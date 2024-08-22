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На День Флага и День Независимости есть высокая вероятность обстрелов со стороны РФ, - Нацполиция

Нацполіція про обстріли на День Незалежності

Национальная полиция готова обеспечить безопасность во время Дня Государственного Флага Украины и Дня Независимости Украины. На территории государства кроме Донецкой, Луганской, Сумской и Херсонской областей ожидается проведение 486 мероприятий по случаю государственных праздников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в телеграм-канале Национальной полиции Украины.

Начальник Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины Максим Ахрамеев подчеркнул, что на праздники существует высокая вероятность задачи страной-агрессором многочисленных ракетных обстрелов по территории Украины, поэтому необходимо особое внимание уделять четкому алгоритму действий во время сигналов "Воздушная тревога" или "Ракетная опасность".

В Нацполиции заверили, что в обеспечение усиленных мер безопасности будут привлечены наряды полиции, следственно-оперативные группы, группы взрывотехников, кинологов и другие службы.

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Нацполиция также обратилась к гражданам с просьбой и самостоятельно заботиться о своей безопасности, реагировать на сигналы тревоги, находиться в укрытиях во время их сигналов, не трогать подозрительные предметы, сообщать полиции о нарушении правопорядка.

Автор: 

День Независимости (1196) обстрел (26862) Нацполиция (16424)


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Топ комментарии
+6
А в цьому ніхто вже і не сумнівався! Та й бульбаші в Білорусії почали технікою совати!
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22.08.2024 16:39
+6
дуже пильно треба бути, от дуже, в цей день.
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22.08.2024 17:00
+4
то що якусь кантачку запустять то немає сумнівів, а вусатий кандом просто поганяє техніку аби заспокоїти лисого кремлівського під@раса... може і бабла попросить))
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22.08.2024 16:50
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Ну - з "Маринівки" можливо і не прилетить Їм на тиждень (мінімум) тільки завали з металоломом розгрібать!
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22.08.2024 16:38 Ответить
А в цьому ніхто вже і не сумнівався! Та й бульбаші в Білорусії почали технікою совати!
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22.08.2024 16:39 Ответить
то що якусь кантачку запустять то немає сумнівів, а вусатий кандом просто поганяє техніку аби заспокоїти лисого кремлівського під@раса... може і бабла попросить))
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22.08.2024 16:50 Ответить
Я ще вчора в маркет сходила та скупилась, щоб до 25-26 не виходити з дому... Суми. 🥺😢
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22.08.2024 18:14 Ответить
Бабаванга бий Будангу!!
Це ж нада такі пророки..
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22.08.2024 16:53 Ответить
Шо в 22-му, шо в 23-му на наш день Незалежності кацапня як з ціпка зривалася та вистрілювала по нам весь наявний боєзапас. У ціх істот якась рефлекторна тяга все приурочувати якимось святам, юбілеям, подіям.

Леммінги, *****.
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22.08.2024 16:59 Ответить
- В чому різниця між російським та українським наступами?
- Росіяни приурочують наступи до "памятных дат", а українці - до погодних та природних умов...

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22.08.2024 17:16 Ответить
дуже пильно треба бути, от дуже, в цей день.
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22.08.2024 17:00 Ответить
Московити, звичайно, не оригінальні...наче вода, яка мокра.Не те, що хтось в двадцять другому на день народження кремлівської потвори . Зла вони вихлюпнуть більше, ніж зазвичай.
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22.08.2024 17:11 Ответить
вже три роки українська спільнота не проводить в цей день фестіваль з піснями вкусняшками для дітей і все таке.
чорно-червоний прапор і обьява - "нам не до святкувань"
не знаю чи це добре але вже як є....
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22.08.2024 17:13 Ответить
Нашi дiти та онуки розумiють, що зараз святкування "не начасi"...🥺😢
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22.08.2024 18:21 Ответить
онучка щє старшенька щє застала це все - і віночок на голові і вишиванку,
малий вже ні...
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22.08.2024 18:30 Ответить
Я останнє святкування пам'ятаю - коли над майданом Мрія пролетіла..малий тоді на охороні порядку у штатському був..назнімав мені..2021 авіапарад..
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23.08.2024 00:27 Ответить
віслоухі зайчики, трамвай - все по зеленому!
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23.08.2024 00:36 Ответить
Ніі)) зайчатки-дебілятки були у 20 році..
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23.08.2024 00:58 Ответить
Потвори московитські
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22.08.2024 17:17 Ответить
https://t.me/voynareal/96683 🔥 Власне, палаючий порт «Кавказ» в Краснодарському краї У русні явно будуть втрати в плавучому залізі.
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22.08.2024 17:18 Ответить
Цього можна легко уникнути.Хоча б півсотні томагавків по рашистських летовищах,решту зробить українська ППО.
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22.08.2024 17:44 Ответить
Жалюгідні, убогі істоти - кацапи.
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22.08.2024 17:46 Ответить
замечяніє в дненіку "вів себе погано - ругався, дрався"
я вже зі знятими штанами до дому приходив - мамі можна.
мамі можна все!
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22.08.2024 18:04 Ответить
Поліція яким боком до ракетних ударів?
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22.08.2024 20:58 Ответить
 
 