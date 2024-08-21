Силы обороны ударили по российскому ЗРК С-300 в Ростовской области, - Генштаб

В ночь на 21 августа подразделения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по позиции зенитного ракетного комплекса С-300 противника возле населенного пункта Новошахтинск Ростовской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Отмечается, что по результатам объективного контроля были зафиксированы взрывы в определенных точках прицеливания. Точность поражения доразведывается.

"Комплексы С-300 российские захватчики используют и для ударов по мирным городам Украины, разрушая жилые дома и терроризируя гражданское население.

Совместная боевая работа всех составляющих Сил обороны Украины по важным целям вооруженных сил РФ продолжается", - добавили в Генштабе.

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