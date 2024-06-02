Україна вдарила Himars по російській території вже за кілька годин після дозволу США, - Forbes
ЗСУ вдалось розмити північне угруповання РФ без необхідності воювати з росіянами вулиця за вулицею у Вовчанську.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Forbes.
У п’ятницю, 31 травня, Білий дім дозволив ЗСУ бити по території країни-агресорки РФ. За кілька годин після цього українська армія націлила пускові установки Himars на російський Бєлгород.
"Це бажаний крок, який дозволить нам тепер краще захистити Україну та українців від російського терору та спроб розгорнути війну", – написав президент Володимир Зеленський практично перед атакою.
Російські ЗМІ зафіксували звуки повітряної тривоги та вогняні пуски батарей ППО, коли українські ракети атакували Бєлгород. Російські ЗМІ стверджували, що було збито 14 ракет.
Наразі незрозуміло, скільки шкоди завдала атака і, що більш важливо, скільки шкоди було завдано військовим цілям. Однак мета ЗСУ, на думку видання, очевидна. Бєлгород та прилеглі міста є базою для операцій північного угруповання військ російської армії, яка з 10 травня атакує українські прикордонні міста.
За три тижні запеклих боїв це угруповання РФ дорогою ціною захопило ланцюг прикордонних сіл і перетворило місто Вовчанськ на поле битви. Швидкі дії українських підрозділів підкріплення - 36-ї бригади морської піхоти, 71-ї єгерської бригади та елітної 82-ї десантно-штурмової бригади - зупинили просування ворога.
Крім того, є ознаки того, що загарбники перегруповуються для нового нападу. Переміщення військ у містах Грайворон, Борисівка та Пролетарський, що в кількох кілометрах на захід від Бєлгорода, "можливо, свідчить про формування ударної групи в Бєлгородській області".
Завдаючи ударів по Бєлгороду та області, українці розмили північне угруповання сил без необхідності воювати з росіянами вулиця за вулицею у Вовчанську, додають журналісти Forbes.
Нагадаємо, наприкінці травня Міністерство оборони США оголосило про надання Україні нового пакету військової допомоги на 275 мільйонів доларів. До нього увійшли ракети Himars .
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Кацапе! "Тут водки нет!"
Їх прибивають і прибивають, а вони все лізуть і лізуть. Але ж з першої літери видно, що воно таке!
Пан має час та натхнення, сьогодні.
А Західним Партнерам, дякуємо за підтримку Українців!!
Слава Україні
Мигом бы выжгли все колонны и даже экологического ущерба на нашей территории не было бы!
А кто ответит за результат? Там же не только разруха - там 100 % Буча и кативни, как у цапов принято всегда!!!
Вопрос - протекло где то в белом доме, сильно протекло. Слили всю картину маслом - мол дерзайте, пока еще можете заходить в полной безопасности, Старик точно не рыпнется не подпишет одобрямс
С такими "гарантами" и Свидетелями НЕ_эскалации у нас чтото очень большие жертвы..
Я верю только в превентивные удары!!!
Сопли оставьте для
толерастоврозовых пони!
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Про це повідомив заступник головного редактора німецької газети BILD Пауль Ронцхаймер (Paul Ronzheimer), який відвідав позиції 92-ї бригади ЗСУ на Харківщині за 2 км від російського кордону.
ЗСУ скидають з дронів міни на переходи та дороги, де є ризики потенційного прориву рашистських військ.
Щоб ворог не відстежив таку активність, мінування здійснюються у темний час доби. "Бійці ЗСУ базуються у бункері, звідки виходять лише на кілька хвилин у темряві, щоб запустити дрони", - йдеться у статті.
Ронцхаймер зі своєю командою змушені були терміново залишити позиції ЗСУ через роботу в даному районі російського розвідувального дрону.
Журналіст зазначив, що тактика дистанційного мінування виявилася дуже ефективною. Певна кількість російської техніки вже підірвалася на українських мінах під час спроб проникнути через кордон."
до програмування не має відношення