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Новини Війна
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Посольство США попередило про загрозу російських ударів у зв’язку зі святкуванням Дня Незалежності України

сша,посольство

Посольстві США в Києві попередило американських громадян про загрозу російських повітряних ударів у зв'язку зі святкуванням Дня Незалежності України 24 серпня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайті диппредставництва.

"За оцінкою посольства США в Києві, протягом наступних кількох днів і впродовж вихідних є підвищений ризик нічних і денних атак російських безпілотників та ракет по всій території України у зв'язку зі святкуванням Дня Незалежності України", – ідеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія бомбить власні села на Курщині, сьогодні вже скинуто 27 КАБів, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

День Незалежності (701) обстріл (28171) США (22417)


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Топ коментарі
+6
,, америку" вкотре відкрили!!!
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21.08.2024 23:51
+5
Ракетного обстрілу не буде.Текст Єрмаком вже написаний,суфлер заряжений,аргентинська "мука" і тепла ванночка готується.Володимир Санич вже заучує "потужну" промову на 24 серпня,від якої ху@ло поперхнеться кісточкою від краденого херсонського кавуна і закобзониться від асфіксії).
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22.08.2024 00:22
+2
"всє на суху мiвіну!" - з закликів офісу дєрьмозеки до Дня Незалежності. (щоб не втрачати в місяць до $7 мільярдів і не допустити паніки наріда)
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21.08.2024 23:49
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"всє на суху мiвіну!" - з закликів офісу дєрьмозеки до Дня Незалежності. (щоб не втрачати в місяць до $7 мільярдів і не допустити паніки наріда)
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21.08.2024 23:49 Відповісти
,, америку" вкотре відкрили!!!
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21.08.2024 23:51 Відповісти
Ракетного обстрілу не буде.Текст Єрмаком вже написаний,суфлер заряжений,аргентинська "мука" і тепла ванночка готується.Володимир Санич вже заучує "потужну" промову на 24 серпня,від якої ху@ло поперхнеться кісточкою від краденого херсонського кавуна і закобзониться від асфіксії).
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22.08.2024 00:22 Відповісти
ПРОСЛУХАЙТЕ ЗВЕРНЕННЯ ДО НАСЕЛЕННЯ. ВИКОНАЙТЕ РЕКОМЕНДАЦІЇ, озвучені під час звернення. НАМАГАЙТЕСЯ СПОВІСТИТИ ОТОЧЕННЯ (рідних, сусідів) та допомогти їм за необхідності. Після звукових сигналів НЕГАЙНО ПРЯМУЙТЕ ДО УКРИТТЯ та чекайте на відбій
Україна може завдавати ударів по рф американською зброєю да бiда в тому ДОЗВОЛУ НЕ МА
може Посольство США передасть дiдусю БАЙДЕНКУ прохання Украiнцiв дякую
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22.08.2024 01:01 Відповісти
А для чого ти цей словесний понос,під моїм дописом виложив?
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22.08.2024 01:32 Відповісти
i вам з ранку здоров'я
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23.08.2024 03:25 Відповісти
Курська область все одно святкуватиме.
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22.08.2024 00:37 Відповісти
Дякуємо, дякуємо!
Самі гуй би здогадалися!
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22.08.2024 00:51 Відповісти
Не вірте Путіну ! Він може і раніше бомбанути ... 💯
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22.08.2024 01:02 Відповісти
Партнери!
Піднімайте винищувальну авіацію НАТО, літаки ДРЛВ, дрони, супутникову розвідку, готовність номер 1 силам ППО, щоб жоден дюйм території НАТО, жоден куб. сантиметр повітряного простору над країнами НАТО не лишився незахищеним від путінських Шахедів, КР, АКР, БР. АБР, які загрожують вторгненням, падінням та руйнуванням обʼєктів на територіях країн НАТО під час повітряних атак території України.
Чи повинні партнери захищати території амбасад США та амбасад інших країн НАТО у Києві від нічних і денних атак російських безпілотників та ракет?
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22.08.2024 01:25 Відповісти
 
 