Россия бомбит собственные села на Курщине, сегодня уже сброшены 27 КАБов, - Генштаб ВСУ

По состоянию на 16:00 количество боевых столкновений на фронте составляет 54. Горячее всего сейчас на Покровском направлении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Ситуация на севере

Российские войска активно применяют авиацию по Курской области. В настоящее время известно о 17 авиационных ударах, с применением 27 управляемых авиационных бомб, по населенным пунктам РФ.

Также с помощью артиллерии Россия обстреливает украинские приграничные населенные пункты, в частности Порозок и Пожня Сумской области.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении с начала суток состоялось четыре боестолкновения вблизи Липцев и Волчанска, два из них в настоящее время продолжаются.

На Купянском направлении российские войска девять раз штурмовали наши позиции вблизи Петропавловки, Синьковки, Стельмаховки, Берестового и в районе Андреевки. Напряженная обстановка вблизи Стельмаховки, где в настоящее время продолжается четыре вражеские атаки.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении враг атаковал в районах Торского, Новосергиевки, Макеевки, Грековки и Сергеевки. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже девять боестолкновений, до сих пор продолжается два. Ситуация контролируемая.

Противник не оставляет попыток прорвать оборону наших войск на Северском направлении, однако, получает достойный отпор от украинских защитников. Так, вблизи Спорного оккупанты один раз, без успеха, пытались потеснить наши подразделения.

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На Краматорском направлении с начала суток российские войска пять раз пытались выбить наших воинов с занимаемых позиций. Все штурмовые действия вблизи Григорики, Часова Яра и Предтечино украинские воины отбили.

На Торецком направлении противник при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации пять раз атаковал позиции наших войск. В настоящее время продолжается одно боестолкновение вблизи Торецка, за сегодняшний день на этот город захватчики уже сбросили 11 КАБов.

Остается напряженной ситуация на Покровском направлении. В районах Пантелеймоновки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбовки, Гродовки, Николаевки, Новогродовки, Михайловки и Птичьего украинские защитники отбили 11 атак. Бои продолжаются в четырех локациях.

На Кураховском направлении с начала суток захватчик пять раз атаковал наши подразделения. Пытался продвинуться вблизи Георгиевки, Константиновки и Победы.

Боевые действия на юге

На Времевском, Ореховском и Приднепровском направлении оккупанты активных действий пока не проводят, но наносят авиационные удары. Так, Пятихатки, что на Запорожье, Ольговка и Бургунка Херсонской области были обстреляны неуправляемыми авиаракетами, также на Херсонщине враг нанес удары КАБами по Шляховому и Шиловой балке.

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"Командование Вооруженных Сил Украины принимает необходимые меры для сдерживания наступления противника и стабилизации обстановки", - заверили в Генштабе.