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Росіяни обстріляли Костянтинівку: одна людина загинула, ще одна постраждала

Росіяни обстріляли Костянтинівку 20 серпня

Вдень 20 серпня російські війська обстріляли місто Костянтинівка Донецької області. Одна людина загинула й одна поранена.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

"1 людина загинула і 1 поранена внаслідок обстрілу Костянтинівки. Місто знову потрапило під ворожий вогонь сьогодні вдень", - написав він.

Також росіяни пошкодили 4 багатоповерхівки, крамницю і авто.

"Залишатися на Донеччині, а особливо у прифронтових громадах, — небезпечно! Будьте відповідальними! Евакуюйтесь!", - закликав Філашкін.

Нагадаємо, 19 серпня у Покровській громаді розпочали примусову евакуацію дітей з огляду на темпи, якими просувається армія РФ до Покровська.

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обстріл (28339) жертви (1789) Донецька область (8386) Костянтинівка (267)


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20.08.2024 17:56 Відповісти
 
 