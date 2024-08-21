Сутки на Донетчине: Под огнем РФ три района области, есть погибший, 4 раненых. ФОТОрепортаж
В течение суток российские войска 18 раз обстреляли Донецкую область, в результате чего есть погибший, 4 человека ранены.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Покровский район
Частный дом и культовое сооружение повреждены в Курахово. В Анновке и Берестках в зоне поражения - частный сектор. В Селидовской громаде обстрелян Украинск. Под постоянными обстрелами - Гродовская громада. В Мирнограде разрушено админздание.
Краматорский район
В Редкодубе Лиманской громады повреждено нежилое помещение. В Константиновке 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены 4 многоэтажки, магазин и авто.
Бахмутский район
В Торецке поврежден дом. В Часовоярской громаде повреждены 8 частных домов, 2 многоэтажки, инфраструктурный объект и 2 нежилых здания. В Серебрянке Сиверской громады поврежден дом.
Всего за сутки россияне 18 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 5167 человек, в том числе - 207 детей.
Российские оккупанты в течение суток убили 1 жителя области. Еще 4 человека получили ранения.
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