РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10611 посетитель онлайн
Новости Война
5 169 14

Силы обороны ударили по российскому ЗРК С-300 в Ростовской области, - Генштаб

Сили оборони завдали удару по російському ЗРК С-300 у Ростовській області

В ночь на 21 августа подразделения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по позиции зенитного ракетного комплекса С-300 противника возле населенного пункта Новошахтинск Ростовской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Отмечается, что по результатам объективного контроля были зафиксированы взрывы в определенных точках прицеливания. Точность поражения доразведывается.

"Комплексы С-300 российские захватчики используют и для ударов по мирным городам Украины, разрушая жилые дома и терроризируя гражданское население.

Совместная боевая работа всех составляющих Сил обороны Украины по важным целям вооруженных сил РФ продолжается", - добавили в Генштабе.

Также читайте: Российские ПВО С-300/С-400 в Крыму не успевают даже развернуться, как их сразу уничтожают, - Forbes

Автор: 

Генштаб ВС (6172) россия (95308) С-300 (8)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+15
Це гарно - потрібно розчищати дорогу для Ф - 16
показать весь комментарий
21.08.2024 09:23
+10
І "Нептун" в модифікації наземного оперативно-тактичного комплексу в черговий раз протестувать!
показать весь комментарий
21.08.2024 09:38
+8
Ой, не наврочить.. А так дійсно, тиждень чи більше не чути.
показать весь комментарий
21.08.2024 09:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це гарно - потрібно розчищати дорогу для Ф - 16
показать весь комментарий
21.08.2024 09:23 Ответить
І "Нептун" в модифікації наземного оперативно-тактичного комплексу в черговий раз протестувать!
показать весь комментарий
21.08.2024 09:38 Ответить
ета апять ачєрєдниє украінскіє висакаточниє асколкі...
показать весь комментарий
21.08.2024 09:30 Ответить
ВМС завдали удару по цілі на суходолі, це натяк, що вдарили "нептунами"?
показать весь комментарий
21.08.2024 09:37 Ответить
А то ж! Чергові "випробування в бойових умовах"
показать весь комментарий
21.08.2024 09:39 Ответить
русня пише 💥 Мощный взрыв прогремел в Новошахтинске.
Там находится нефтезавод. Причины взрыва неизвестны.
показать весь комментарий
21.08.2024 09:40 Ответить
Останнім часом щось нічого не чутно про обстріли Харкова.
показать весь комментарий
21.08.2024 09:43 Ответить
Ой, не наврочить.. А так дійсно, тиждень чи більше не чути.
показать весь комментарий
21.08.2024 09:48 Ответить
Значить, об'єктивно не вистачає засобів ураження.
Але понти дорожче грошей, тому неодмінно ще обстріляють.
показать весь комментарий
21.08.2024 09:49 Ответить
А казали: "Навіщо наступ у Курській області?!" А спрацювало ж!
показать весь комментарий
21.08.2024 10:30 Ответить
як би не байден, то ми б як вдарили по шашличне! - дід запобіг....
показать весь комментарий
21.08.2024 10:18 Ответить
https://www.facebook.com/v.muzhenko?__cft__[0]=AZWvkfaV6p2kaI5z7QuFt3JPTTw62HmpZsEFba-pv-AWQJ34xnQ93mUuQkTIOsVXUvV5O2QLTOOgVCpC-ITEvfos68oK3FlAQbxOCca80nZ8QtqVUu109T5YKQYvRNCba0SUngxFKB2xY6HCsMLDu3cS_3hTejhTpMOaOeDNgzLMsA&__tn__=-UC%2CP-R Віктор Муженко

ВИБІР ПРІОРИТЕТІВ

ЧОМУ ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ВІЙСЬКОВИХ Є КЛЮЧЕМ ДО УСПІХУ?

Контрнаступ України на Курську область викликав великий резонанс, але водночас відкрив низку стратегічних ризиків.

ІСТОРИЧНІ ПАРАЛЕЛІ

Покровськ вирішує стратегічне питання оволодіння Донбасом і створення умов окупації всієї частини південно-східної України.

Теперішня ситуація навколо Покровська ставить під загрозу контроль над Донбасом, обумовлює ймовірність оволодіння ворогом Запорізькою областю, вихід на оперативний простір у Дніпропетровській області, перспективу можливого оточення Харкова - це те, що не спромоглися зробити радянські війська після Курської битви.

У Другій світовій війні, у 1943-му, після Курської битви радянські війська планували використовувати свою перевагу для оточення стратегічних об'єктів, але цей план не був реалізований повністю через сильний опір і прорахунки в стратегії.
показать весь комментарий
21.08.2024 10:29 Ответить
Сьогоднішня ситуація демонструє, що Росія намагається втілити схожий задум, щоб досягти контролю над ключовими територіями на сході України.

ЗАГРОЗА ДЛЯ УКРАЇНИ

Захоплення Покровська може суттєво змінити баланс сил у регіоні. Це відкриває шлях для подальшого просування російських військ і створює неабияку загрозу для інших областей, таких як Запорізька та Дніпропетровська. Україна повинна сконцентрувати свої зусилля на обороні цих критичних точок.

ВАЖЛИВІСТЬ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ

Для протидії таким викликам необхідно покладатися на досвід та знання професійних військових, які здатні приймати стратегічні рішення. Військові лідери з відповідною освітою та досвідом можуть краще оцінити ризики і можливості, що стоять перед країною, і знайти оптимальні рішення.
показать весь комментарий
21.08.2024 10:31 Ответить
ВИСНОВКИ

У ******** війні, як і в історичних конфліктах, вирішальне значення має професіоналізм та стратегічне планування.

Україна повинна зосередитись на захисті своїх ключових територій, уникати непрорахованих ризикованих операцій, які можуть відвернути увагу від головних загроз та обирати форми і способи застосування військ, що адекватні їхнім можливостям

Лише завдяки злагодженій роботі військових професіоналів та їх лідерству можна забезпечити перемогу.
показать весь комментарий
21.08.2024 10:33 Ответить
 
 