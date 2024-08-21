Посольство США попередило про загрозу російських ударів у зв’язку зі святкуванням Дня Незалежності України

Посольстві США в Києві попередило американських громадян про загрозу російських повітряних ударів у зв'язку зі святкуванням Дня Незалежності України 24 серпня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайті диппредставництва.

"За оцінкою посольства США в Києві, протягом наступних кількох днів і впродовж вихідних є підвищений ризик нічних і денних атак російських безпілотників та ракет по всій території України у зв'язку зі святкуванням Дня Незалежності України", – ідеться в повідомленні.

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