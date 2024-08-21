Силы обороны ударили по российскому ЗРК С-300 в Ростовской области, - Генштаб
В ночь на 21 августа подразделения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по позиции зенитного ракетного комплекса С-300 противника возле населенного пункта Новошахтинск Ростовской области РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
Отмечается, что по результатам объективного контроля были зафиксированы взрывы в определенных точках прицеливания. Точность поражения доразведывается.
"Комплексы С-300 российские захватчики используют и для ударов по мирным городам Украины, разрушая жилые дома и терроризируя гражданское население.
Совместная боевая работа всех составляющих Сил обороны Украины по важным целям вооруженных сил РФ продолжается", - добавили в Генштабе.
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Там находится нефтезавод. Причины взрыва неизвестны.
Але понти дорожче грошей, тому неодмінно ще обстріляють.
ВИБІР ПРІОРИТЕТІВ
ЧОМУ ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ВІЙСЬКОВИХ Є КЛЮЧЕМ ДО УСПІХУ?
Контрнаступ України на Курську область викликав великий резонанс, але водночас відкрив низку стратегічних ризиків.
ІСТОРИЧНІ ПАРАЛЕЛІ
Покровськ вирішує стратегічне питання оволодіння Донбасом і створення умов окупації всієї частини південно-східної України.
Теперішня ситуація навколо Покровська ставить під загрозу контроль над Донбасом, обумовлює ймовірність оволодіння ворогом Запорізькою областю, вихід на оперативний простір у Дніпропетровській області, перспективу можливого оточення Харкова - це те, що не спромоглися зробити радянські війська після Курської битви.
У Другій світовій війні, у 1943-му, після Курської битви радянські війська планували використовувати свою перевагу для оточення стратегічних об'єктів, але цей план не був реалізований повністю через сильний опір і прорахунки в стратегії.
ЗАГРОЗА ДЛЯ УКРАЇНИ
Захоплення Покровська може суттєво змінити баланс сил у регіоні. Це відкриває шлях для подальшого просування російських військ і створює неабияку загрозу для інших областей, таких як Запорізька та Дніпропетровська. Україна повинна сконцентрувати свої зусилля на обороні цих критичних точок.
ВАЖЛИВІСТЬ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ
Для протидії таким викликам необхідно покладатися на досвід та знання професійних військових, які здатні приймати стратегічні рішення. Військові лідери з відповідною освітою та досвідом можуть краще оцінити ризики і можливості, що стоять перед країною, і знайти оптимальні рішення.
У ******** війні, як і в історичних конфліктах, вирішальне значення має професіоналізм та стратегічне планування.
Україна повинна зосередитись на захисті своїх ключових територій, уникати непрорахованих ризикованих операцій, які можуть відвернути увагу від головних загроз та обирати форми і способи застосування військ, що адекватні їхнім можливостям
Лише завдяки злагодженій роботі військових професіоналів та їх лідерству можна забезпечити перемогу.