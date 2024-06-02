Україна вдарила Himars по російській території вже за кілька годин після дозволу США, - Forbes

ЗСУ вдалось розмити північне угруповання РФ без необхідності воювати з росіянами вулиця за вулицею у Вовчанську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Forbes.

У п’ятницю, 31 травня, Білий дім дозволив ЗСУ бити по території країни-агресорки РФ. За кілька годин після цього українська армія націлила пускові установки Himars на російський Бєлгород.

"Це бажаний крок, який дозволить нам тепер краще захистити Україну та українців від російського терору та спроб розгорнути війну", – написав президент Володимир Зеленський практично перед атакою.

Російські ЗМІ зафіксували звуки повітряної тривоги та вогняні пуски батарей ППО, коли українські ракети атакували Бєлгород. Російські ЗМІ стверджували, що було збито 14 ракет.

Наразі незрозуміло, скільки шкоди завдала атака і, що більш важливо, скільки шкоди було завдано військовим цілям. Однак мета ЗСУ, на думку видання, очевидна. Бєлгород та прилеглі міста є базою для операцій північного угруповання військ російської армії, яка з 10 травня атакує українські прикордонні міста.

За три тижні запеклих боїв це угруповання РФ дорогою ціною захопило ланцюг прикордонних сіл і перетворило місто Вовчанськ на поле битви. Швидкі дії українських підрозділів підкріплення - 36-ї бригади морської піхоти, 71-ї єгерської бригади та елітної 82-ї десантно-штурмової бригади - зупинили просування ворога.

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Крім того, є ознаки того, що загарбники перегруповуються для нового нападу. Переміщення військ у містах Грайворон, Борисівка та Пролетарський, що в кількох кілометрах на захід від Бєлгорода, "можливо, свідчить про формування ударної групи в Бєлгородській області".

Завдаючи ударів по Бєлгороду та області, українці розмили північне угруповання сил без необхідності воювати з росіянами вулиця за вулицею у Вовчанську, додають журналісти Forbes.

Нагадаємо, наприкінці травня Міністерство оборони США оголосило про надання Україні нового пакету військової допомоги на 275 мільйонів доларів. До нього увійшли ракети Himars .