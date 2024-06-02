Украина ударила Himars по российской территории уже через несколько часов после разрешения США, - Forbes
ВСУ удалось размыть северную группировку РФ без необходимости воевать с россиянами улица за улицей в Волчанске.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes.
В пятницу, 31 мая, Белый дом разрешил ВСУ бить по территории страны-агрессора РФ. Через несколько часов после этого украинская армия нацелила пусковые установки Himars на российский Белгород.
"Это желанный шаг, который позволит нам теперь лучше защитить Украину и украинцев от российского террора и попыток развернуть войну", - написал президент Владимир Зеленский практически перед атакой.
Российские СМИ зафиксировали звуки воздушной тревоги и огненные пуски батарей ПВО, когда украинские ракеты атаковали Белгород. Российские СМИ утверждали, что было сбито 14 ракет.
Пока непонятно, сколько урона нанесла атака и, что более важно, сколько урона было нанесено военным целям. Однако цель ВСУ, по мнению издания, очевидна. Белгород и близлежащие города являются базой для операций северной группировки войск российской армии, которая с 10 мая атакует украинские приграничные города.
За три недели ожесточенных боев эта группировка РФ дорогой ценой захватила цепь приграничных сел и превратила город Волчанск в поле битвы. Быстрые действия украинских подразделений подкрепления - 36-й бригады морской пехоты, 71-й егерской бригады и элитной 82-й десантно-штурмовой бригады - остановили продвижение врага.
Кроме того, есть признаки того, что захватчики перегруппировываются для нового нападения. Перемещение войск в городах Грайворон, Борисовка и Пролетарский, что в нескольких километрах к западу от Белгорода, "возможно, свидетельствует о формировании ударной группы в Белгородской области".
Нанося удары по Белгороду и области, украинцы размыли северную группировку сил без необходимости воевать с россиянами улица за улицей в Волчанске, добавляют журналисты Forbes.
Напомним, в конце мая Министерство обороны США объявило о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 275 миллионов долларов. В него вошли ракеты Himars.
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Кацапе! "Тут водки нет!"
Їх прибивають і прибивають, а вони все лізуть і лізуть. Але ж з першої літери видно, що воно таке!
Пан має час та натхнення, сьогодні.
А Західним Партнерам, дякуємо за підтримку Українців!!
Слава Україні
Мигом бы выжгли все колонны и даже экологического ущерба на нашей территории не было бы!
А кто ответит за результат? Там же не только разруха - там 100 % Буча и кативни, как у цапов принято всегда!!!
Вопрос - протекло где то в белом доме, сильно протекло. Слили всю картину маслом - мол дерзайте, пока еще можете заходить в полной безопасности, Старик точно не рыпнется не подпишет одобрямс
С такими "гарантами" и Свидетелями НЕ_эскалации у нас чтото очень большие жертвы..
Я верю только в превентивные удары!!!
Сопли оставьте для
толерастоврозовых пони!
https://t.me/pecherymordora356
Про це повідомив заступник головного редактора німецької газети BILD Пауль Ронцхаймер (Paul Ronzheimer), який відвідав позиції 92-ї бригади ЗСУ на Харківщині за 2 км від російського кордону.
ЗСУ скидають з дронів міни на переходи та дороги, де є ризики потенційного прориву рашистських військ.
Щоб ворог не відстежив таку активність, мінування здійснюються у темний час доби. "Бійці ЗСУ базуються у бункері, звідки виходять лише на кілька хвилин у темряві, щоб запустити дрони", - йдеться у статті.
Ронцхаймер зі своєю командою змушені були терміново залишити позиції ЗСУ через роботу в даному районі російського розвідувального дрону.
Журналіст зазначив, що тактика дистанційного мінування виявилася дуже ефективною. Певна кількість російської техніки вже підірвалася на українських мінах під час спроб проникнути через кордон."
до програмування не має відношення