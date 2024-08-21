Сили оборони вдарили по російському ЗРК С-300 в Ростовській області, - Генштаб

У ніч на 21 серпня підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали удару по позиції зенітного ракетного комплексу С-300 противника біля населеного пункту Новошахтинськ Ростовської області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що за результатами об’єктивного контролю було зафіксовано вибухи у визначених точках прицілювання. Точність ураження дорозвідується.

"Комплекси С-300 російські загарбники використовують і для ударів по мирних містах України, руйнуючи житлові будинки та тероризуючи цивільне населення.

Спільна бойова робота всіх складових Сил оборони України по важливих цілях збройних сил РФ триває", - додали у Генштабі.

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