Посольство США предупредило об угрозе российских ударов в связи с празднованием Дня Независимости Украины
Посольство США в Киеве предупредило американских граждан об угрозе российских воздушных ударов в связи с празднованием Дня Независимости Украины 24 августа.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт диппредставительства.
"По оценке посольства США в Киеве, в течение следующих нескольких дней и в течение выходных существует повышенный риск ночных и дневных атак российских беспилотников и ракет по всей территории Украины в связи с празднованием Дня Независимости Украины", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+6 Olena Teslenko
показать весь комментарий21.08.2024 23:51
+5 Лис Микита #575773
показать весь комментарий22.08.2024 00:22
+2 Fjall_Raven
показать весь комментарий21.08.2024 23:49
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Україна може завдавати ударів по рф американською зброєю да бiда в тому ДОЗВОЛУ НЕ МА
може Посольство США передасть дiдусю БАЙДЕНКУ прохання Украiнцiв дякую
Самі гуй би здогадалися!
Піднімайте винищувальну авіацію НАТО, літаки ДРЛВ, дрони, супутникову розвідку, готовність номер 1 силам ППО, щоб жоден дюйм території НАТО, жоден куб. сантиметр повітряного простору над країнами НАТО не лишився незахищеним від путінських Шахедів, КР, АКР, БР. АБР, які загрожують вторгненням, падінням та руйнуванням обʼєктів на територіях країн НАТО під час повітряних атак території України.
Чи повинні партнери захищати території амбасад США та амбасад інших країн НАТО у Києві від нічних і денних атак російських безпілотників та ракет?