Посольство США попередило про загрозу російських ударів у зв’язку зі святкуванням Дня Незалежності України
Посольстві США в Києві попередило американських громадян про загрозу російських повітряних ударів у зв'язку зі святкуванням Дня Незалежності України 24 серпня.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайті диппредставництва.
"За оцінкою посольства США в Києві, протягом наступних кількох днів і впродовж вихідних є підвищений ризик нічних і денних атак російських безпілотників та ракет по всій території України у зв'язку зі святкуванням Дня Незалежності України", – ідеться в повідомленні.
Топ коментарі
+6 Olena Teslenko
показати весь коментар21.08.2024 23:51
+5 Лис Микита #575773
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+2 Fjall_Raven
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Україна може завдавати ударів по рф американською зброєю да бiда в тому ДОЗВОЛУ НЕ МА
може Посольство США передасть дiдусю БАЙДЕНКУ прохання Украiнцiв дякую
Самі гуй би здогадалися!
Піднімайте винищувальну авіацію НАТО, літаки ДРЛВ, дрони, супутникову розвідку, готовність номер 1 силам ППО, щоб жоден дюйм території НАТО, жоден куб. сантиметр повітряного простору над країнами НАТО не лишився незахищеним від путінських Шахедів, КР, АКР, БР. АБР, які загрожують вторгненням, падінням та руйнуванням обʼєктів на територіях країн НАТО під час повітряних атак території України.
Чи повинні партнери захищати території амбасад США та амбасад інших країн НАТО у Києві від нічних і денних атак російських безпілотників та ракет?