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Рашисты ударили по Северску и Украинску на Донетчине: Погибли 2 человека

На Донеччині загинули 2 особи внаслідок обстрілу РФ

Российские оккупанты ударили по двум городам Донецкой области, в результате чего погибли 2 человека.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в результате обстрела Украинской Селидовской громады погибла женщина, повреждены 2 многоэтажки.

Еще один человек погиб в Северске.

"Кроме того, сегодня стало известно о еще одной жертве вчерашнего обстрела в Торецке - погиб 36-летний мужчина", - добавил Филашкин.

Также смотрите: Сутки на Донетчине: Под огнем РФ три района области, есть погибший, 4 раненых. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (26835) Донецкая область (9470)


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21.08.2024 13:54 Ответить
 
 