Росіяни обстріляли Костянтинівку: одна людина загинула, ще одна постраждала
Вдень 20 серпня російські війська обстріляли місто Костянтинівка Донецької області. Одна людина загинула й одна поранена.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
"1 людина загинула і 1 поранена внаслідок обстрілу Костянтинівки. Місто знову потрапило під ворожий вогонь сьогодні вдень", - написав він.
Також росіяни пошкодили 4 багатоповерхівки, крамницю і авто.
"Залишатися на Донеччині, а особливо у прифронтових громадах, — небезпечно! Будьте відповідальними! Евакуюйтесь!", - закликав Філашкін.
Нагадаємо, 19 серпня у Покровській громаді розпочали примусову евакуацію дітей з огляду на темпи, якими просувається армія РФ до Покровська.
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показати весь коментар20.08.2024 17:56 Відповісти Мені подобається 1
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