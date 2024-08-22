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Новости Война
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Посольство США предупредило об угрозе российских ударов в связи с празднованием Дня Независимости Украины

сша,посольство

Посольство США в Киеве предупредило американских граждан об угрозе российских воздушных ударов в связи с празднованием Дня Независимости Украины 24 августа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт диппредставительства.

"По оценке посольства США в Киеве, в течение следующих нескольких дней и в течение выходных существует повышенный риск ночных и дневных атак российских беспилотников и ракет по всей территории Украины в связи с празднованием Дня Независимости Украины", - говорится в сообщении.

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Автор: 

День Независимости (1196) обстрел (26862) США (26368)


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Топ комментарии
+6
,, америку" вкотре відкрили!!!
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21.08.2024 23:51
+5
Ракетного обстрілу не буде.Текст Єрмаком вже написаний,суфлер заряжений,аргентинська "мука" і тепла ванночка готується.Володимир Санич вже заучує "потужну" промову на 24 серпня,від якої ху@ло поперхнеться кісточкою від краденого херсонського кавуна і закобзониться від асфіксії).
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22.08.2024 00:22
+2
"всє на суху мiвіну!" - з закликів офісу дєрьмозеки до Дня Незалежності. (щоб не втрачати в місяць до $7 мільярдів і не допустити паніки наріда)
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21.08.2024 23:49
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"всє на суху мiвіну!" - з закликів офісу дєрьмозеки до Дня Незалежності. (щоб не втрачати в місяць до $7 мільярдів і не допустити паніки наріда)
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21.08.2024 23:49 Ответить
,, америку" вкотре відкрили!!!
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21.08.2024 23:51 Ответить
Ракетного обстрілу не буде.Текст Єрмаком вже написаний,суфлер заряжений,аргентинська "мука" і тепла ванночка готується.Володимир Санич вже заучує "потужну" промову на 24 серпня,від якої ху@ло поперхнеться кісточкою від краденого херсонського кавуна і закобзониться від асфіксії).
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22.08.2024 00:22 Ответить
ПРОСЛУХАЙТЕ ЗВЕРНЕННЯ ДО НАСЕЛЕННЯ. ВИКОНАЙТЕ РЕКОМЕНДАЦІЇ, озвучені під час звернення. НАМАГАЙТЕСЯ СПОВІСТИТИ ОТОЧЕННЯ (рідних, сусідів) та допомогти їм за необхідності. Після звукових сигналів НЕГАЙНО ПРЯМУЙТЕ ДО УКРИТТЯ та чекайте на відбій
Україна може завдавати ударів по рф американською зброєю да бiда в тому ДОЗВОЛУ НЕ МА
може Посольство США передасть дiдусю БАЙДЕНКУ прохання Украiнцiв дякую
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22.08.2024 01:01 Ответить
А для чого ти цей словесний понос,під моїм дописом виложив?
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22.08.2024 01:32 Ответить
i вам з ранку здоров'я
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23.08.2024 03:25 Ответить
Курська область все одно святкуватиме.
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22.08.2024 00:37 Ответить
Дякуємо, дякуємо!
Самі гуй би здогадалися!
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22.08.2024 00:51 Ответить
Не вірте Путіну ! Він може і раніше бомбанути ... 💯
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22.08.2024 01:02 Ответить
Партнери!
Піднімайте винищувальну авіацію НАТО, літаки ДРЛВ, дрони, супутникову розвідку, готовність номер 1 силам ППО, щоб жоден дюйм території НАТО, жоден куб. сантиметр повітряного простору над країнами НАТО не лишився незахищеним від путінських Шахедів, КР, АКР, БР. АБР, які загрожують вторгненням, падінням та руйнуванням обʼєктів на територіях країн НАТО під час повітряних атак території України.
Чи повинні партнери захищати території амбасад США та амбасад інших країн НАТО у Києві від нічних і денних атак російських безпілотників та ракет?
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22.08.2024 01:25 Ответить
 
 