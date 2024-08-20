Росіяни обстріляли Костянтинівку: одна людина загинула, ще одна постраждала

Вдень 20 серпня російські війська обстріляли місто Костянтинівка Донецької області. Одна людина загинула й одна поранена.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

"1 людина загинула і 1 поранена внаслідок обстрілу Костянтинівки. Місто знову потрапило під ворожий вогонь сьогодні вдень", - написав він.

Також росіяни пошкодили 4 багатоповерхівки, крамницю і авто.

"Залишатися на Донеччині, а особливо у прифронтових громадах, — небезпечно! Будьте відповідальними! Евакуюйтесь!", - закликав Філашкін.

Нагадаємо, 19 серпня у Покровській громаді розпочали примусову евакуацію дітей з огляду на темпи, якими просувається армія РФ до Покровська.