Російські ППО С-300/С-400 в Криму не встигають навіть розгорнутися, як їх одразу знищують, - Forbes
Україна активно використовує ракети ATACMS для знищення російських об'єктів у тимчасово окупованому Криму. З 1 по 11 червня росіяни втратили 16 пускових установок зенітно-ракетних комплексів "С-300" і "С-400", чотири їх радіолокаційні станції та два командні пункти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Forbes.
У травні Сили оборони вдарили 10 ракетами по російській базі "Бельбек" під Севастополем. Знімки місця удару підтвердили знищення радара й двох пускових установок С-400. Також повідомлялось, що ATACMS пошкодили чотири бойові літаки на сусідньому аеродромі.
"Бельбек і Севастополь є важливими базами для російських військово-повітряних сил і того, що залишилося від Чорноморського флоту російського флоту, тому не дивно, що росіяни швидко замінили зруйновані компоненти С-400", - зазначили у Forbes.
Однак вже 11 червня Сили оборони знову атакували батарею С-400. Невизначені боєприпаси - ймовірно, знову M39A1 ATACMS - вдарили по "Бельбеку". Також під ударом опинились дві батареї ППО поблизу - ще одна С-400 та С-300.
Повідомлялося, що для удару було застосовано щонайменше 10 ATACMS, і жодна з ракет не була перехоплена. В результаті були знищені два радари від С-300 і С-400, дані про наслідки для третьої РЛС уточнюються.
У виданні підкреслили, що "Бельбек" вже стає "пасткою", яка виснажує найкращу систему ППО РФ. Сили оборони б’ють по нових батареях приблизно так само швидко, як ті встигають розгорнути. Аналітики Oryx до 11 червня підтверджували, що Росія вже втратила два командні пункти, чотири радари та 16 пускових установок С-400.
"Після вівторка плата може бути значно вищою. Загалом, можливо, українські ракетні нальоти знищили частини чотирьох або п’яти батарей С-400. За іронією долі, С-400 був розроблений, щоб мати протиракетний потенціал, але він, очевидно, не працює. Російські С-400 не можуть захистити найближчі дружні сили - і вони також не можуть захистити себе", - йдеться у матеріалі.
Повідомляється, що російські ВПС мають понад 50 батарей С-400, тому вони не закінчаться. Але ці батареї будуть марною справою для російських військових зусиль в Україні, якщо вони не зможуть витримати українські ракетні атаки. Що більше С-400 росіяни розмістять в Україні, то більше С-400 вони, найімовірніше, втратять.
Окрім того, російські оглядачі стурбовані майбутнім. Вони очікуються, що попереду — ще гірші атаки. Якщо Сили оборони дотримуються заборони США, нині вони зосереджені на ураженні ППО. Однак коли у гру вступлять F-16, які мають під крилами широкий спектр боєприпасів, ситуація зміниться.
Журналісти проінформували, що перші винищувачі F-16 мають прибути в Україну вже найближчого тижня. Вони закликали не дивуватись, якщо літаки швидко візьмуться за російські бази у Криму. ППО цих об’єктів вже була послідовно знищена ракетами ATACMS.
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Вважаєте, русня пробачить нам таку ганьбу, в яку ми її занурили по самі вуха разом з усіма її аналоговнєтамі та второй армієй?
Помста Україні - це тепер їх національна ідея.
І обрання овоча теж без російської технології поділу захід-схід не обійшлось.
Виходить, українців вже й не існує як етносу.
Невже на росії йде громадянська війна?
Світовій спільноті не слід втручатись у внутрішні справи росії.
Кацапи розуміють що вони недолугі проти нас Однак якщо нормальна людина вживає зусить для підвищення свого фізичного та розумового рівня щоб досягти успіхів -вони просто озлоблюються на більш успішних та мстять їм за свою власну "неповноцінність"
Та навіть тут таких повно! Лізуть усіх повчать не маючи для цього достатнього рівня інтелекту А коли їм вказуєш на помилки - починають "розводить срач" та "обкидать лайном" опонентів Он - учора тільки двох таких "персонажів" мусив заспокоювать
Ми їм: пошкоджуємо нпз, літаки, ппо .
узкіє: знищили нам 80% теплогенерації, 50% гес, інфраструктури, виносять аеродроми... цей список можна продовжувати довго . Та й взагалі війна йде на нашій землі, за наш рахунок, за рахунок нашої нації.
У них найбільш гіпертрофоване у світі "ЧСВ".
А оскільки ATACMSи недавно знищили кілька РЛС та пунктів управління ЗРК С-400 та С-300ПМ у трьох локаціях полків зенітно-ракетних військ пітьми, то можна припустити, що С-400 в Криму закінчуються.
ПатриотыС-300/С-400/С-500 пощелкаем, как орехи"