Ответить
Ну ета ж панімать нада...єсть дєла варавскоє і дєла лахавскоє...
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01.08.2024 16:31 Ответить
Есть ложь, наглая ложь И СТАТИСТИКА! Никому не верьте
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01.08.2024 14:48 Ответить
Той випадок, коли бажання Зеленої шобли видають за соцопитування народу. Те саме стосується опитування про переговори з парашою про мир. Навіть опублікували їх одночасно, ЗЄбіли, блд.
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01.08.2024 14:49 Ответить
Де проходило опитування ? Якщо в раді чи в офісі, тоді зрозуміло. Брешуть , нічого нового. Вже Не вірять, що українці їх викинуть на смітник.
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01.08.2024 15:02 Ответить
72%? за 5 років в Україні десь зник 1% д"білів? значить є надія, що за 115 роки д"білів у нас буде меншість!)
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01.08.2024 15:08 Ответить
А проводити референдум під час війни - то як, можливо? Якісь тупоголові довбні не можуть зрозуміти що кодляк кварталу95 робить тільки те що йому вигідно для того щоб залишитись у владі і зберегти шию від петлі в разі чого.
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01.08.2024 15:08 Ответить
Будем этой осенью прекращение огня, будет перемирие и весной 25го года Выборы. Другой вариант? Конечно есть.
С теми же керманичами во главе продолжаем тоже самое, т.е. обороняемся и медленно оступаем разменивая территорию на потери противника...
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01.08.2024 15:13 Ответить
Не проводьте вибори ...але ви ,ті % українців ,забов'язані примусити цього бандюку зеленського залишити посаду призиденства ...та передати владу комітету нац порятунку ...бо бідні та знедолені ви при 🤡 будете ,ше з років 10 ...воно вам треба ?
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01.08.2024 15:16 Ответить
То війна вигідна зеленим баригам - Зєлє, Ірьмаку, Гетьманцеву і Ко?
Так чи ні? Так казали у 2019?
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01.08.2024 15:25 Ответить
Якщо вибори провести неможливо то зеленського з дєрьмаком скинути можливо .
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01.08.2024 15:27 Ответить
Зелені паскуди накрали бабла ото є чим виплатити тому КМІСу ... Для КМІСу співробітництво з теперішньою протермінованою владою - золота жила ... Принципи ? Немає ! Доцільність , бо добре платять .
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01.08.2024 15:41 Ответить
КМИС - ещё те балаболы
Там проценты наоборот
А вообще в социологии, чтобы получить правильный Ответ, надо задать правильно сформулированный вопрос
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01.08.2024 15:48 Ответить
Що ви ведетесь на овертонові манси...
провести вибори необхідно для перемоги... але проблема в тому , що олігархічна система знову втюхає якогось вундеркінда і омана 2 ...
потрібен чіткий лідер нації що поведе за собою і буде водити 40+ поки не помре останній раб
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01.08.2024 15:51 Ответить
Повернути Порошенка!
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01.08.2024 20:45 Ответить
ЗЕ ЛОЖЬ
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01.08.2024 16:01 Ответить
Пропаганда от шмаркли
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01.08.2024 16:02 Ответить
Він думає що усі лохи і дивляться хмарафон с хмосійчучкою
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01.08.2024 16:04 Ответить
і знову кміс))уроди
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01.08.2024 16:05 Ответить
Соціологи КМІС опитали 2 508 респондентів - всі респонденти за місцем працевлаштування : вул. Банкова м. Київ.
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01.08.2024 16:24 Ответить
Мудрий нарід
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01.08.2024 16:32 Ответить
Спочатку вони казали "Хоть паржом ... " І дійсно, вони уже п"ять років "ржуть" як дебіли до сонця ! І мене турбує де ті 72 % ? Я жодного не знаю з них. Бо якби знав, зробив би калікою на все життя ! І нехай би тоді "ржав" у візочку і пускав слюні !
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01.08.2024 17:24 Ответить
Так що, полковник УДО?
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01.08.2024 17:27 Ответить
Є ще цікава колізія! Зє не зможе балотуватися на наступних ПОЗАЧЕРГОВИХ виборах,бо після 20.05. 2024 в нього пішов ДРУГИЙ термін.
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01.08.2024 20:48 Ответить
Врут. 73%.
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01.08.2024 20:53 Ответить
Вибори провести після війни, але керувати країною повинен уряд народної довіри.
Бо ця команда довіри не викликає.
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01.08.2024 21:28 Ответить
 
 