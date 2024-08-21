Рашисты ударили по Северску и Украинску на Донетчине: Погибли 2 человека
Российские оккупанты ударили по двум городам Донецкой области, в результате чего погибли 2 человека.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Так, в результате обстрела Украинской Селидовской громады погибла женщина, повреждены 2 многоэтажки.
Еще один человек погиб в Северске.
"Кроме того, сегодня стало известно о еще одной жертве вчерашнего обстрела в Торецке - погиб 36-летний мужчина", - добавил Филашкин.
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Чайка Київ
показать весь комментарий21.08.2024 13:54 Ответить Мне нравится 1
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