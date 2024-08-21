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Новини Війна
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Росія бомбить власні села на Курщині, сьогодні вже скинуто 27 КАБів, - Генштаб ЗСУ

зсу

Станом на 16:00 кількість бойових зіткнень на фронті становить 54. Найгарячіше зараз на Покровському напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Ситуація на півночі

Російські війська активно застосовують авіацію по Курщині. На даний час відомо про 17 авіаційних ударів, із застосуванням 27 керованих авіаційних бомб, по населених пунктах РФ.

Також за допомогою артилерії Росія обстрілює українські прикордонні населені пункти, зокрема Порозок та Пожня Сумської області.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку з початку доби відбулось чотири боєзіткнення поблизу Липців та Вовчанська, два з них на даний час тривають.

На Куп’янському напрямку російські війська дев’ять раз штурмували наші позиції поблизу Петропавлівки, Синьківки, Стельмахівки, Берестового та в районі Андріївки. Напружена обстановка поблизу Стельмахівки, де на даний час триває чотири ворожі атаки.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку ворог атакував в районах Торського, Новосергіївки, Макіївки, Греківки та Сергіївки. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується уже дев’ять боєзіткнень, досі триває два. Ситуація контрольована.

Противник не полишає спроб прорвати оборону наших військ на Сіверському напрямку, проте, отримує гідну відсіч від українських захисників. Так, поблизу Спірного окупанти один раз, без успіху, намагалися потіснити наші підрозділи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони вдарили по російському ЗРК С-300 в Ростовській області, - Генштаб

На Краматорському напрямку від початку доби російські війська п’ять разів намагалися вибити наших воїнів із займаних позицій. Усі штурмові дії поблизу Григоріки, Часового Яру та Предтечиного українські воїни відбили.

На Торецькому напрямку противник за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації п’ять разів атакував позиції наших військ. На даний час триває одне боєзіткнення поблизу Торецька, за сьогоднішній день на це місто загарбники вже скинули 11 КАБів.

Залишається напруженою ситуація на Покровському напрямку. В районах Пантелеймонівки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Гродівки, Миколаївки, Новогродівки, Михайлівки та Птичого українські захисники відбили 11 атак. Бої тривають в чотирьох локаціях.

На Курахівському напрямку від початку доби загарбник п’ять разів атакував наші підрозділи. Намагався просунутися поблизу Георгіївки, Костянтинівки та Побєди.

Бойові дії на півдні

На Времівському, Оріхівському та Придніпровському напрямку окупанти активних дій поки не проводять, але завдають авіаційних ударів. Так, П’ятихатки, що на Запоріжжі, Ольгівка та Бургунка Херсонської області були обстріляні некерованими авіаракетами, також на Херсонщині ворог завдав ударів КАБами по Шляховому та Шиловій балці.

Також читайте: Рашисти вдарили по Сіверську та Українську на Донеччині: Загинули 2 особи

"Командування Збройних Сил України вживає необхідних заходів для стримування наступу противника та стабілізації обстановки", - запевнили у Генштабі.

Автор: 

Генштаб ЗС (6476) Курськ (1082)


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Топ коментарі
+12
Вчера вовкаПу сравнил события в Беслане с захватом курской волости.Я сразу понял-хана местным,их будут убивать.
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21.08.2024 17:37
+8
... одночасно розповідаючи про нацистську хунту.
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21.08.2024 17:41
+8
Лайкнула , маючи надію , що там наших немає , а кацапів "мирних " не жалко .
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21.08.2024 18:05
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Вчера вовкаПу сравнил события в Беслане с захватом курской волости.Я сразу понял-хана местным,их будут убивать.
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21.08.2024 17:37 Відповісти
... одночасно розповідаючи про нацистську хунту.
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21.08.2024 17:41 Відповісти
Чим більше ліліпутін бомб скине на Курщину чим більше замінує Курщину - тим менше бомб впаде на Украіну тим менше мін приїде в Україну.
А вбивати москаля - це байдуже де - хоть на Донбасі хоть в Курському сортірі.
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21.08.2024 18:11 Відповісти
Дай Боже по більше,хай не зупиняються !!!
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21.08.2024 20:55 Відповісти
Іх ніви і сьола за буйний побєґ
Абрєк он КАБáм і пажарам!
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21.08.2024 17:45 Відповісти
починаєш забувати рускій єзик. "Абрєк" - це бандит у кавказських народів. В даному випадку правильно писати "абрьок".
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21.08.2024 17:50 Відповісти
Русскій язик офіційно є штучною мовою. Там все неправильно.
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21.08.2024 18:13 Відповісти
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21.08.2024 18:26 Відповісти
Десь з 11 секунди дійшло...
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21.08.2024 18:39 Відповісти
Згідно оригіналу:

"Как ныне сбирается вещий Олег Отмстить неразумным хозарам:
Их села и нивы за буйный набег
Обрек он мечам и пожарам".

Але я "*********" єзик пушкіна і толстоєвсковово згідно правил "парускаво єзика", єзика аднаґлазнікаф, вкантакнікаф і тіктокєров. Тому - "абрєк"!
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21.08.2024 18:16 Відповісти
от зараз Дато Туташхії обідно би стало.
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21.08.2024 18:22 Відповісти
Дато Туташхія "разґаварівал парускі"?
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21.08.2024 18:25 Відповісти
ні, він був обреком.
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21.08.2024 18:28 Відповісти
...бо платив оброк.
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21.08.2024 18:35 Відповісти
навпаки.
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21.08.2024 18:42 Відповісти
Навіть таке знайшов: У XIV столітті у Львові осіли вихідці з Сілезії Абреки (спочатку рід називався Смедхаус).
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21.08.2024 18:48 Відповісти
ого! як ти глибоко занурився у питання...
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21.08.2024 18:51 Відповісти
Та хто ми такі без Гугла!...але ШІ на брехні вже не раз ловив...
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21.08.2024 18:56 Відповісти
Я роман Чабуа Аміреджібі читав ще у студентськи роки...
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21.08.2024 19:35 Відповісти
А Богдан Хмель був шляхтичем герба Абданк, мабуть родичі ...
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21.08.2024 19:29 Відповісти
А ви думали вони бомбить не будуть,та їм насрати!
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21.08.2024 17:51 Відповісти
ну там можно укріваться еще долго,не паханые кабами села и деревни с целыми погребами))))
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21.08.2024 18:02 Відповісти
Так це само сабой,але ж новина від ГШ ,подана так,що вони не очікували ,що якцапи ,будуть бомбити своїх!
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21.08.2024 18:35 Відповісти
Це в них уже громадянська війна чи ще ні...?
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21.08.2024 17:58 Відповісти
ні, це у них передвиборча агітація. У них восьмого вересня вибори губернатора.
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21.08.2024 18:01 Відповісти
ЗСУ будуть мати право теж "голосувати " ?
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21.08.2024 18:09 Відповісти
так, вони прийдуть із своїми бюлєтєнями. А ті, хто буде далеко від виборчих дільниць, зможуть свої бюлєтєні доставити коптерами.
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21.08.2024 18:20 Відповісти
я думаю, що голос ЗСУ буде чутно ...
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21.08.2024 18:22 Відповісти
ну да. Не думаю, що виборчі комісії забезпечать тактичними навушниками.
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21.08.2024 18:33 Відповісти
А от якщо КАБа косоруки втратять у комісію це що буде - зоофобія, націзьм чи тероризьм?
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21.08.2024 18:46 Відповісти
ні, це буде природний відбір по Дарвіну.
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21.08.2024 18:49 Відповісти
пляшкою чи шваброю трх..тись кацапам вже не цікаво, бомбити КАБами нова скрепа
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21.08.2024 18:35 Відповісти
Кацапи в своєму репертуарі. Бий своїх,щоб чужі боялись. Бо по іншому вони не вміють...
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21.08.2024 18:00 Відповісти
Лайкнула , маючи надію , що там наших немає , а кацапів "мирних " не жалко .
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21.08.2024 18:05 Відповісти
Суцільне колективне ***** ...
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21.08.2024 19:32 Відповісти
ойй дурні, ***..те по мацкві, скажіть що терористи
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21.08.2024 18:30 Відповісти
ідея ....
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21.08.2024 18:36 Відповісти
Погано. У лісах там не сховаєшся.
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21.08.2024 18:47 Відповісти
там 92 занятых неразйобаных н.п(пока что ).....если уж крынки держали.
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21.08.2024 18:58 Відповісти
 
 