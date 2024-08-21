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Новости Война
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Россия бомбит собственные села на Курщине, сегодня уже сброшены 27 КАБов, - Генштаб ВСУ

зсу

По состоянию на 16:00 количество боевых столкновений на фронте составляет 54. Горячее всего сейчас на Покровском направлении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Ситуация на севере

Российские войска активно применяют авиацию по Курской области. В настоящее время известно о 17 авиационных ударах, с применением 27 управляемых авиационных бомб, по населенным пунктам РФ.

Также с помощью артиллерии Россия обстреливает украинские приграничные населенные пункты, в частности Порозок и Пожня Сумской области.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении с начала суток состоялось четыре боестолкновения вблизи Липцев и Волчанска, два из них в настоящее время продолжаются.

На Купянском направлении российские войска девять раз штурмовали наши позиции вблизи Петропавловки, Синьковки, Стельмаховки, Берестового и в районе Андреевки. Напряженная обстановка вблизи Стельмаховки, где в настоящее время продолжается четыре вражеские атаки.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении враг атаковал в районах Торского, Новосергиевки, Макеевки, Грековки и Сергеевки. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже девять боестолкновений, до сих пор продолжается два. Ситуация контролируемая.

Противник не оставляет попыток прорвать оборону наших войск на Северском направлении, однако, получает достойный отпор от украинских защитников. Так, вблизи Спорного оккупанты один раз, без успеха, пытались потеснить наши подразделения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы обороны ударили по российскому ЗРК С-300 в Ростовской области, - Генштаб

На Краматорском направлении с начала суток российские войска пять раз пытались выбить наших воинов с занимаемых позиций. Все штурмовые действия вблизи Григорики, Часова Яра и Предтечино украинские воины отбили.

На Торецком направлении противник при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации пять раз атаковал позиции наших войск. В настоящее время продолжается одно боестолкновение вблизи Торецка, за сегодняшний день на этот город захватчики уже сбросили 11 КАБов.

Остается напряженной ситуация на Покровском направлении. В районах Пантелеймоновки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбовки, Гродовки, Николаевки, Новогродовки, Михайловки и Птичьего украинские защитники отбили 11 атак. Бои продолжаются в четырех локациях.

На Кураховском направлении с начала суток захватчик пять раз атаковал наши подразделения. Пытался продвинуться вблизи Георгиевки, Константиновки и Победы.

Боевые действия на юге

На Времевском, Ореховском и Приднепровском направлении оккупанты активных действий пока не проводят, но наносят авиационные удары. Так, Пятихатки, что на Запорожье, Ольговка и Бургунка Херсонской области были обстреляны неуправляемыми авиаракетами, также на Херсонщине враг нанес удары КАБами по Шляховому и Шиловой балке.

Также читайте: Рашисты ударили по Северску и Украинску на Донетчине: Погибли 2 человека

"Командование Вооруженных Сил Украины принимает необходимые меры для сдерживания наступления противника и стабилизации обстановки", - заверили в Генштабе.

Автор: 

Генштаб ВС (6172) Торецк (420)


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Топ комментарии
+12
Вчера вовкаПу сравнил события в Беслане с захватом курской волости.Я сразу понял-хана местным,их будут убивать.
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21.08.2024 17:37
+8
... одночасно розповідаючи про нацистську хунту.
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21.08.2024 17:41
+8
Лайкнула , маючи надію , що там наших немає , а кацапів "мирних " не жалко .
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21.08.2024 18:05
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Вчера вовкаПу сравнил события в Беслане с захватом курской волости.Я сразу понял-хана местным,их будут убивать.
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21.08.2024 17:37 Ответить
... одночасно розповідаючи про нацистську хунту.
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21.08.2024 17:41 Ответить
Чим більше ліліпутін бомб скине на Курщину чим більше замінує Курщину - тим менше бомб впаде на Украіну тим менше мін приїде в Україну.
А вбивати москаля - це байдуже де - хоть на Донбасі хоть в Курському сортірі.
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21.08.2024 18:11 Ответить
Дай Боже по більше,хай не зупиняються !!!
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21.08.2024 20:55 Ответить
Іх ніви і сьола за буйний побєґ
Абрєк он КАБáм і пажарам!
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21.08.2024 17:45 Ответить
починаєш забувати рускій єзик. "Абрєк" - це бандит у кавказських народів. В даному випадку правильно писати "абрьок".
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21.08.2024 17:50 Ответить
Русскій язик офіційно є штучною мовою. Там все неправильно.
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21.08.2024 18:13 Ответить
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21.08.2024 18:26 Ответить
Десь з 11 секунди дійшло...
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21.08.2024 18:39 Ответить
Згідно оригіналу:

"Как ныне сбирается вещий Олег Отмстить неразумным хозарам:
Их села и нивы за буйный набег
Обрек он мечам и пожарам".

Але я "*********" єзик пушкіна і толстоєвсковово згідно правил "парускаво єзика", єзика аднаґлазнікаф, вкантакнікаф і тіктокєров. Тому - "абрєк"!
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21.08.2024 18:16 Ответить
от зараз Дато Туташхії обідно би стало.
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21.08.2024 18:22 Ответить
Дато Туташхія "разґаварівал парускі"?
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21.08.2024 18:25 Ответить
ні, він був обреком.
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21.08.2024 18:28 Ответить
...бо платив оброк.
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21.08.2024 18:35 Ответить
навпаки.
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21.08.2024 18:42 Ответить
Навіть таке знайшов: У XIV столітті у Львові осіли вихідці з Сілезії Абреки (спочатку рід називався Смедхаус).
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21.08.2024 18:48 Ответить
ого! як ти глибоко занурився у питання...
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21.08.2024 18:51 Ответить
Та хто ми такі без Гугла!...але ШІ на брехні вже не раз ловив...
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21.08.2024 18:56 Ответить
Я роман Чабуа Аміреджібі читав ще у студентськи роки...
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21.08.2024 19:35 Ответить
А Богдан Хмель був шляхтичем герба Абданк, мабуть родичі ...
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21.08.2024 19:29 Ответить
А ви думали вони бомбить не будуть,та їм насрати!
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21.08.2024 17:51 Ответить
ну там можно укріваться еще долго,не паханые кабами села и деревни с целыми погребами))))
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21.08.2024 18:02 Ответить
Так це само сабой,але ж новина від ГШ ,подана так,що вони не очікували ,що якцапи ,будуть бомбити своїх!
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21.08.2024 18:35 Ответить
Це в них уже громадянська війна чи ще ні...?
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21.08.2024 17:58 Ответить
ні, це у них передвиборча агітація. У них восьмого вересня вибори губернатора.
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21.08.2024 18:01 Ответить
ЗСУ будуть мати право теж "голосувати " ?
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21.08.2024 18:09 Ответить
так, вони прийдуть із своїми бюлєтєнями. А ті, хто буде далеко від виборчих дільниць, зможуть свої бюлєтєні доставити коптерами.
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21.08.2024 18:20 Ответить
я думаю, що голос ЗСУ буде чутно ...
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21.08.2024 18:22 Ответить
ну да. Не думаю, що виборчі комісії забезпечать тактичними навушниками.
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21.08.2024 18:33 Ответить
А от якщо КАБа косоруки втратять у комісію це що буде - зоофобія, націзьм чи тероризьм?
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21.08.2024 18:46 Ответить
ні, це буде природний відбір по Дарвіну.
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21.08.2024 18:49 Ответить
пляшкою чи шваброю трх..тись кацапам вже не цікаво, бомбити КАБами нова скрепа
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21.08.2024 18:35 Ответить
Кацапи в своєму репертуарі. Бий своїх,щоб чужі боялись. Бо по іншому вони не вміють...
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21.08.2024 18:00 Ответить
Лайкнула , маючи надію , що там наших немає , а кацапів "мирних " не жалко .
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21.08.2024 18:05 Ответить
Суцільне колективне ***** ...
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21.08.2024 19:32 Ответить
ойй дурні, ***..те по мацкві, скажіть що терористи
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21.08.2024 18:30 Ответить
ідея ....
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21.08.2024 18:36 Ответить
Погано. У лісах там не сховаєшся.
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21.08.2024 18:47 Ответить
там 92 занятых неразйобаных н.п(пока что ).....если уж крынки держали.
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21.08.2024 18:58 Ответить
 
 