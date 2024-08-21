Сили оборони вдарили по російському ЗРК С-300 в Ростовській області, - Генштаб
У ніч на 21 серпня підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали удару по позиції зенітного ракетного комплексу С-300 противника біля населеного пункту Новошахтинськ Ростовської області РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.
Зазначається, що за результатами об’єктивного контролю було зафіксовано вибухи у визначених точках прицілювання. Точність ураження дорозвідується.
"Комплекси С-300 російські загарбники використовують і для ударів по мирних містах України, руйнуючи житлові будинки та тероризуючи цивільне населення.
Спільна бойова робота всіх складових Сил оборони України по важливих цілях збройних сил РФ триває", - додали у Генштабі.
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Там находится нефтезавод. Причины взрыва неизвестны.
Але понти дорожче грошей, тому неодмінно ще обстріляють.
ВИБІР ПРІОРИТЕТІВ
ЧОМУ ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ВІЙСЬКОВИХ Є КЛЮЧЕМ ДО УСПІХУ?
Контрнаступ України на Курську область викликав великий резонанс, але водночас відкрив низку стратегічних ризиків.
ІСТОРИЧНІ ПАРАЛЕЛІ
Покровськ вирішує стратегічне питання оволодіння Донбасом і створення умов окупації всієї частини південно-східної України.
Теперішня ситуація навколо Покровська ставить під загрозу контроль над Донбасом, обумовлює ймовірність оволодіння ворогом Запорізькою областю, вихід на оперативний простір у Дніпропетровській області, перспективу можливого оточення Харкова - це те, що не спромоглися зробити радянські війська після Курської битви.
У Другій світовій війні, у 1943-му, після Курської битви радянські війська планували використовувати свою перевагу для оточення стратегічних об'єктів, але цей план не був реалізований повністю через сильний опір і прорахунки в стратегії.
ЗАГРОЗА ДЛЯ УКРАЇНИ
Захоплення Покровська може суттєво змінити баланс сил у регіоні. Це відкриває шлях для подальшого просування російських військ і створює неабияку загрозу для інших областей, таких як Запорізька та Дніпропетровська. Україна повинна сконцентрувати свої зусилля на обороні цих критичних точок.
ВАЖЛИВІСТЬ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ
Для протидії таким викликам необхідно покладатися на досвід та знання професійних військових, які здатні приймати стратегічні рішення. Військові лідери з відповідною освітою та досвідом можуть краще оцінити ризики і можливості, що стоять перед країною, і знайти оптимальні рішення.
У ******** війні, як і в історичних конфліктах, вирішальне значення має професіоналізм та стратегічне планування.
Україна повинна зосередитись на захисті своїх ключових територій, уникати непрорахованих ризикованих операцій, які можуть відвернути увагу від головних загроз та обирати форми і способи застосування військ, що адекватні їхнім можливостям
Лише завдяки злагодженій роботі військових професіоналів та їх лідерству можна забезпечити перемогу.