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Новини Війна
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Російські ППО С-300/С-400 в Криму не встигають навіть розгорнутися, як їх одразу знищують, - Forbes

с-400

Україна активно використовує ракети ATACMS для знищення російських об'єктів у тимчасово окупованому Криму. З 1 по 11 червня росіяни втратили 16 пускових установок зенітно-ракетних комплексів "С-300" і "С-400", чотири їх радіолокаційні станції та два командні пункти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Forbes.

У травні Сили оборони вдарили 10 ракетами по російській базі "Бельбек" під Севастополем. Знімки місця удару підтвердили знищення радара й двох пускових установок С-400. Також повідомлялось, що ATACMS пошкодили чотири бойові літаки на сусідньому аеродромі.

"Бельбек і Севастополь є важливими базами для російських військово-повітряних сил і того, що залишилося від Чорноморського флоту російського флоту, тому не дивно, що росіяни швидко замінили зруйновані компоненти С-400", - зазначили у Forbes.

Однак вже 11 червня Сили оборони знову атакували батарею С-400. Невизначені боєприпаси - ймовірно, знову M39A1 ATACMS - вдарили по  "Бельбеку". Також під ударом опинились дві батареї ППО поблизу - ще одна С-400 та С-300.

Повідомлялося, що для удару було застосовано щонайменше 10 ATACMS, і жодна з ракет не була перехоплена. В результаті були знищені два радари від С-300 і С-400, дані про наслідки для третьої РЛС уточнюються.

У виданні підкреслили, що "Бельбек" вже стає "пасткою", яка виснажує найкращу систему ППО РФ. Сили оборони б’ють по нових батареях приблизно так само швидко, як ті встигають розгорнути. Аналітики Oryx до 11 червня підтверджували, що Росія вже втратила два командні пункти, чотири радари та 16 пускових установок С-400.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна вдарила Himars по російській території вже за кілька годин після дозволу США, - Forbes

"Після вівторка плата може бути значно вищою. Загалом, можливо, українські ракетні нальоти знищили частини чотирьох або п’яти батарей С-400. За іронією долі, С-400 був розроблений, щоб мати протиракетний потенціал, але він, очевидно, не працює. Російські С-400 не можуть захистити найближчі дружні сили - і вони також не можуть захистити себе", - йдеться у матеріалі.

Повідомляється, що російські ВПС мають понад 50 батарей С-400, тому вони не закінчаться. Але ці батареї будуть марною справою для російських військових зусиль в Україні, якщо вони не зможуть витримати українські ракетні атаки. Що більше С-400 росіяни розмістять в Україні, то більше С-400 вони, найімовірніше, втратять.

Окрім того, російські оглядачі стурбовані майбутнім. Вони очікуються, що попереду — ще гірші атаки. Якщо Сили оборони дотримуються заборони США, нині вони зосереджені на ураженні ППО. Однак коли у гру вступлять F-16, які мають під крилами широкий спектр боєприпасів, ситуація зміниться.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ударів ЗСУ по російській ППО поблизу Бельбеку та Севастополя в окупованому Криму. СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ

Журналісти проінформували, що перші винищувачі F-16 мають прибути в Україну вже найближчого тижня. Вони закликали не дивуватись, якщо літаки швидко візьмуться за російські бази у Криму. ППО цих об’єктів вже була послідовно знищена ракетами ATACMS.

Автор: 

Forbes (160) Крим (14173) ATACMS (140) С-300 (8)


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Топ коментарі
+9
Тим, хто думає, що якось там домовимось.
Вважаєте, русня пробачить нам таку ганьбу, в яку ми її занурили по самі вуха разом з усіма її аналоговнєтамі та второй армієй?
Помста Україні - це тепер їх національна ідея.
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13.06.2024 12:25
+5
На свіжину.
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13.06.2024 12:22
+5
Схоже, що розгромлену 31-у дивізію ППО рашистів ЗСУ добивають.
А оскільки ATACMSи недавно знищили кілька РЛС та пунктів управління ЗРК С-400 та С-300ПМ у трьох локаціях полків зенітно-ракетних військ пітьми, то можна припустити, що С-400 в Криму закінчуються.
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13.06.2024 12:28
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На свіжину.
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13.06.2024 12:22 Відповісти
Тим, хто думає, що якось там домовимось.
Вважаєте, русня пробачить нам таку ганьбу, в яку ми її занурили по самі вуха разом з усіма її аналоговнєтамі та второй армієй?
Помста Україні - це тепер їх національна ідея.
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13.06.2024 12:25 Відповісти
Знищити Україну і українців, це їх національна ідея щє з початку ХХ сторіччя, з тих пір, як Члєнін вигадав в 1917-1920х роках "рускіх", як національність, в яку мали перефарбуватися велікороси, малороси і білороси. Але поки він пердів в опломбованому вагончику зі Швейцарії в московії вже давно скинули царя і зародилась державність самостійної України, яка вийшла з-під впливу розваленої царської росії і національний спротив перефарбовуванню в "рускіх".
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13.06.2024 12:44 Відповісти
Хто кому має помститися??? ВОНИ на нас напали, а не МИ на них. У кого точно є всі підстави помститися за підступний і нічим не спровокований напад, то це у НАС.
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13.06.2024 13:08 Відповісти
Є логіка, а є русская логіка.
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13.06.2024 13:09 Відповісти
Та чхати нам на їхню "логіку". У тварин її за визначенням немає...
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13.06.2024 13:11 Відповісти
"Тварини" нам своїх президентів обирають.
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13.06.2024 13:16 Відповісти
Поясніть...
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13.06.2024 13:17 Відповісти
Ви вважаєте, що мудрий нарід повністю вільно зробив свій вибір-2019, а потім ще раз?
І обрання овоча теж без російської технології поділу захід-схід не обійшлось.
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13.06.2024 13:22 Відповісти
А звідки він взявся цей "мудрий наріт"? Ви не замислювалися?
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13.06.2024 13:23 Відповісти
Натяк на адіннарот?
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13.06.2024 13:31 Відповісти
І це також. Але я трохи про інше. Як він тут ФІЗИЧНО опинився
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13.06.2024 13:32 Відповісти
Якщо ви прибічних офіційної історії росії, так одразу і кажіть.
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13.06.2024 13:34 Відповісти
Я кажу про те, як цілеспрямовано зиінювали етнічний склад України. А Ви про що?
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13.06.2024 13:41 Відповісти
зєля перемогло всюди, крім Львівської області.
Виходить, українців вже й не існує як етносу.
Невже на росії йде громадянська війна?
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13.06.2024 13:43 Відповісти
А Ви думаєте, що етнічних українців так багато залишилося?
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13.06.2024 13:45 Відповісти
Виходить, все-таки громадянська.
Світовій спільноті не слід втручатись у внутрішні справи росії.
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13.06.2024 13:46 Відповісти
Самі ж відповідаєте на власні питання? Ну я тоді тут зайвий..
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13.06.2024 13:49 Відповісти
Звичайно.
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13.06.2024 13:51 Відповісти
Помста росіян має ірраціональну природу Це помста імпотента статево здоровому чоловікові Це помста безплідної жінки щасливим матерям які мають численних дітей Це помста фізичного інваліда здоровим молодим людям
Кацапи розуміють що вони недолугі проти нас Однак якщо нормальна людина вживає зусить для підвищення свого фізичного та розумового рівня щоб досягти успіхів -вони просто озлоблюються на більш успішних та мстять їм за свою власну "неповноцінність"
Та навіть тут таких повно! Лізуть усіх повчать не маючи для цього достатнього рівня інтелекту А коли їм вказуєш на помилки - починають "розводить срач" та "обкидать лайном" опонентів Он - учора тільки двох таких "персонажів" мусив заспокоювать
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13.06.2024 13:57 Відповісти
...и, чувствуя свою ущербность, жестоко ненавидят нас. (с)
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13.06.2024 14:08 Відповісти
Та вони самі еволюційне непорозуміння. Фіноугри, які привласнили собі назву та історію іншої держави. У них в голові каша з православ'я, комуеізму, езотерики та окультизму. Вони знищили мільйони собі подібних у війнах та революціях, а тепер погрожують світу ядерною війною. Вони впевнено крокують до самознищення і, за своєю звичкою вперто втілювати будь-якітупі задуми у реальність, таки досягнуть своєї мети.
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13.06.2024 14:12 Відповісти
Це ми їм мстимо . А щодо ганьби - навряд вони її відчувають, бо по факту наносять нам неспівмірно більше втрати.

Ми їм: пошкоджуємо нпз, літаки, ппо .

узкіє: знищили нам 80% теплогенерації, 50% гес, інфраструктури, виносять аеродроми... цей список можна продовжувати довго . Та й взагалі війна йде на нашій землі, за наш рахунок, за рахунок нашої нації.
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13.06.2024 13:19 Відповісти
Мабуть, у вас мало досвіду спілкування з представниками цього племені.
У них найбільш гіпертрофоване у світі "ЧСВ".
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13.06.2024 13:23 Відповісти
Так Буданов же каже шо розмістили новітні С500. Чи вони не є ціллю України?
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13.06.2024 12:25 Відповісти
С-300, С-400, С-500 не дуже відрізняються, тому навіть можливо вже й були знищені, та й щє будуть, поки не скінчаться
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13.06.2024 12:36 Відповісти
Рекламу кацаППО канєшно зробили. Шкода що на сухопутному фронті це не позначилось ніяк...
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13.06.2024 12:26 Відповісти
ппо не має відношення до сухопутного фронту, воно заважає українським літакам і дронам.
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13.06.2024 12:38 Відповісти
Схоже, що розгромлену 31-у дивізію ППО рашистів ЗСУ добивають.
А оскільки ATACMSи недавно знищили кілька РЛС та пунктів управління ЗРК С-400 та С-300ПМ у трьох локаціях полків зенітно-ракетних військ пітьми, то можна припустити, що С-400 в Криму закінчуються.
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13.06.2024 12:28 Відповісти
Після таких новин Ердоган трішки о*уїв.
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13.06.2024 12:29 Відповісти
Гінацит ппо в трусіках!
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13.06.2024 12:30 Відповісти
Вот, что ATACMS животворящий делает! (с)
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13.06.2024 12:39 Відповісти
"Мы эти Патриоты С-300/С-400/С-500 пощелкаем, как орехи"

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13.06.2024 12:41 Відповісти
Це справжій путін.
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13.06.2024 13:39 Відповісти
Отдельные поздравления Турции и лично "гению" Эрдогану,который накупил аналоговнетного кацапского говнища вместо совеременнийших F-35 разосравшись на этой почве с американскими союзниками.Кто не знает,из за покупки у параши комплексов С-400.Турцию выкинули из программы по F-35...
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13.06.2024 13:16 Відповісти
 
 