Посольство США предупредило об угрозе российских ударов в связи с празднованием Дня Независимости Украины

Посольство США в Киеве предупредило американских граждан об угрозе российских воздушных ударов в связи с празднованием Дня Независимости Украины 24 августа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт диппредставительства.

"По оценке посольства США в Киеве, в течение следующих нескольких дней и в течение выходных существует повышенный риск ночных и дневных атак российских беспилотников и ракет по всей территории Украины в связи с празднованием Дня Независимости Украины", - говорится в сообщении.

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