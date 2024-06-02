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Forbes (157) обстріл (27076) Бєлгород (488) HIMARS (300)

Україна вдарила Himars по російській території вже за кілька годин після дозволу США, - Forbes

himars

ЗСУ вдалось розмити північне угруповання РФ без необхідності воювати з росіянами вулиця за вулицею у Вовчанську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Forbes.

У п’ятницю,  31 травня,  Білий дім дозволив ЗСУ бити по території країни-агресорки РФ. За кілька годин після цього українська армія націлила пускові установки Himars на російський Бєлгород.

"Це бажаний крок, який дозволить нам тепер краще захистити Україну та українців від російського терору та спроб розгорнути війну", – написав президент Володимир Зеленський практично перед атакою.

Російські ЗМІ зафіксували звуки повітряної тривоги та вогняні пуски батарей ППО, коли українські ракети атакували Бєлгород. Російські ЗМІ стверджували, що було збито 14 ракет.

Наразі незрозуміло, скільки шкоди завдала атака і, що більш важливо, скільки шкоди було завдано військовим цілям. Однак мета ЗСУ, на думку видання, очевидна. Бєлгород та прилеглі міста є базою для операцій північного угруповання військ російської армії, яка з 10 травня атакує українські прикордонні міста.

За три тижні запеклих боїв це угруповання РФ дорогою ціною захопило ланцюг прикордонних сіл і перетворило місто Вовчанськ на поле битви. Швидкі дії українських підрозділів підкріплення - 36-ї бригади морської піхоти, 71-ї єгерської бригади та елітної 82-ї десантно-штурмової бригади - зупинили просування ворога.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": GMLRS, HIMARS, але не ATACMS: The Wall Street Journal дізналося, якою зброєю Україні дозволили бити по РФ

Крім того, є ознаки того, що загарбники перегруповуються для нового нападу. Переміщення військ у містах Грайворон, Борисівка та Пролетарський, що в кількох кілометрах на захід від Бєлгорода, "можливо, свідчить про формування ударної групи в Бєлгородській області".

Завдаючи ударів по Бєлгороду та області, українці розмили північне угруповання сил без необхідності воювати з росіянами вулиця за вулицею у Вовчанську, додають журналісти Forbes.

Нагадаємо, наприкінці травня Міністерство оборони США оголосило про надання Україні нового пакету військової допомоги на 275 мільйонів доларів. До нього увійшли  ракети Himars .

Автор: 
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Топ коментарі
+37
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02.06.2024 14:57
+25
Вой на бєлгородських болотах вже почався. Скрін вже викладали. Краще не читати коменти на кацапськїй мові, бо зазвичай вони брехливі
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02.06.2024 14:44
+21
Ми поки що бачимо і чуємо лише твій "вой"! І твоє ІПСО! Чому? Бо у Кремлі просто "ошарашені" та вирішують - "Как абъяснить рассийскаму быдлу хахляцкие удары?" А поки вони з цим визначаються - підключили тебе - щоб ти говорив "ничего сташнава - ведь "на балотах" не "воют"!" Бо саме з цих позицій і "все зрозуміло" на відміну від твого - де все "непанятна"
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02.06.2024 14:59
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Під Бєлгородом ро*уярили С-300, що лупив по Харкову.
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02.06.2024 15:19 Відповісти
Якщо удари по Харкову з С-300 припиняться, то да.
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02.06.2024 15:23 Відповісти
У них же не один С-300/400.
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02.06.2024 22:37 Відповісти
Є навіть фото розбитого Іскандера в Шмякіно. Іскандерів химери ще не ловили...
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02.06.2024 15:24 Відповісти
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02.06.2024 15:29 Відповісти
Вой на бєлгородських болотах вже почався. Скрін вже викладали. Краще не читати коменти на кацапськїй мові, бо зазвичай вони брехливі
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02.06.2024 14:44 Відповісти
бот ти за шо строчиш...за бояру чи за лиш би адамчик кадирка не бив тепер він васш куратор
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02.06.2024 15:01 Відповісти
Ми поки що бачимо і чуємо лише твій "вой"! І твоє ІПСО! Чому? Бо у Кремлі просто "ошарашені" та вирішують - "Как абъяснить рассийскаму быдлу хахляцкие удары?" А поки вони з цим визначаються - підключили тебе - щоб ти говорив "ничего сташнава - ведь "на балотах" не "воют"!" Бо саме з цих позицій і "все зрозуміло" на відміну від твого - де все "непанятна"
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02.06.2024 14:59 Відповісти
А до чого тут "оскорблять нацию и воинов ВСУ"? У чому полягає моє "оскрюление"? Я "оскорбив" лише тебе - вказавши що ти - кацапський ІПСОшник "свіжозаряджений"! Але ж яке це "оскорбление"? Це просто "констатація факту"
Кацапе! "Тут водки нет!"
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02.06.2024 15:10 Відповісти
Яре! Не витрачайте часу на цей майбутній хрестик кукурікала, до речі, воно вже порушило правила й на "раді форумчан".
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02.06.2024 15:13 Відповісти
А може я теж хочу йому "лопатою по мордяці"?
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02.06.2024 15:27 Відповісти
Пане Яр, а ви гурман 😁😁😁
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03.06.2024 00:14 Відповісти
А Ви помітили, яка винахідлива ця кацапота у плані придумування нікнеймів?

Їх прибивають і прибивають, а вони все лізуть і лізуть. Але ж з першої літери видно, що воно таке!
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02.06.2024 15:13 Відповісти
Якби всі українці писали своєю рідною, літературною мовою, то такого б не було.
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02.06.2024 15:41 Відповісти
Як в анекдоті.
Пан має час та натхнення, сьогодні.
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02.06.2024 16:58 Відповісти
Про це писали й військові ще вчора, а сьогодні розвалили колону техніки на території рашки. Може хтось чекає, що Україна буде обстрілювати як москалі все підряд? Так цього не буде, хіба випадково.
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02.06.2024 15:07 Відповісти
Путін - х**ло.
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02.06.2024 15:13 Відповісти
Ну, це право України, вибивати рашистів московських!!
А Західним Партнерам, дякуємо за підтримку Українців!!
Слава Україні
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02.06.2024 14:39 Відповісти
Оцените если бы до вторжения на Харьковщину "одобрямс" пришел??!!
Мигом бы выжгли все колонны и даже экологического ущерба на нашей территории не было бы!
А кто ответит за результат? Там же не только разруха - там 100 % Буча и кативни, как у цапов принято всегда!!!
Вопрос - протекло где то в белом доме, сильно протекло. Слили всю картину маслом - мол дерзайте, пока еще можете заходить в полной безопасности, Старик точно не рыпнется не подпишет одобрямс
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02.06.2024 14:42 Відповісти
Якби... в 2014р Хаймарси дали.
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02.06.2024 17:20 Відповісти
Я верю только в превентивные удары!!
С такими "гарантами" и Свидетелями НЕ_эскалации у нас чтото очень большие жертвы..
Я верю только в превентивные удары!!!
Сопли оставьте для толерастов розовых пони!
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02.06.2024 14:44 Відповісти
Щось незрозуміло, на Україну наклали санкції чи на РФ?
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02.06.2024 14:50 Відповісти
А чому тільки по аеропортах? П по техніці, по живій силі, по укріпрайонах?
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02.06.2024 14:56 Відповісти
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02.06.2024 14:57 Відповісти
Красивое. Нравица
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02.06.2024 15:12 Відповісти
Як говорив їх классік Салтиков - на Росіє только плохіє дорогі і дуракі.
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02.06.2024 15:58 Відповісти
Пара лаптєй активні як ніколи.
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02.06.2024 15:04 Відповісти
Це вже не Історія одного города (Глупова) а і сторія цілої країни - ГЛУПОВІЇ
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02.06.2024 16:01 Відповісти
А чого ж не бити - було б чим
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02.06.2024 15:08 Відповісти
Вся зброя, яка передана Україні, стає нашою зброєю.
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02.06.2024 15:11 Відповісти
Смачне відео прожарки окупантів українськими, смертоносними дронами зі збільшеною БЧ і таких дронів стає все більше. Що це означає? Це означає що окупантам пі@да

https://t.me/pecherymordora356
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02.06.2024 15:18 Відповісти
https://t.me/BILD_Russian/16777?single @ "ЗСУ використовують безпілотники для мінування кордону у Харківській області. Роблять це українські військові вночі, приховано від ворога.
Про це повідомив заступник головного редактора німецької газети BILD Пауль Ронцхаймер (Paul Ronzheimer), який відвідав позиції 92-ї бригади ЗСУ на Харківщині за 2 км від російського кордону.
ЗСУ скидають з дронів міни на переходи та дороги, де є ризики потенційного прориву рашистських військ.
Щоб ворог не відстежив таку активність, мінування здійснюються у темний час доби. "Бійці ЗСУ базуються у бункері, звідки виходять лише на кілька хвилин у темряві, щоб запустити дрони", - йдеться у статті.
Ронцхаймер зі своєю командою змушені були терміново залишити позиції ЗСУ через роботу в даному районі російського розвідувального дрону.
Журналіст зазначив, що тактика дистанційного мінування виявилася дуже ефективною. Певна кількість російської техніки вже підірвалася на українських мінах під час спроб проникнути через кордон."

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02.06.2024 15:19 Відповісти
Роблять це українські військові вночі, приховано від ворога.. Але чомусь німецькі папараці вважають за потрібне про це розповідати в своїй газеті.. Чи такі тупі, чи може їм не запропонували затриматися на Харківщині трохі надовше, чи теж дивляться єдині новини і тому впевнені що "чмобіки" не вміють читати, та взагалі усі розумово неспроможні?
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03.06.2024 09:43 Відповісти
Кожен день потрібно бити щоб створити буферну зону і щоб кацапстанці не змогли навіть підійти до українського кордону!
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02.06.2024 15:22 Відповісти
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02.06.2024 15:43 Відповісти
прекрасно, теперь точно знаю, что свет не будут отключать, потому, как включать не будут
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02.06.2024 15:56 Відповісти
ботосрань
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02.06.2024 16:38 Відповісти
Не принижуйте мови програмування і компютерні програми - це одноцентовник звичайний .
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02.06.2024 16:45 Відповісти
бот то скорочення від робот
до програмування не має відношення
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02.06.2024 20:16 Відповісти
Ви не праві - https://nanitrobot.com/movy_programyvannia/
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02.06.2024 20:25 Відповісти
І ше шо таке бот - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0) ( програми також не мають відношення до програмування ?)
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02.06.2024 20:29 Відповісти
слово робот придумали коли ще про програми гадки не мали
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02.06.2024 20:29 Відповісти
Ніт ви знову не праві - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81 ( ось ця леді мала гадку ) і - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82 ( там є надруковано хто придумав слово - робот ). Програмування зявилося майже на століття раніше ніж слово робот .
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02.06.2024 20:38 Відповісти
І автомати цього елліна то є автомати а не роботи - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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02.06.2024 20:44 Відповісти
І наостанок перші електронні компи зявилися в 1945 році - а перші роботи десь в кінці 50 чи на початку 60 ( а точні дати ви вже якось самі знайдете - тирнет у вас є такшо такшо )
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02.06.2024 20:48 Відповісти
Иди насри в ведро и выброси из окна согласно вашим скрепам,лаптемордое. Не всё же на вентилятор набрасывать.
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02.06.2024 16:57 Відповісти
И еще то, то, что сегодня ахмат-джигиты тебя точно поимеют без вазелина, как вчера и завтра
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02.06.2024 18:39 Відповісти
https://x.com/i/status/1796854918998798449 мєдвєдєв звернувся до білгородців
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02.06.2024 18:51 Відповісти
Білгородчанам - хорошего настроєнія.
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02.06.2024 20:34 Відповісти
 
 