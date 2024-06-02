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Forbes (114) обстрел (25742) Белгород (433) HIMARS (279)

Украина ударила Himars по российской территории уже через несколько часов после разрешения США, - Forbes

himars

ВСУ удалось размыть северную группировку РФ без необходимости воевать с россиянами улица за улицей в Волчанске.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes.

В пятницу, 31 мая, Белый дом разрешил ВСУ бить по территории страны-агрессора РФ. Через несколько часов после этого украинская армия нацелила пусковые установки Himars на российский Белгород.

"Это желанный шаг, который позволит нам теперь лучше защитить Украину и украинцев от российского террора и попыток развернуть войну", - написал президент Владимир Зеленский практически перед атакой.

Российские СМИ зафиксировали звуки воздушной тревоги и огненные пуски батарей ПВО, когда украинские ракеты атаковали Белгород. Российские СМИ утверждали, что было сбито 14 ракет.

Пока непонятно, сколько урона нанесла атака и, что более важно, сколько урона было нанесено военным целям. Однако цель ВСУ, по мнению издания, очевидна. Белгород и близлежащие города являются базой для операций северной группировки войск российской армии, которая с 10 мая атакует украинские приграничные города.

За три недели ожесточенных боев эта группировка РФ дорогой ценой захватила цепь приграничных сел и превратила город Волчанск в поле битвы. Быстрые действия украинских подразделений подкрепления - 36-й бригады морской пехоты, 71-й егерской бригады и элитной 82-й десантно-штурмовой бригады - остановили продвижение врага.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": GMLRS, HIMARS, но не ATACMS: The Wall Street Journal узнало, каким оружием Украине разрешили бить по РФ

Кроме того, есть признаки того, что захватчики перегруппировываются для нового нападения. Перемещение войск в городах Грайворон, Борисовка и Пролетарский, что в нескольких километрах к западу от Белгорода, "возможно, свидетельствует о формировании ударной группы в Белгородской области".

Нанося удары по Белгороду и области, украинцы размыли северную группировку сил без необходимости воевать с россиянами улица за улицей в Волчанске, добавляют журналисты Forbes.

Напомним, в конце мая Министерство обороны США объявило о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 275 миллионов долларов. В него вошли ракеты Himars.
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Топ комментарии
+37
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02.06.2024 14:57
+25
Вой на бєлгородських болотах вже почався. Скрін вже викладали. Краще не читати коменти на кацапськїй мові, бо зазвичай вони брехливі
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02.06.2024 14:44
+21
Ми поки що бачимо і чуємо лише твій "вой"! І твоє ІПСО! Чому? Бо у Кремлі просто "ошарашені" та вирішують - "Как абъяснить рассийскаму быдлу хахляцкие удары?" А поки вони з цим визначаються - підключили тебе - щоб ти говорив "ничего сташнава - ведь "на балотах" не "воют"!" Бо саме з цих позицій і "все зрозуміло" на відміну від твого - де все "непанятна"
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02.06.2024 14:59
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Правила форума Совет форумчан
Під Бєлгородом ро*уярили С-300, що лупив по Харкову.
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02.06.2024 15:19 Ответить
Якщо удари по Харкову з С-300 припиняться, то да.
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02.06.2024 15:23 Ответить
У них же не один С-300/400.
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02.06.2024 22:37 Ответить
Є навіть фото розбитого Іскандера в Шмякіно. Іскандерів химери ще не ловили...
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02.06.2024 15:24 Ответить
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02.06.2024 15:29 Ответить
Вой на бєлгородських болотах вже почався. Скрін вже викладали. Краще не читати коменти на кацапськїй мові, бо зазвичай вони брехливі
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02.06.2024 14:44 Ответить
бот ти за шо строчиш...за бояру чи за лиш би адамчик кадирка не бив тепер він васш куратор
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02.06.2024 15:01 Ответить
Ми поки що бачимо і чуємо лише твій "вой"! І твоє ІПСО! Чому? Бо у Кремлі просто "ошарашені" та вирішують - "Как абъяснить рассийскаму быдлу хахляцкие удары?" А поки вони з цим визначаються - підключили тебе - щоб ти говорив "ничего сташнава - ведь "на балотах" не "воют"!" Бо саме з цих позицій і "все зрозуміло" на відміну від твого - де все "непанятна"
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02.06.2024 14:59 Ответить
А до чого тут "оскорблять нацию и воинов ВСУ"? У чому полягає моє "оскрюление"? Я "оскорбив" лише тебе - вказавши що ти - кацапський ІПСОшник "свіжозаряджений"! Але ж яке це "оскорбление"? Це просто "констатація факту"
Кацапе! "Тут водки нет!"
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02.06.2024 15:10 Ответить
Яре! Не витрачайте часу на цей майбутній хрестик кукурікала, до речі, воно вже порушило правила й на "раді форумчан".
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02.06.2024 15:13 Ответить
А може я теж хочу йому "лопатою по мордяці"?
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02.06.2024 15:27 Ответить
Пане Яр, а ви гурман 😁😁😁
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03.06.2024 00:14 Ответить
А Ви помітили, яка винахідлива ця кацапота у плані придумування нікнеймів?

Їх прибивають і прибивають, а вони все лізуть і лізуть. Але ж з першої літери видно, що воно таке!
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02.06.2024 15:13 Ответить
Якби всі українці писали своєю рідною, літературною мовою, то такого б не було.
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02.06.2024 15:41 Ответить
Як в анекдоті.
Пан має час та натхнення, сьогодні.
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02.06.2024 16:58 Ответить
Про це писали й військові ще вчора, а сьогодні розвалили колону техніки на території рашки. Може хтось чекає, що Україна буде обстрілювати як москалі все підряд? Так цього не буде, хіба випадково.
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02.06.2024 15:07 Ответить
Путін - х**ло.
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02.06.2024 15:13 Ответить
Ну, це право України, вибивати рашистів московських!!
А Західним Партнерам, дякуємо за підтримку Українців!!
Слава Україні
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02.06.2024 14:39 Ответить
Оцените если бы до вторжения на Харьковщину "одобрямс" пришел??!!
Мигом бы выжгли все колонны и даже экологического ущерба на нашей территории не было бы!
А кто ответит за результат? Там же не только разруха - там 100 % Буча и кативни, как у цапов принято всегда!!!
Вопрос - протекло где то в белом доме, сильно протекло. Слили всю картину маслом - мол дерзайте, пока еще можете заходить в полной безопасности, Старик точно не рыпнется не подпишет одобрямс
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02.06.2024 14:42 Ответить
Якби... в 2014р Хаймарси дали.
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02.06.2024 17:20 Ответить
Я верю только в превентивные удары!!
С такими "гарантами" и Свидетелями НЕ_эскалации у нас чтото очень большие жертвы..
Я верю только в превентивные удары!!!
Сопли оставьте для толерастов розовых пони!
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02.06.2024 14:44 Ответить
Щось незрозуміло, на Україну наклали санкції чи на РФ?
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02.06.2024 14:50 Ответить
А чому тільки по аеропортах? П по техніці, по живій силі, по укріпрайонах?
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02.06.2024 14:56 Ответить
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02.06.2024 14:57 Ответить
Красивое. Нравица
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02.06.2024 15:12 Ответить
Як говорив їх классік Салтиков - на Росіє только плохіє дорогі і дуракі.
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02.06.2024 15:58 Ответить
Пара лаптєй активні як ніколи.
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02.06.2024 15:04 Ответить
Це вже не Історія одного города (Глупова) а і сторія цілої країни - ГЛУПОВІЇ
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02.06.2024 16:01 Ответить
А чого ж не бити - було б чим
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02.06.2024 15:08 Ответить
Вся зброя, яка передана Україні, стає нашою зброєю.
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02.06.2024 15:11 Ответить
Смачне відео прожарки окупантів українськими, смертоносними дронами зі збільшеною БЧ і таких дронів стає все більше. Що це означає? Це означає що окупантам пі@да

https://t.me/pecherymordora356
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02.06.2024 15:18 Ответить
https://t.me/BILD_Russian/16777?single @ "ЗСУ використовують безпілотники для мінування кордону у Харківській області. Роблять це українські військові вночі, приховано від ворога.
Про це повідомив заступник головного редактора німецької газети BILD Пауль Ронцхаймер (Paul Ronzheimer), який відвідав позиції 92-ї бригади ЗСУ на Харківщині за 2 км від російського кордону.
ЗСУ скидають з дронів міни на переходи та дороги, де є ризики потенційного прориву рашистських військ.
Щоб ворог не відстежив таку активність, мінування здійснюються у темний час доби. "Бійці ЗСУ базуються у бункері, звідки виходять лише на кілька хвилин у темряві, щоб запустити дрони", - йдеться у статті.
Ронцхаймер зі своєю командою змушені були терміново залишити позиції ЗСУ через роботу в даному районі російського розвідувального дрону.
Журналіст зазначив, що тактика дистанційного мінування виявилася дуже ефективною. Певна кількість російської техніки вже підірвалася на українських мінах під час спроб проникнути через кордон."

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02.06.2024 15:19 Ответить
Роблять це українські військові вночі, приховано від ворога.. Але чомусь німецькі папараці вважають за потрібне про це розповідати в своїй газеті.. Чи такі тупі, чи може їм не запропонували затриматися на Харківщині трохі надовше, чи теж дивляться єдині новини і тому впевнені що "чмобіки" не вміють читати, та взагалі усі розумово неспроможні?
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03.06.2024 09:43 Ответить
Кожен день потрібно бити щоб створити буферну зону і щоб кацапстанці не змогли навіть підійти до українського кордону!
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02.06.2024 15:22 Ответить
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02.06.2024 15:43 Ответить
прекрасно, теперь точно знаю, что свет не будут отключать, потому, как включать не будут
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02.06.2024 15:56 Ответить
ботосрань
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02.06.2024 16:38 Ответить
Не принижуйте мови програмування і компютерні програми - це одноцентовник звичайний .
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02.06.2024 16:45 Ответить
бот то скорочення від робот
до програмування не має відношення
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02.06.2024 20:16 Ответить
Ви не праві - https://nanitrobot.com/movy_programyvannia/
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02.06.2024 20:25 Ответить
І ше шо таке бот - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0) ( програми також не мають відношення до програмування ?)
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02.06.2024 20:29 Ответить
слово робот придумали коли ще про програми гадки не мали
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02.06.2024 20:29 Ответить
Ніт ви знову не праві - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81 ( ось ця леді мала гадку ) і - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82 ( там є надруковано хто придумав слово - робот ). Програмування зявилося майже на століття раніше ніж слово робот .
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02.06.2024 20:38 Ответить
І автомати цього елліна то є автомати а не роботи - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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02.06.2024 20:44 Ответить
І наостанок перші електронні компи зявилися в 1945 році - а перші роботи десь в кінці 50 чи на початку 60 ( а точні дати ви вже якось самі знайдете - тирнет у вас є такшо такшо )
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02.06.2024 20:48 Ответить
Иди насри в ведро и выброси из окна согласно вашим скрепам,лаптемордое. Не всё же на вентилятор набрасывать.
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02.06.2024 16:57 Ответить
И еще то, то, что сегодня ахмат-джигиты тебя точно поимеют без вазелина, как вчера и завтра
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02.06.2024 18:39 Ответить
https://x.com/i/status/1796854918998798449 мєдвєдєв звернувся до білгородців
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02.06.2024 18:51 Ответить
Білгородчанам - хорошего настроєнія.
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02.06.2024 20:34 Ответить
 
 