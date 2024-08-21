УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10542 відвідувача онлайн
Новини Війна
5 169 14

Сили оборони вдарили по російському ЗРК С-300 в Ростовській області, - Генштаб

Сили оборони завдали удару по російському ЗРК С-300 у Ростовській області

У ніч на 21 серпня підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали удару по позиції зенітного ракетного комплексу С-300 противника біля населеного пункту Новошахтинськ Ростовської області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що за результатами об’єктивного контролю було зафіксовано вибухи у визначених точках прицілювання. Точність ураження дорозвідується.

"Комплекси С-300 російські загарбники використовують і для ударів по мирних містах України, руйнуючи житлові будинки та тероризуючи цивільне населення.

Спільна бойова робота всіх складових Сил оборони України по важливих цілях збройних сил РФ триває", - додали у Генштабі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські ППО С-300/С-400 в Криму не встигають навіть розгорнутися, як їх одразу знищують, - Forbes

Автор: 

Генштаб ЗС (6470) росія (64846) С-300 (8)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+15
Це гарно - потрібно розчищати дорогу для Ф - 16
показати весь коментар
21.08.2024 09:23
+10
І "Нептун" в модифікації наземного оперативно-тактичного комплексу в черговий раз протестувать!
показати весь коментар
21.08.2024 09:38
+8
Ой, не наврочить.. А так дійсно, тиждень чи більше не чути.
показати весь коментар
21.08.2024 09:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це гарно - потрібно розчищати дорогу для Ф - 16
показати весь коментар
21.08.2024 09:23 Відповісти
І "Нептун" в модифікації наземного оперативно-тактичного комплексу в черговий раз протестувать!
показати весь коментар
21.08.2024 09:38 Відповісти
ета апять ачєрєдниє украінскіє висакаточниє асколкі...
показати весь коментар
21.08.2024 09:30 Відповісти
ВМС завдали удару по цілі на суходолі, це натяк, що вдарили "нептунами"?
показати весь коментар
21.08.2024 09:37 Відповісти
А то ж! Чергові "випробування в бойових умовах"
показати весь коментар
21.08.2024 09:39 Відповісти
русня пише 💥 Мощный взрыв прогремел в Новошахтинске.
Там находится нефтезавод. Причины взрыва неизвестны.
показати весь коментар
21.08.2024 09:40 Відповісти
Останнім часом щось нічого не чутно про обстріли Харкова.
показати весь коментар
21.08.2024 09:43 Відповісти
Ой, не наврочить.. А так дійсно, тиждень чи більше не чути.
показати весь коментар
21.08.2024 09:48 Відповісти
Значить, об'єктивно не вистачає засобів ураження.
Але понти дорожче грошей, тому неодмінно ще обстріляють.
показати весь коментар
21.08.2024 09:49 Відповісти
А казали: "Навіщо наступ у Курській області?!" А спрацювало ж!
показати весь коментар
21.08.2024 10:30 Відповісти
як би не байден, то ми б як вдарили по шашличне! - дід запобіг....
показати весь коментар
21.08.2024 10:18 Відповісти
https://www.facebook.com/v.muzhenko?__cft__[0]=AZWvkfaV6p2kaI5z7QuFt3JPTTw62HmpZsEFba-pv-AWQJ34xnQ93mUuQkTIOsVXUvV5O2QLTOOgVCpC-ITEvfos68oK3FlAQbxOCca80nZ8QtqVUu109T5YKQYvRNCba0SUngxFKB2xY6HCsMLDu3cS_3hTejhTpMOaOeDNgzLMsA&__tn__=-UC%2CP-R Віктор Муженко

ВИБІР ПРІОРИТЕТІВ

ЧОМУ ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ВІЙСЬКОВИХ Є КЛЮЧЕМ ДО УСПІХУ?

Контрнаступ України на Курську область викликав великий резонанс, але водночас відкрив низку стратегічних ризиків.

ІСТОРИЧНІ ПАРАЛЕЛІ

Покровськ вирішує стратегічне питання оволодіння Донбасом і створення умов окупації всієї частини південно-східної України.

Теперішня ситуація навколо Покровська ставить під загрозу контроль над Донбасом, обумовлює ймовірність оволодіння ворогом Запорізькою областю, вихід на оперативний простір у Дніпропетровській області, перспективу можливого оточення Харкова - це те, що не спромоглися зробити радянські війська після Курської битви.

У Другій світовій війні, у 1943-му, після Курської битви радянські війська планували використовувати свою перевагу для оточення стратегічних об'єктів, але цей план не був реалізований повністю через сильний опір і прорахунки в стратегії.
показати весь коментар
21.08.2024 10:29 Відповісти
Сьогоднішня ситуація демонструє, що Росія намагається втілити схожий задум, щоб досягти контролю над ключовими територіями на сході України.

ЗАГРОЗА ДЛЯ УКРАЇНИ

Захоплення Покровська може суттєво змінити баланс сил у регіоні. Це відкриває шлях для подальшого просування російських військ і створює неабияку загрозу для інших областей, таких як Запорізька та Дніпропетровська. Україна повинна сконцентрувати свої зусилля на обороні цих критичних точок.

ВАЖЛИВІСТЬ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ

Для протидії таким викликам необхідно покладатися на досвід та знання професійних військових, які здатні приймати стратегічні рішення. Військові лідери з відповідною освітою та досвідом можуть краще оцінити ризики і можливості, що стоять перед країною, і знайти оптимальні рішення.
показати весь коментар
21.08.2024 10:31 Відповісти
ВИСНОВКИ

У ******** війні, як і в історичних конфліктах, вирішальне значення має професіоналізм та стратегічне планування.

Україна повинна зосередитись на захисті своїх ключових територій, уникати непрорахованих ризикованих операцій, які можуть відвернути увагу від головних загроз та обирати форми і способи застосування військ, що адекватні їхнім можливостям

Лише завдяки злагодженій роботі військових професіоналів та їх лідерству можна забезпечити перемогу.
показати весь коментар
21.08.2024 10:33 Відповісти
 
 