Россияне обстреляли Константиновку: один человек погиб, еще один - пострадал
Днем 20 августа российские войска обстреляли город Константиновка Донецкой области. Один человек погиб и один ранен.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
"1 человек погиб и 1 ранен в результате обстрела Константиновки. Город снова попал под вражеский огонь сегодня днем", - написал он.
Также россияне повредили 4 многоэтажки, магазин и авто.
"Оставаться в Донецкой области, а особенно - в прифронтовых громадах, опасно! Будьте ответственными! Эвакуируйтесь!", - призвал Филашкин.
Напомним, 19 августа в Покровской громаде начали принудительную эвакуацию детей, учитывая темпы, которыми продвигается армия РФ в Покровск.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чайка Київ
показать весь комментарий20.08.2024 17:56 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль