На День Флага и День Независимости есть высокая вероятность обстрелов со стороны РФ, - Нацполиция

Национальная полиция готова обеспечить безопасность во время Дня Государственного Флага Украины и Дня Независимости Украины. На территории государства кроме Донецкой, Луганской, Сумской и Херсонской областей ожидается проведение 486 мероприятий по случаю государственных праздников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в телеграм-канале Национальной полиции Украины.

Начальник Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины Максим Ахрамеев подчеркнул, что на праздники существует высокая вероятность задачи страной-агрессором многочисленных ракетных обстрелов по территории Украины, поэтому необходимо особое внимание уделять четкому алгоритму действий во время сигналов "Воздушная тревога" или "Ракетная опасность".

В Нацполиции заверили, что в обеспечение усиленных мер безопасности будут привлечены наряды полиции, следственно-оперативные группы, группы взрывотехников, кинологов и другие службы.

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Нацполиция также обратилась к гражданам с просьбой и самостоятельно заботиться о своей безопасности, реагировать на сигналы тревоги, находиться в укрытиях во время их сигналов, не трогать подозрительные предметы, сообщать полиции о нарушении правопорядка.