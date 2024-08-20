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Новости Война
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Россияне обстреляли Константиновку: один человек погиб, еще один - пострадал

Росіяни обстріляли Костянтинівку 20 серпня

Днем 20 августа российские войска обстреляли город Константиновка Донецкой области. Один человек погиб и один ранен.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

"1 человек погиб и 1 ранен в результате обстрела Константиновки. Город снова попал под вражеский огонь сегодня днем", - написал он.

Также россияне повредили 4 многоэтажки, магазин и авто.

"Оставаться в Донецкой области, а особенно - в прифронтовых громадах, опасно! Будьте ответственными! Эвакуируйтесь!", - призвал Филашкин.

Напомним, 19 августа в Покровской громаде начали принудительную эвакуацию детей, учитывая темпы, которыми продвигается армия РФ в Покровск.

Автор: 

обстрел (27016) жертвы (2068) Донецкая область (9574) Константиновка (1736)


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20.08.2024 17:56 Ответить
 
 