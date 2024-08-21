Рашисты ударили по Северску и Украинску на Донетчине: Погибли 2 человека

Российские оккупанты ударили по двум городам Донецкой области, в результате чего погибли 2 человека.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в результате обстрела Украинской Селидовской громады погибла женщина, повреждены 2 многоэтажки.

Еще один человек погиб в Северске.

"Кроме того, сегодня стало известно о еще одной жертве вчерашнего обстрела в Торецке - погиб 36-летний мужчина", - добавил Филашкин.

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